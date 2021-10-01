تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام منافسه الضيف إيفرتون مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونظيره إيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً، وبدولة ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports ” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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وستبث عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي علي محمد علي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف إيفرتون، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو، إديسون كافاني.

تشكيلة فريق إيفرتون

وسيلعب المدرب رفائيل بينيتيز في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى جوردان بيكفورد.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ياري مينا، سيموس كولمان، لوكاس دينييه، لكن في وسط الفريق سيكون كلاً من: غيلفي سيغوردسون، فابيان ديلف، ديماراي غراي، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ريتشارليسون، دومينيك كالفيرت ليوين، سالومون روندون.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 13 نقطة، متساويًا بذلك مع منافسه إيفرتون في المركز الخامس بنفس النقاط خلال الموسم الجاري.

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