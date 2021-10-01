الاتحاد يحسم قمة الديربي أمام الأهلي ويتربع على عرش صدارة الدوري السعودي (شاهد)

عزز الاتحاد التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد تحقيق الفوز على نظيره الأهلي في قمة الديربي للدوري الممتاز بهدفين نظيفين دون مقابل.

هدفي الاتحاد في شباك الأهلي

وسجل فريق الاتحاد السعودي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال50 عن طريق حمدان الشمراني سجلها بأقدامه داخل شباك الأهلي بعد عرضية جميلة.

وجاء هدف الثاني بواسطة أحمد حجازي في الدقيقة ال80 برأسية كروية سددها بقوة في يسار حارس شباك المرمى جاءت من ركنية ثابتة.

وحاول فريق الأهلي تسجيل عدد من الكرات باتجاه مرمى فريق الاتحاد، لكن حارس المرمى تصدى لها وأبدعها عن شباك مرماه ببراعة، لينتهي لقاء الديربي بفوز فريق الاتحاد ” النمور” على الأهلي بهدفين نظيفين دون رد.

تشكيلة فريق الاتحاد

ولعب المدرب الروماني كوزمين كونترا، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف الأهلي السعودي، حيث تواجد في حراسة المرمى مارسيلو جروهي.

بينما في دفاع الفريق آتي كلاً من: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبد الحميد، أما في وسط الفريق اعتمد المدرب على اللاعب كريم الأحمدي.

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وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: جاري رودريجيز، رومارينيو، عبد الإله المالكي، برونو هنريكي، فهد المولد.

تشكيلة فريق الأهلي السعودي

ودخل المدرب الصربي فلادان ميلوجيفيتش بتشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام منافسه الاتحاد السعودي، فقد كان في حراسة المرمى محمد العويس.

📸| قصة هدف ⚽️ شوف النـمـر عـالي 🐅☝️

ولا يُمكن يـطيـح 💛💪#الاتحاد_lلاهلي pic.twitter.com/nLq0YQiF1I — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 1, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: دانكلير، محمد آل فتيل، عبد الله تارمين، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: إزجان أليوسكي، الحسن نداو، ليوبومير فيسا، فيليب براداريتش، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، عمر السومة، مهند عسيري، حسن العلي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب المنافسين ضمك برصيد 14 نقطة، بينما جاء فريق الأهلي في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين الحالي.

شريكنا الكبير @ittihad يُلّتزم بالتباعد النقطي مع فرق @SPL

ليلة "تكسير رؤوس" في ديربي جدة

🖤💛🖤💛 pic.twitter.com/0jZaH9pAAq — Errea Saudi (@ErreaKsa) October 1, 2021

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