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تزامنا و إعصار شاهين .. ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز أمر مساجد المملكة أن تدعو ليصرف الله البلاء عن عمان بسبب إعصار جونو

تزامناً و إعصار شاهين .. بماذا أمر ملك السعودية الراحل حينما ضرب إعصار جونو عُمان عام 2007!؟

في كتب أنس السالم

تزامناً واقتراب إعصار شاهين من سواحل سلطنة عمان، استذكر حساب “الشاهين” العُماني الشهير، موقفاً للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إبّان تأثير إعصار جونو المدمر الذي ضرب السلطنة عام 2007.

وتسبب الإعصار جونو في مقتل 50 شخصا، وخسائر تقدر نحو 4.2 مليار دولار، في سلطنة عمان، واعتبر الإعصار من أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد .

وقال حساب “الشاهين” إنّه “عندما إقترب إعصار جونو من سواحل السلطنة، أمر هذا العظيم الراحل ان تدعوا كافة مساجد المملكة بأن يصرف الله البلاء عن عمان وشعبها، ووضع كافة مقدرات المملكة بحالة جاهزية لتقديم المساعدة في حال طلبها”.

إعصار شاهين يقترب من سواحل السلطنة 

واصدرت هيئة الطيران المدني التنبيه الثاني حول الحالة المدارية شاهين، وقالت إن آخر صور الأقمار الإصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تعمق العاصفة المدارية شاهين إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ويتمركز إعصار شاهين حاليا على دائرة عرض 23.4 درجة شمالا وخط طول 63.5 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 500 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 350 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 82 عقدة (118- 151 كم/ساعة).

وذكرت الهيئة بأنه من المحتمل أن يستمر إعصار شاهين في حركته باتجاه سواحل محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة.

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ومن المتوقع أن تبدأ التأثيرات المباشرة لـِ إعصار شاهين صباح غد الأحد تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200 إلى 600 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية قد تشمل أيضا مسندم و شمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أن البحر سيتحول تدريجيا إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتده من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم يقدر ارتفاع موجه مابين 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (3-5 أمتار).

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما أهابت بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

تنبيه رقم 2
تنبيه رقم 2

وذكرت الأرصاد العمانية، صباح اليوم السبت، استمرار التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بعدم ارتياد البحر والإبتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل حيث أن بعض أجزاء من بحر عمان قد شهدت ارتفاع في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية شاهين.

ونشرت الأرصاد العمانية، مساء الجمعة، التأثيرات المحتملة المصاحبة للإعصار المداري .

التأثيرات المحتملة المصاحبة للإعصار المداري شاهين
التأثيرات المحتملة المصاحبة للإعصار المداري

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية، تفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المحتمل تاثرها بالحالة المدارية.

من ناحيتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أنها مع الجهات ذات الاختصاص تطورات الحالة المدارية شـاهين.

وقالت عبر تويتر إنها فعلت خططها العملياتية المتعلقة بالتعامل مع الحالات المدارية ووضعت جميع إداراتها ومراكزها على أهبة الاستعداد ، وتدعو الجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تجنباً للمخاطر.

بينما أكدت هيئة حماية المستهلك جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية شاهين، داعيةً جميع المزودين والتجار بضرورة الالتزام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية، وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار والإخلال باستقرار الأسواق.

إعصار شاهين يقترب من سواحل سلطنة عمان
إعصار شاهين يقترب من سواحل سلطنة عمان

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