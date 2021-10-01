تزامناً و إعصار شاهين .. بماذا أمر ملك السعودية الراحل حينما ضرب إعصار جونو عُمان عام 2007!؟

تزامناً واقتراب إعصار شاهين من سواحل سلطنة عمان، استذكر حساب “الشاهين” العُماني الشهير، موقفاً للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إبّان تأثير إعصار جونو المدمر الذي ضرب السلطنة عام 2007.

وتسبب الإعصار جونو في مقتل 50 شخصا، وخسائر تقدر نحو 4.2 مليار دولار، في سلطنة عمان، واعتبر الإعصار من أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد .

وقال حساب “الشاهين” إنّه “عندما إقترب إعصار جونو من سواحل السلطنة، أمر هذا العظيم الراحل ان تدعوا كافة مساجد المملكة بأن يصرف الله البلاء عن عمان وشعبها، ووضع كافة مقدرات المملكة بحالة جاهزية لتقديم المساعدة في حال طلبها”.

في العام ٢٠٠٦ وعندما إقترب إعصار جونو من سواحل السلطنة،،،، أمر هذا العظيم الراحل ان تدعوا كافة مساجد المملكة بأن يصرف الله البلاء عن عمان وشعبها،،ووضع كافة مقدرات المملكة بحالة جاهزية لتقديم المساعدة في حال طلبها رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا أبو متعب pic.twitter.com/mEUpMUeNEd — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) October 2, 2021

إعصار شاهين يقترب من سواحل السلطنة

واصدرت هيئة الطيران المدني التنبيه الثاني حول الحالة المدارية شاهين، وقالت إن آخر صور الأقمار الإصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تعمق العاصفة المدارية شاهين إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ويتمركز إعصار شاهين حاليا على دائرة عرض 23.4 درجة شمالا وخط طول 63.5 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 500 كم عن محافظة مسقط بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 350 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 64 إلى 82 عقدة (118- 151 كم/ساعة).

وذكرت الهيئة بأنه من المحتمل أن يستمر إعصار شاهين في حركته باتجاه سواحل محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة.

اقرأ أيضاً: العاصفة شاهين تتحول الى إعصار مداري من الدرجة1 يتحرّك نحو سواحل عمان .. تحذيرات هامة

ومن المتوقع أن تبدأ التأثيرات المباشرة لـِ إعصار شاهين صباح غد الأحد تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا ( 200 إلى 600 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية قد تشمل أيضا مسندم و شمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أن البحر سيتحول تدريجيا إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتده من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم يقدر ارتفاع موجه مابين 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (3-5 أمتار).

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما أهابت بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وذكرت الأرصاد العمانية، صباح اليوم السبت، استمرار التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بعدم ارتياد البحر والإبتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل حيث أن بعض أجزاء من بحر عمان قد شهدت ارتفاع في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية شاهين.

⚠️استمرار التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بعدم ارتياد البحر والإبتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل حيث أن بعض أجزاء من بحر عمان قد شهدت ارتفاع في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية #شاهين — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 2, 2021

ونشرت الأرصاد العمانية، مساء الجمعة، التأثيرات المحتملة المصاحبة للإعصار المداري .

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية، تفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المحتمل تاثرها بالحالة المدارية.

🔴 تفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المحتمل تاثرها بالحالة المدارية.#عُمان #شاهين #بحر_العرب pic.twitter.com/OlHoIpImNa — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) October 2, 2021

من ناحيتها، أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أنها مع الجهات ذات الاختصاص تطورات الحالة المدارية شـاهين.

وقالت عبر تويتر إنها فعلت خططها العملياتية المتعلقة بالتعامل مع الحالات المدارية ووضعت جميع إداراتها ومراكزها على أهبة الاستعداد ، وتدعو الجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تجنباً للمخاطر.

تتابع #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف مع الجهات ذات الاختصاص تطورات الحالة المدارية #شاهين، حيث فعلت خططها العملياتية المتعلقة بالتعامل مع الحالات المدارية ووضعت جميع إداراتها ومراكزها على أهبة الاستعداد ،وتدعو الجميع إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ،تجنباً للمخاطر. — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) October 1, 2021

بينما أكدت هيئة حماية المستهلك جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية شاهين، داعيةً جميع المزودين والتجار بضرورة الالتزام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية، وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار والإخلال باستقرار الأسواق.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»