هاجر أحمد تتصدر الترند بما قالته عن حياتها بعد الزواج: هذه أصعب فقرة!

تصدرت الفنانة المصرية هاجر أحمد، محركات البحث عبر (جوجل)، و ذلك في ظهورها الأول بعد الزواج، وما كشفته عن حياتها الشخصية.

حياة جديدة

وقالت هاجر أحمد في لقاء ببرنامج (معكم منى الشاذلي)، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: (الزواج مسؤولية، وهي حياة جديدة تحتم على الإنسان أشياءً جديدة في حياته).

وأشارت هاجر أحمد إلى أن زوجها يتابع أعمالها ويدعمها، وتأخذ رأيه فيها، ويفيدها بشكل كبير.

وتابعت: (أنا اتجوزت بسرعة وماكنش فيه فترة خطوبة طويلة عشان أعلن عنها، فكنت حابة إني أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، والعلاقة كلها ماكنتش طويلة كانت تقريباً شهرين).

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وأكدت هاجر أنها تعرفت على زوجها من خلال أسرتها وتزوجته على الفور، معقبة: ( اتقدملي وصليت صلاة استخارة ووافقت في يوم).

وتابعت: (رجعت على تصوير مسلسل إلا انا ، بعمل حدوتة اسمها ” بدون ضمان” مكونة من 10 حلقات ،المسلسل يتحدث عن العنف الأسري والطلاق ومشاكل المرأة التي تواجهها بعد الطلاق).

(فكرة الطبخ كل يوم صعبة)

وحول تغير حياتها بعد الزواج، أجابت هاجر: (أكيد فيه حاجات اتغيرت لكن مش تماما، أنا وبطبخ كل حاجة، وإيدي متعورة.. أنا بحب أطبخ حتى في البيت عند ماما كنت بطبخ، وبالتالي فكرة الطبخ مش صعبة عليا).

وأضافت الفنانة المصرية: (الأمر الصعب هو الطبخ كل يوم، لأن عند ماما كان ممكن إخواتي يعملوا حاجة وأنا حاجة، وقبل كدة كان بيجي صحابي في الشغل يلاقوني نايمة، ولكن دلوقتي بيجيوا يلاقوني في المطبخ).

واستطردت هاجر مقارنتها: (في البيت عند ماما كنا بناكل أكل كلاسيكي أوي، لكن دلوقتي لازم أعمل شوية حركات لبناني وشوية حركات إيطالي، يعني لو قاعدين في مطعم وهو عجبه أكلة، فبروح اسأل الشيف بتتعمل إزاي، وممكن أدور على اليويتوب تتعمل إزاي).

حكايات بنات

وتحدثت هاجر عن دورها في مسلسل حكايات بنات، وقالت إنه قريب من قلبها جدًا، مضيفة: (قبل ما أشارك فيه كنت مسافرة، وطلبوني للعمل فيه، وعجبني الدور، والمسلسل كان حظه حلو بصراحة).

وأشارت هاجر إلى أنها وعائلتها في الأصل من مدينة طنطا، لكنهم انتقلوا جميعاً إلى القاهرة حيث درست هناك علم النفس، إرضاءً لأهلها.

وتابعت: (بعدها درست الفنون المسرحية؛ لأني بحب التمثيل).

رسالة سبب دخول هاجر أحمد الفن

وقالت الفنانة المصرية إنها بعد تخرجها من الجامعة بعامين وكانت بدون عمل شاهدت مسلسل (تحت السيطرة)، مضيفة: (كان مسلسل قوي جداً وعالج الإدمان بصورة قوية و مؤثرة، ومن ثم أرسلت جوابا إلى المخرج تامر محسن لأحكي له قصتي كلها في رسالة وإن والدي رافضين شغلي في الفن).

وتابعت: (أنا قولت هو أكيد مش هيرد عليا بس خرجت كل اللي جوايا في الرسالة و بعد يومين رد عليا برسالة طويلة و شجعني جداً أني أحقق حلمي و ماتخلاش عنه وأحاول في أقناع أهلي و هو ليه فضل عليا كبير بعد ربنا).

وفي سياق آخر، شاركت هاجر أحمد قبل أسابيع جمهورها بأول صور لها من شهر العسل، وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط على احتفالها بحفل زفافها الذي كان حديث الجميع.

ونشرت هاجر أحمد مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، على أحد الشواطئ، وظهرت خلالها وهي ترتدي كاش مايوه.

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لكن إحدى الصور التي نشرتها هاجر أُثارت الجدل، حيث كان أحمد زوجها يضع يده على جسدها بطريقة استفزت الجمهور، ما دفع الفنانة إلى حذفها لاحقا.

وعلقت هاجر أحمد على الصور: (بوركنا).

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ورجح الجمهور أن تكون هاجر أحمد قد نشرت الصورة من البداية عن طريق الخطأ.

من هي هاجر أحمد؟

يشار إلى أن هاجر احمد (27 عاماً)، درست في كلية الآداب قسم علم نفس ولكن حبها للفن والتمثيل دفعها للاتحاق بمعهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل.

تخرجت هاجر في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية (كاسك ياوطن).

وشاركت هاجر أحمد بعدها في مسلسل (ألف سلامة) عام 2013، وكانت هذه أول أعمالها الدرامية، وتوالت بعدها المشاركات، حيث مثلت في مسلسل (كيد الحموات) في موسم رمضان الدرامي عام 2014 وتلقى نجاحا كبيرا.

وشاركت هاجر أحمد في العديد من الأعمال التلفزيونية بعدها أبرزها المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي، وكانت إنطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسلات منها نصيبي وقسمتك٣ وهوجان مع الفنان محمد إمام.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل أحسن أب الذي عرض في موسم رمضان الماضي مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش.

وتشارك هاجر أحمد في عمل فني جديد بعنوان (زومبي) والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، وعلي ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

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