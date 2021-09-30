منتخب مصر يحقق الفوز النظيف على ليبيريا وديًا (فيديو)

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه الضيف ليبيريا بثنائية دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع كلا المنتخبين على ملعب ” استاد برج العرب”.

منتخب مصر وثنائية محمد شريف

ونجح النجم المصري محمد شريف من تسجيل أولى الأهداف في الدقيقة ال58 سجلها اللاعب ببراعة في شباك مرمى فريق ليبيريا.

وكذلك أحرز ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال67 من اللقاء في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة داخل شباك منتخب الضيف ليبيريا.

وحاول منتخب ليبيريا من تقليص النتيجة في المباراة أمام أصحاب الأرض منتخب مصر، إلا أنه أهدر العديد من الفرص المهدرة للتعديل في اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر ” الفراعنة” بهدفين نظيفين دون رد.

وسيواجه منتخب مصر مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022، والتي من المقرر أن تقام في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

تشكيلة منتخب مصر

ودخل المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش” في أول ظهور له مع منتخب مصر خلفاً للمدرب المصري حسام البدري أمام منافسه منتخب ليبيريا، حيث جاء في حراسة المرمى محمد الشناوي.

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وفي دفاع تشكيلة الفريق آتى كلاً من: محمد حمدي، أيمن أشرف، محمود حمدي “الونش”، أكرم توفيق.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر علي منتخب ليبيريا بهدفين نظيفين عن طريق لاعبنا محمد شريف ❤️👏 pic.twitter.com/IcHBEzs7mf — AhlyTweets (@AhlyTweets74) September 30, 2021

بينما في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، عمرو السولية وطارق حامد، لكن في هجوم تشكيلة الفريق جاء كلاً من: أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، محمد شريف، مصطفى فتحي.

تشكيلة منتخب ليبيريا

ولعب المدرب البريطاني بيتر باتلر، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب مصر، حيث تواجد في حراسة المرمى أشلي ويليامز.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: تيه دينيس، بريم سوماورو، ماركوس ماكاولي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: أوسكار دورلي، ألين نجي، تونيا تيسدل، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، سام جونسون، كباه شيرمان، وليام جيبور.

تعليق كيروش على أداء منتخب مصر أمام ليبيريا pic.twitter.com/04OTMMh6PM — مصراوي (@masrawy) September 30, 2021

ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم

ويحتل صدارة ترتيب المجموعة منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر برصيد 4 نقاط، أما في المركز الثالث فقد جاء فريق الغابون برصيد نقطة وحيدة، وفي أدنى الترتيب جاء فريق أنغولا دون إحراز أي من النقاط.

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