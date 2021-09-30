(شاهد) هيفاء وهبي بأجرأ إطلالة على الإطلاق داخل مصعد!

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها بأحدث جلسة تصوير، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة جداً.

(إنه أنا)

ونشرت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت خلالها داخل مصعد بفستان أسود قصير جدا، ويلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله بدقة.

وتميز فستان هيفاء بأنه بدون أكتاف، ومكشوفا عند منطقة الصدر، منسقة إياه مع حذاء باللون الأسود بأربطة طويلة، وحقيبة باللون الفوشي.

واستكملت هيفاء إطلالتها بنظارة شمسية باللون الأسود، ومجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدل على كتفيها بطريقة الكيرلي.

وأرفقت هيفاء صورها باقتباس من أغنية آديل الشهيرة، وكتبت: (مرحبا إنه أنا).

إليسا وهيفاء معاً على راحتهما

وفي سياق آخر، وثقت هيفاء وهبي عبر خاصية (الستوري) على انستجرام زيارة مواطنتها الفنانة إليسا إلى منزلها.

وظهرت الفناناتان بالفيديو وهما يقطعان قالب حلوى كُتب عليه (باهاماس) في إشارة إلى حفل إليسا في عيد الحب المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

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وتعانقت النجمتان أمام قالبا حلوى، وظهرتا في لقطات أخرى وهما تستمتعان بمشاهدة التلفاز معاً، بينما عبرت إليسا عن إعجابها بمذاق الحلوى قائلة: (ولا بيهمني، إتس أوكي)، في إِشارة لعدم اكتراثها لزيادة وزنها.

وأظهرت منشورات أخرى عناق النجمتين أمام قالبين من الحلوى تزيّنا بصور الفنانتين، كما أبرزت بعض اللقطات استمتاعهما معاً بمشاهدة التلفاز.

وأرفقت هيفاء الفيديوهات بأغنية إليسا (هنغني كمان وكمان)، والتي ظهرتا فيها معاً ببجامة النوم أثناء الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا.

وقبل أيام، استعانت هيفاء وهبي بكلب شرس، لتوجيه رسالة غامضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفاء وهبي بفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بإطلالة كاجوال مثيرة، وتتنزه برفقة كلب من فصيلة (روت وايلر)، وتداعبه.

وعلقت هيفاء: (يحب كلب الروت وايلر أصدقاءه ويعض أعدائه، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية).

وأثنى الجمهور على جرأة هيفاء وهبي مع الكلب المعروف بأنه من أشرس الأنواع، بينما حذرها آخرون منه، مؤكدين أنه يشكل خطراً عليها.

نجوم مصر يرقصون مع هيفاء على أغنيتها

وسبق أن شاركت الفنانة اللبنانية في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان الـ69، وسط عدد كبير من نجوم الفن قبل أسابيع.

ونشرت كل من الفنانة عبير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، لقطات من الحفل الذي أقامته هالة سرحان، وظهرت خلاله هيفاء بهوت شورت أبيض، بينما كان النجوم يتراقصون على أغنيتها (توتة).

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ومن أبرز الحضور، كانت المخرجة إيناس الدغيدي، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين.

وأعربت هالة سرحان عن سعادتها بعدما تفاجأت بأعز أصدقائها من الوسط الفني احتفالا بعيد ميلادها، ونشرت صورة جماعية لكل من هنأها بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

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وعلقت هالة على الصورة: (اللمة تحلى وأحلى بالأصدقاء الرائعين هاني ومني وإلهام شاهين وهيفاء وهبي وأيمن وزوجته عبير صبري وإبناس الدغيدي وجيجي ودودو حسني والدينامو بوسي شلبي المعطاءة التي تصنع البهجة، بحبكم كلكم وأشكركم عن ليلة وسهرة جميلة لن أنساها ابدا).

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وما لفت أنظار الجمهور، أن هيفاء وهبي تبدو أصغر سناً بين النجمات المتواجدات، على الرغم من تقاربهم فعلياً في العُمر.

بينما انتقد آخرون ظهور هيفاء بهذا الشكل الجريء، والمظهر الشاب، مرجعين الأمر لعمليات التجميل.

هيفاء أُجبرت على ارتداء بنطلون!

وكانت هيفاء وهبي قد أجبرت على ارتداء بنطلون بدلاً من (الهوت الشورت) الذي كانت ترتديه بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تسجيلها لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

وكان قد تم الاتفاق مع منظمي حفل هيفاء وهبي في مدينة العلمين، على تسجيل لقاء معها لبرنامج (صباح الخير يا مصر) وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط من جسد هيفاء وهبي حتى لا يظهر الشورت، ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي بنطلوناً، ولم تمانع مؤكدة احترامها لضوابط وقوانين التليفزيون المصري.

وقال مصدر بالتلفزيون المصري لصحيفة “الوطن” المصرية إن هيفاء ظهرت خلال الحفل بهوت شورت ولكن المخرج أجبرها أثناء اللقاء التليفزيوني على ارتداء بنطلون.

وتابع المصدر حينها: (لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون، وبالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون).

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