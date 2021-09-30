(شاهد) غادة عويس تسخر من محركي اللجان الالكترونية في السعودية بصورة “الجاكوزي”

سخرت الإعلامية اللبنانية البارزة والمذيعة بقناة “الجزيرة” القطرية غادة عويس، من القيادة السعودية ورجالها الذين يخصصون كتائب إلكترونية عرفت على مواقع التواصل باسم “الذباب الإلكتروني” لشيطنة معارضي ابن سلمان واغتيالهم معنويا بمزاعم وفبركات لإجبارهم على الصمت.

وكانت كتائب الذباب تلك في السعودية والإمارات شنت حملة تشويه واسعة ضد غادة عويس، منذ بداية الأزمة الخليجية وحصار قطر، حيث تم اختراق هاتفها ضمن المشاهير والسياسيين الذين ثبت اختراق هواتفهم عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” لصالح السعودية والإمارات.

تخيلوا لو كان هذا بيتي

لاهتزّت أركان مركز اعتدال بالرياض تعليقا على الجاكوزي🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HByo1LWZQi — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 29, 2021

غادة عويس وصورة الجاكوزي

ونشرت غادة عويس عبر حسابها الرسمي بتويتر، صورة لمنزل فخم يحوي (جاكوزي)، وعلقت على الصورة ساخرة:”تخيلوا لو كان هذا بيتي، لاهتزّت أركان مركز اعتدال بالرياض تعليقا على الجاكوزي.”

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هذا وأكدت مذيعة “الجزيرة” في تغريدة أخرى على أن وطأة الدكتاتوريات اشتدت مع الثورات المضادة لتظاهرات الشعوب عام٢٠١١، واشتدت وطأة التضليل الإعلامي بعد استخدام الدكتاتوريات لوسائل التواصل عبر الذباب الالكتروني.”

اشتدت وطأة الدكتاتوريات مع الثورات المضادة لتظاهرات الشعوب عام٢٠١١

واشتدت وطأة التضليل الإعلامي بعد استخدام الدكتاتوريات لوسائل التواصل عبر الذباب الالكتروني

فقتلوا من استطاعوا قتله جسديا

واغتالوا من استطاعوا اغتياله معنويا.

ما نعيشه في هذه المنطقة هو التخلف الناتج عن حكم فاسد. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 29, 2021

وتابعت:”فقتلوا من استطاعوا قتله جسديا، واغتالوا من استطاعوا اغتياله معنويا.ما نعيشه في هذه المنطقة هو التخلف الناتج عن حكم فاسد.”

غادة عويس تنشر رسالة بذيئة وصلتها من رقم سعودي

وكانت الإعلامية اللبنانية البارزة ومذيعة قناة “الجزيرة” غادة عويس، عادت للتعليق على اختراق هاتفها والتجسس عليها من قبل النظام السعودي ضمن عدد من الإعلاميين والمعارضين لنظام، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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ونشرت غادة عويس في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر منتصف سبتمبر الجاري، صورة من رسالة وصلتها من رقم سعودي، وصفتها بأنها العينة الأقل بذاءة التي يمكن أن تنشرها مما يصلها من أرقام سعودية.

العينة الاقل بذاءة التي أجرؤ على نشرها مما ترسله لي أرقام سعودية

بعد شرائهم برامج تجسس.دأبوا على ارسال صور جنسية يومية وقبلهم مارس نظام الاسد ضدي القذارة ذاتها.

على الرأي العام أن يفهم لماذا رفعت الدعوى وكم تعاني الصحفيات من قذارة الانظمة الفاسدة والذكورية العميلة لإسرائيل pic.twitter.com/FZhfjj1T2d — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 14, 2021

وقالت:”دأبوا على إرسال صور جنسية يومية وقبلهم مارس نظام الاسد ضدي القذارة ذاتها.”

غادة عويس تفضح السعودية

واختتمت عويس تغريدتها كاشفة سبب مقاضاتها أنظمة السعودية والإمارات :”على الرأي العام أن يفهم لماذا رفعت الدعوى وكم تعاني الصحفيات من قذارة الانظمة الفاسدة والذكورية العميلة لإسرائيل.”

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وسبق أن قالت غادة إنها “ضحية لبرامج التجسس” كاشفة عن سرقة صور خاصة لها من هاتفها الجوال واستخدامها لتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة.

I am a victim of spyware. My photos were stolen&used to smear me across social media and the press. No one should have to go through this. No journalist, activist, academic or citizen should feel unsafe just for owning a phone. We need to fight for the right to privacy#غادة_عويس pic.twitter.com/18zc0DpU41 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 19, 2021

وتابعت مذيعة الجزيرة عويس منددة بهذا الأمر :”لا ينبغي لأحد أن يمر من خلال هذا. يجب ألا يشعر أي صحفي أو ناشط أو أكاديمي أو مواطن بعدم الأمان لمجرد امتلاك هاتف.”

واختتمت غادة عويس تغريدتها بالقول:” نحن بحاجة إلى النضال من أجل الحق في الخصوصية”

غادة عويس تقاضي ابن سلمان وابن زايد

وكانت عويس رفعت في 10 ديسمبر 2020 دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت غادة في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

You've been served MBS

You too @MohamedBinZayed pic.twitter.com/hQDEWBxxAa — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 26, 2020

وعلقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وبعدها بأيام نشرت عويس صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وذكّرت بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد “بن سلمان”، لا سيما من قبل “خديجة جنكيز”، خطيبة الكاتب السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، إضافة إلى دعوى الضابط السابق في المخابرات السعودية “سعد الجبري”.

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