(شاهد) البحرينيون ينتفضون ضد التطبيع وتظاهرات حاشدة أحرجت حمد بن عيسى أمام لابيد

شهدت البحرين اليوم، الخميس، خروج تظاهرات حاشدة منددة بالتطبيع المخزي مع الكيان المحتل، وذلك تزامنا مع وصول وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد للبحرين لأجل افتتاح سفارة الاحتلال هناك.

ودون حساب للعواقب خرج مئات البحرينيين ينددون بالتطبيع ويرفعون لافتات وشعارات تعبر عن ذلك، في خطوة غير متوقعة أحرجت ملك البحرين حمد بن عيسى أمام لابيد.

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ورفع المتظاهرون في شوارع المنامة العلم الفلسطيني، تعبيرا عن رفضهم زيارة وزير الخارجية الصهيوني إلى المنامة.

المتظاهرون في شوارع المنامة يرفعون العلم الفلسطيني ويرفضون زيارة وزير الخارجية الصهيوني إلى المنامة #البحرين_ترفض_الصهاينة #البحرين_ترفض_التطبيع pic.twitter.com/58lJRAcVsR — Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) September 30, 2021

البحرين ترفض الصهاينة

وتصدر وسم “البحرين ترفض الصهاينة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في البحرين، تزامنا مع وصول لابيد للدولة.

وقام متظاهرون بإحراق إطارات خارج العاصمة المنامة صباح الخميس، في حين غرد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن هذه المعارضة.

#البحرين_ترفض_الصهاينة

لم ولن يرحب بهم الشعب البحراني الغيور على دينه وعلى أمته. pic.twitter.com/2rg9in1AnF — Abu Mahdi®️ (@bumahdi313) September 30, 2021

افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين

هذا وفتتح مساء الخميس، يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، سفارة بلاده في مملكة البحرين. وجاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى المنامة عاصمة البحرين، ولقائه بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصفه بـ”التاريخي”.

قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل.@bahdiplomatic pic.twitter.com/7jTThOliTe — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

وقال لابيد، في تغريدة عبر تويتر عقب اللقاء: “أتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اللقاء التاريخي الحميم والمفعم بالأمل”.

תודה למלך בחריין, הוד מעלתו, חאמד בן עיסא אל ח׳ליפה, על פגישה היסטורית, חמה ומלאת תקווה.

המנהיגות וההשראה של המלך הובילו לשיתוף פעולה אמיתי והפגישה מתווה את הדרך להמשך היחסים. צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/9OtADchM2r — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

رفض شعبي بحريني للتطبيع

ودون الناشط البحريني علي مهنا عبر الوسم الرافض للتطبيع:”التطبيع كان وسيبقى خيانة.. لذا نرفض زيارة وزير خارجية الاحتلال الصهيوني اليوم للبحرين”

فيما دون يوسف الخاجة، عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي -وعد- (قبل الحل) – ورئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين-باس- (قبل الفصل):”لا آهلا ولا سهلا بالقتلة”.

وكتب محمد القرعان:”لو كانوا صادقين في مسألة السلام، فالشعب الفلسطيني اولى منا بالسلام.”

لو كانوا صادقين في مسألة السلام، فالشعب الفلسطيني اولى منا بالسلام.#البحرين_ترفض_الصهاينة pic.twitter.com/LLX9UDuyWK — محمد القرعـان (@mbinessa__) September 30, 2021

المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع

من جانبها، أكدت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني على رفضها التام للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي لم يتوانى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وممارسة أبشع أنواع إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني.

بما فيها عمليات التنكيل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد أهاليها وحياكة المؤامرات ضده وتهويد مدنه وخصوصا مدينة القدس والعمل على ضرب أساسات المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه ضمن خطة استراتيجية تعتمد على حفر الانفاق تحت المسجد الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واعتبرت المبادرة، في بيان صدر الخميس تحت عنوان “لا مرحبا بالمجرم المحتل”، أن تدنيس لابيد لأرض البحرين يأتي في ظل رفض عارم من أبناء الشعب البحريني الأبي الذي ظل وفيا لقضيته المركزية.

لافتة إلى أن القضية الفلسطينية بوصلة الصراع وعنوانه في المنطقة، وأن الكيان الإسرائيلي زرعة شيطانية تم غرزها في خاصرة الوطن العربي لابقاءه في حالة استنزاف دائمة تبعده عن التقدم والتطور والازدهار.

وقالت إن فتح سفارة للكيان الصهيوني في بلادنا الحبيبة تدنيس لترابها الطاهر واختراق كبير يُمكّن الاحتلال من العبث بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي والتامر على الأمن المجتمعي بكافة أشكاله، كإثارة الفتن بين مكونات المجتمع.

حيث أن تجارب العدو في البلدان التي طبع معها شاهدة على ضرب المجتمعات العربية ونخرها وإحداث الفرقة بينها باعتبارها من أهم أهداف الكيان لضرب نسيجه الداخلي ووحدته الوطنية وإبعاده عن أشقاءه في البلدان العربية الأخرى ليتسنى له الاستفراد بالدول العربية واحدة تلو الأخرى.

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وطالبت المبادرة سلطات بلادها بالتوقف الفوري عن الانزلاق نحو التطبيع الذي يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة وفصائله المناضلة.

داعية كل فئات الشعب البحريني تجديد رفضها للتطبيع مع العدو واستمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد مقر سفارة إسرائيل في العاصمة المنامة، كما سيجري مباحثات لتوطيد العلاقات مع البحرين.

وتتزامن زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى المنامة مع تشغيل شركة “طيران الخليج” البحرينية خطا ملاحيا إلى تل أبيب، حيث انطلقت الخميس أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل.

وأقلعت الطائرة التابعة لـ”طيران الخليج” من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد.

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