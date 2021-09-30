رضوى الشربيني تكشف عمرها الحقيقي لأول مرة: (كبرت بجد)!

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني أمس الأربعاء بعيد ميلادها، وكشفت لأول مرة عمرها الحقيقي.

ملكة البلوك

ونشرت رضوى الشربيني مجموعة صور وفيديوهات من احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت وهي تُمسك قالب الكيك الذي كُتب عليه (بلوك بلوك، ملكة البلوك).

وعلقت الشربيني على صورها قائلة: (خلاص كده النهارده تميت ٤٠ سنه وشكلى كبرت بجد).

ووجهت رضوى الشربيني كلمة شكر لأصدقائها: (لكل اهلى واصحابى وحبايبى شكرا على كل كلمه وكل معايده و رساله ومكالمه تليفون، انتم احلى حاجه فى الدنيا).

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وتلقت رضوى تعليقات تهنئها بعيد ميلادها من مشاهير، مثل الفنانة السورية أصالة نصري، وابنتها شام الذهبي، وأميرة شنب، وزينب النجار وغيرهم.

وقبل أيام، أثارت رضوى جدلاً بين متابعيها، بعد ظهورها وهي تغني في سيارتها بكل سعادة.

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وظهرت رضوى الشربيني بالفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام)، وهي تقود سيارتها وتغني مقطعاً من أغنية (البنت القوية)، للفنان اللبناني وائل كفوري.

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وجاء في المقطع الذي غنته: (ياويلي من حبك، سكر على مربى، إحساسي وأنا جنبها مش مقبل، هالبنت القوية).

(اضبطي نفسك)

وعلقت رضوى: (الكلمتين دول لكل واحده فيكم).

لكن تصرف رضوى الشربيني لم يلق قبولاً لدى بعض المتابعين، خاصة أنهم اعتادوا على جديتها.

(مافيش حاجة أحلى من الحب)

وقبلها بأيام أثارت رضوى الشربيني، جدلاً بعبارة غامضة أرفقتها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وأثارت التساؤلات حول وقوعها في الحب.

ونشرت رضوى الشربيني صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها ببدلة رسمية باللون الأبيض، متداخلة بالألوان الصيفية الجريئة.

واعتمدت رضوى على إبراز ملامحها بمساحيق التجميل الخفيفة والهادئة، وتركت شعرها المنسدل كتفيها، واستكملت إطلالتها بالمجوهرات.

وأرفقت رضوى الشربيني الصور بتعليق جاء في نصه: (مافيش حاجه أحلي من إنك تقعي في الحب مع شخص…عمره ما هيبطل يختارك مهما شاف غيرك).

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وهو ما جعل متابعيها يرجحون وقوعها في الحب بعد مرور سنوات على طلاقها من والد ابنتيها.

(خلي بالك يا أحمد)

كما أثارت الإعلامية المصرية جدلاً واسعاً بتعليقها على عقد قران مواطنها الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني.

ونشرت رضوى الشربيني عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورة من عقد القران، وصورة أخرى لعلياء بسيوني تظهر مفاتنها، وعلقت: (مبروك يا أحلى عروسه فى الدنيا…خلى بالك يا أحمد أحسن بص).

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واعتبر متابعو رضوى الشربيني أن تهنئتها لأحمد سعد، تحمل رسالة تهديد مبطنة خاصة بعد حادثة اعتداءه على سمية الخشاب وتسببه بتهتك الطحال لديها.

لسنا في أوروبا

وفي سياق آخر، هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، رضوى الشربيني بعدما كتبت الأخيرة عبر حسابها على (فيسبوك): (الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط).

لترد سارة نخلة بتعليق جاء في نصه: (وهي إيه عرفها إنه غلط؟..احنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز.. الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا، وبعد سنين كتير أوي).

وتابعت سارة نخلة، وهي طليقة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود: (في منهم بعد شهرين بيبانوا، كلنا بنغلط وعادي جدا، الأحسن إننا نقول، مش عيب لو غلطنا، وأكيد ربنا شايل الأحسن، وعلى أساس إن الوحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة).

وأَضافت: (احنا في مجتمع، لو الواحدة طلعت عن الـ 30 يقولوا عانس وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة.. الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير.. بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار).

وردت رضوى على تعليق سارة قائلة: (سارة نخلة.. انتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟، ثانيا: أنا لا أعترف بكلمة عانس، أنا بصدق إنه الجواز رزق وإنه الرزق ده من عند ربنا.. ثالثا: لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار، واللي هيجي قدامها هتتجوزه وخلاص).

وتابعت الإعلامية المصرية: (الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات الغير مناسبة).

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