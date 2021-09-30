جمعية المترجمين العرب تكرم (أبو اللغويين) نعوم تشومسكي وتستضيفه في ندوة سياسية

كرمت جمعية المترجمين العرب، المفكر والأكاديمي الأميركي البارز البروفيسور، نعوم تشومسكي.

ومنحت الجمعية، البروفيسور تشومسكي، شهادة هي الأرفع في العالم، حسب ما قالت- حيث يعتبر تشومسكي اللغوي الأول وأبو اللغويين في العالم.

ومن المقرر أن تستضيف الجمعية البروفيسور تشومسكي في محاضرة مطلع العام المقبل بعد أن أبدى ترحيبه، إذ من المتوقع أن يحضر الندوة الآلاف من مختلف الدول.

ونعوم تشومسكي، عالم لغويّات أمريكي ومنظّر سياسي وناشط، يُشار إليه في كثيرٍ من الأحيان باسم “أب اللّغويات الحديثة”.

نبذة عن نعوم تشومسكي

يُعتبر أفرام نعوم تشومسكي من أبرز الفلاسفة والمثقفين في العصر الحديث، كما أنّه يعدّ أحد مؤسسي مجال العلوم المعرفية، حيث وصف سياساته الخاصة بشكلٍ واسعٍ على أنّها فوضوية وراقية واشتراكية تحررية. كان منتقدًا غير معتذر للسياسة الخارجية الأمريكية من العقود القليلة الماضية.

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هو ابن أحد الباحثين اليهود، ونشَأ في بيئةٍ محفِّزةٍ فكريًّا، ودرس الفلسفة والمنطق واللغات في جامعة بنسلفانيا، حيث طور اهتمامًا شديدًا بالفلسفة تحت وصاية معلمه نيلسون غودمان.

بعد الانتهاء من دراسته التحق بكلية ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). في البداية ركّز على التدريس والكتابة، ثم أصبح نشطًا في وقتٍ لاحق كمنظّرٍ سياسي. أيضًا، أصبح منخرطًا بشكلٍ متزايدٍ في النشاط اليساري، وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحرب، ما أدّى إلى إلقاء القبض عليه في مناسباتٍ عديدةٍ.

رغم ذلك لم يعق عصيانه المدني مسيرته الأكاديمية بأيّ شكلٍ من الأشكال، وصعد نعوم تشومسكي ليصبح عالمًا لغويًا معترفًا به دوليًا، كما قام بتوجيه العديد من الطلاب الذين أصبحوا متخصصين لغويين بارزين في حقولهم الخاصة.

ويذكر أن جمعية المترجمين العرب تأسست في أكتوبر 2020 وتضم حوالي 15000 مترجما من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويترأسها الدكتور عامر العظم الذي يعتبر دينامو الجمعية.

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