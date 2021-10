توتنهام يمطر شباك مورا بخماسية ثمينة في الدوري الأوروبي (شاهد)

تفوق فريق توتنهام على منافسه الضيف إن سي مورا بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الأوروبي، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “توتنهام هوتسبير”.

وسجل فريق توتنهام أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة عن طريق ديلي ألي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة في شباك مرمى مورا، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عن طريق جيوفاني لوسيلسو بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وأحرز هاري كين الهاتريك في الدقيقة ال68 وال77 وال88 من عمر زمن المباراة بتسديدات رائعة باتجاه مرمى فريق الضيف مورا.

وسدد فريق مورا هدف الفريق الوحيد في الدقيقة ال52 عن طريق جيفا كوس في هجمة مرتدة سريعة ليسجلها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى أصحاب الأرض توتنهام.

مع محاولة الفريق المتكررة من أجل تقليص الفارق في المباراة لكنه فشل ذلك بسبب استبدال دفاع فريق توتنهام في الدفاع عن مرماه ومنعه من الوصول إلى الشباك، لينتهي اللقاء بفوز فريق توتنهام بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ودخل المدرب “نونو إسبيريتو سانتو” في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مورا ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث تواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

