توتنهام يمطر شباك مورا بخماسية ثمينة في الدوري الأوروبي (شاهد)

تفوق فريق توتنهام على منافسه الضيف إن سي مورا بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الأوروبي، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “توتنهام هوتسبير”.

توتنهام والخماسية الثمينة

وسجل فريق توتنهام أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة عن طريق ديلي ألي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق ليسددها بقوة في شباك مرمى مورا، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عن طريق جيوفاني لوسيلسو بتسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وأحرز هاري كين الهاتريك في الدقيقة ال68 وال77 وال88 من عمر زمن المباراة بتسديدات رائعة باتجاه مرمى فريق الضيف مورا.

مورا والهدف الوحيد

وسدد فريق مورا هدف الفريق الوحيد في الدقيقة ال52 عن طريق جيفا كوس في هجمة مرتدة سريعة ليسجلها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى أصحاب الأرض توتنهام.

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مع محاولة الفريق المتكررة من أجل تقليص الفارق في المباراة لكنه فشل ذلك بسبب استبدال دفاع فريق توتنهام في الدفاع عن مرماه ومنعه من الوصول إلى الشباك، لينتهي اللقاء بفوز فريق توتنهام بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق توتنهام

ودخل المدرب “نونو إسبيريتو سانتو” في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مورا ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث تواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

Always delighted to take the match ball home ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/JM4CpIk3Tr — Harry Kane (@HKane) September 30, 2021

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: إيمرسون رويال، كريستيان روميرو، جيوفاني لو سيلسو، أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، ديلي ألي، لوكاس مورا، أوليفر سكيب، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: سون هيونغ مين، هاري كين، بريان جيل.

تشكيلة فريق مورا

ولعب المدرب أنتي سيموندزا في تشكيلة أساسية في مواجهة صعبة أمام نظيره المستضيف توتنهام، فقد تواجد في حراسة المرمى ماتكو أوبرادوفيتش.

𝟔𝟖' ⚽️

𝟕𝟕' ⚽️⚽️

𝟖𝟖' ⚽️⚽️⚽️ Another match ball to the collection for @HKane! pic.twitter.com/Th8neixbWM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 30, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: كليمين شتورم، هنريك نيرغوتي، جيغا كوس، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: ستانيشا مانديتش، لوكا بوبيتشانيك، سامسوندين أورو، نيك لوربيك، وفي هجوم الفريق كان كلاً من: ميتيا لوتريتش، تيو سيبوت، أمادي ماروشا.

ترتيب الفريقين في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق توتنهام الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما آتى منافسه إن أس مورا في أدنى الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

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