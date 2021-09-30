إسرائيل تتباهى بمشاركتها في “إكسبو دبي”.. صممت جناحها على شكل خيمة عربية “شاهد”

تباهت وسائل إعلام خليجية، وكذلك منصات التواصل الإسرائيلية، بمواد مختلفة حول مشاركة إسرائيل لأول مرة في حدث عالمي تطلقه دولة عربية، ناقلين تفاصيل مصورة عن الجناح الإسرائيلي في معرض “إكسبو دبي”، الذي أنطلق اليوم الخميس، والذي والذي صُمم بشكل يحاكي خيمة شرق أوسطية لجذب الزوار المسلمين.

بحسب صحيفة “gulf news” الإماراتية فإن الجناح الإسرائيلي في المعرض صُمم بشكل مفتوح و”جذاب للغاية”، بمساحة 1500 متر مربع، ويحاكي خيمة شرق أوسطية في تقاليد الضيافة لجذب الزوار المسلمين.

إسرائيل تشارك في إكسبو دبي تحت شعار “نحو الغد”

وتحت شعار “نحو الغد” باللغتين العبرية والعربية، أقيم الجناح الإسرائيلي برعاية وإشراف وزارة الخارجية، وقد صممت له أرضية توحي بوجود كثبان رملية، وداخل الجناح هناك شاشات كبيرة وممرات مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة ومطلية بلون الرمال.

من جانبه، قال مناحيم غانتس، المتحدث باسم الجناح الإسرائيلي، للصحيفة إن “الجناح الإسرائيلي هو جناح ترحيبي مفتوح، حيث الجميع مدعو للحضور”.

بحسب الصحيفة، فإن الهدف من “الخيمة المفتوحة” هو إيصال رسالة بأن “إسرائيل كمجتمع مفتوح ومتنوع توفر حقوقاً متساوية لجميع سكانها”، حسبما قالت.

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كما أشارت الصحيفة إلى أن الزوار سيطلعون في الجناح على تجربة إسرائيل في الزراعة والمياه والطب والاتصالات والتكنولوجيا الإلكترونية.

قال غانتس للصحيفة: “نشكر الإمارات، الدولة المضيفة، على منحنا الفرصة للتواجد هنا في المعرض. هذه الفرصة تعني الكثير لأنها تجلب الأجيال القادمة نحو الغد. ونرى العديد من مجالات التعاون هنا التي ستخلق مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة”، حسبما قال.

مشاركة لأول مرة

كانت إسرائيل قد وقعت اتفاقية مشاركتها في معرض “إكسبو” الدولي، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر 2019، أي قبل توقيع اتفاقيات التطبيع مع تل أبيب.

إذ قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: “في الإمارات تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي في العام المقبل”.

لقد سررنا بحضوركم لزيارة جناحنا اليوم وتجربة ما لدينا في المتجر!

لا يمكننا انتظار الحدث الرئيسي ونتطلع إلى رؤيتكم جميعًا هناك في الأيام الثلاثة القادمة! 🤩#إسرائيل #إسرائيل_إكسبو #إسرائيل_إكسبو_2020_دبي #إكسبو_دبي_2020_العالمي #إكسبو_2020_دبي pic.twitter.com/iD1OUo6GHM — Israel Expo 2020 Dubai (@IsraelExpoDubai) September 27, 2021

فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس المشاركة بأنها تمنح إسرائيل فرصة “غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها”.

ومنذ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة، وتعززت العلاقات التجارية بشكل كبير بين تل أبيب وأبوظبي.

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كانت الإمارات قد افتتحت، الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، سفارتها في إسرائيل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مراسم الافتتاح في احتفال رسمي، وذلك بعد أسابيع من افتتاح سفارة تل أبيب في أبوظبي.

“آمال إماراتية”

فيما تعلق دبي على المعرض العالمي آمالاً لمنح اقتصادها قوة دافعة.

بينما لا تزال هناك قيود مفروضة على حركة السفر العالمي وعلى من يمكنهم دخول الإمارات، لكن المنظمين لهذا المعرض يعربون عن أملهم في أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 مليوناً في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى مارس/آذار 2022

كما توقع المنظمون أن القيود التي تفرضها الإمارات حالياً على بعض رحلات الطيران، مثل تلك القادمة من الهند، ستكون قد رفعت بحلول موعد بدء “إكسبو 2020”.

في حين سيطرح إكسبو 2020 ثلاثة أنواع من التذاكر؛ إذ تتكلف تذكرة اليوم الواحد 26 دولاراً، وتذكرة الشهر 53 دولاراً، والستة أشهر 135 دولاراً.

يشار إلى أن “إكسبو 2020″، الذي يُقام مرة كل أربع سنوات، يعدّ الحدث الدولي الثالث من حيث الأهمية الاقتصادية والثقافية، بعد كأس العالم والأولمبياد.

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