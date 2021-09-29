يوفنتوس يهزم حامل اللقب تشيلسي ويعتلي صدارة دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من تحقيق الفوز على حامل اللقب السابق فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

يوفنتوس والهدف النظيف في شباك تشيلسي

وأحرز فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” هدف الفوز الوحيد في شباك منافسه الضيف تشيلسي “البلوز” في الدقيقة ال46 عن طريق المهاجم المهاري الإيطالي فيديريكو كييزا بتسديدة قوية سجلها في شباك مرمى تشيلسي ببراعة بعد عرضية جميلة.

وحامل فريق الضيف تشيلسي من تكثيف المحاولات الكثيرة في الوصول إلى مرمى فريق يوفنتوس، إلا أنه فشل في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل، لينتهي اللقاء بفوز فريق أصحاب الأرض يوفنتوس من تحقيق الفوز على تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق تشيلسي

ولعب المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف يوفنتوس، حيث آتى في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Not our night, thanks for your support Blues. 💙 pic.twitter.com/os1rdaIwXT — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 29, 2021

أما في خط الدفاع كان كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما جاء في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، هودسون أودوي.

وفي هجوم فريق تشيلسي اعتمد المدرب الألماني توخيل على الثنائي، تيمو فيرنر، حكيم زياش.

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تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف تشيلسي، حيث تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق كان كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق كان في التشكيلة الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، مويس كين، فيما سيغيب عن المباراة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق يوفنتوس في صدارة ترتيب المجموعة في دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2021-2022 برصيد 6 نقاط، بينما آتى منافسه فريق تشيلسي برصيد 3 نقاط.

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