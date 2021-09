يوفنتوس يهزم حامل اللقب تشيلسي ويعتلي صدارة دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من تحقيق الفوز على حامل اللقب السابق فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف دون مقابل، في إطار منافسات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

وأحرز فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” هدف الفوز الوحيد في شباك منافسه الضيف تشيلسي “البلوز” في الدقيقة ال46 عن طريق المهاجم المهاري الإيطالي فيديريكو كييزا بتسديدة قوية سجلها في شباك مرمى تشيلسي ببراعة بعد عرضية جميلة.

وحامل فريق الضيف تشيلسي من تكثيف المحاولات الكثيرة في الوصول إلى مرمى فريق يوفنتوس، إلا أنه فشل في تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل، لينتهي اللقاء بفوز فريق أصحاب الأرض يوفنتوس من تحقيق الفوز على تشيلسي بهدف نظيف دون رد.

ولعب المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف يوفنتوس، حيث آتى في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Not our night, thanks for your support Blues. 💙 pic.twitter.com/os1rdaIwXT

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 29, 2021