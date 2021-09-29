نادية الجندي بفستان قصير مكشوف الظهر تحت شعار “العمر مجرد رقم”!

عادت الفنانة المصرية نادية الجندي، لإثارة الجدل بصورها الجريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر مكشوف وفستان قصير

ونشرت نادية الجندي صوراً جديدة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، بظهر مكشوف، معتمدة تسريحة الشعر الكيرلي.

وفي صورة أخرى، ارتدت نادية الجندي فستاناً ذهبياً وتعمدت كشف جزء من كتفها وصدرها بشكل فاضح.

وتعرضت نادية الجندي لهجوم متابعيها الذين طالبوها باحترام سنها والتستر في ملابسها.

وقبل أيام، شاركت الجندي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث إطلالاتها الشبابية المثيرة للجدل، وظهرت في مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تقف على شرفة الفندق الذي تقيم به في لبنان، مرتديةً فستاناً طويلا بألوان مُبهجة.

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وتركت نادية شعرها الأصفر منسدلاً على كتفها، مستكملةً إطلالتها بنظارات شمسية ومجوهرات، وعقبت على الصور: (صباح الخير علي أحلي الناس، لبنان الجميلة).

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وكانت إدارة حفل “الموريكس دور” بلبنان في دورته العشرين، قد كرم نادية الجندي على مسيرتها الفنية.

(أعلن تضامني مع الشعب اللبناني)

وأكدت الفنانة المصرية سعادتها بهذا التكريم وحبها للبنان، مشيرة إلى أنها أمضت فترة طويلة من حياتها فيها، وقامت بتصوير عدد من أعمالها الفنية ببيروت.

وقالت الفنانة المصرية في كلمتها بالحفل: “يحيا لبنان وشعب لبنان.. الشعب الذي يعشق الجمال والحرية، والذي لا ينهزم أبدا، ويملك الإرادة والتحدي، واشتغلت مع فنانين لبنانين كتير منهم الفنانة صباح، وأنا واثقة إن لبنان هترجع تاني، وأعلن تضامني مع الشعب اللبناني).

وأضافت: (أتمنى أن تعود لبنان كما كانت من قبل، وأشكر القائمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله نحتفل كلنا مع بعض في الدورة القادمة بانتصار لبنان).

إطلالة صيفية شبابية

وسبق أن استعرضت نادية الجندي، إطلالاتها الصيفية على شاطئ البحر، بجلسة تصوير قبل أيام.

وظهرت نادية الجندي بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي الموثق على تطبيق (انستجرام)، بفستان ملون، يلتصق بجسدها.

وتركت نادية الجندي شعرها المصبوغ بالأشقر، منسدلاً على كتفها، مستكلمةً إطلالتها بمجوهرات ناعمة، ونعل صيفي يناسب الشاطئ.

وما لفت الأنظار في حينها، هي الحركات والوضعيات التي اتخذتها نادية لالتقاط الصور، حيث ظهرت في إحداها وهي تمسك بالمركب، وتضع يدها على خصرها، وتقف بطريقة مائلة، وتباعد بين ساقيها.

وانقسم المتابعون إلى مؤيد ومعارض لملابس وتصرفات نادية الجندي، ما بين من رأى أن العُمر مجرد رقم، مشيدين باهتمامها بنفسها وأنوثتها.

وآخرون طالبوا نادية بالمزيد من الاحتشام والرزانة والوقار احتراماً لعمرها الذي تجاوز الـ80 عاماً.

شورت جينز وحذاء شبابي

وقبل أسابيع أثارت نادية أيضاً موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها من الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي جلسة التصوير التي خضعت لها بعدسة المصور محمد رؤوف، عبر صفحتها الموثقة على (انستجرام) و(تويتر).

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وما أثار صدمة المتابعين، هي ملابس نادية الجندي، والتي ارتدت شورت جينزوبلوزة بيضاء، وحذاء رياضي شبابي أبيض.

واستكلمت الجندي إطلالتها بمجموعة اكسسوارات، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وعلقت بالقول فقط: (جديد، صيف 2021، نادية الجندي).

وسبق أن أكدت نادية الجندي أنها لم تخضع لعمليات تجميل في حياتها.

وقالت في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية: (عمري ما عملت عمليات تجميل الحمد لله.. وشي هو هو من يوم ما اتولدت وملامحي هيا هيا أنا ضد عمليات التجميل، دا فيه ناس ملامحها بتتغير بتقعدي تبصي لصورتها تقولي مين دي مفيش حتة معملتش فيها عملية تجميل بس أنا لأ عمري).

وأضافت الفنانة المصرية حينها: (لازم أبقي نادية، نادية اللي الناس عرفتها مينفعش أكون غير أنا مينفعش أغير نفسي، لكن إني أغير شخصيتي اللي الناس عرفتني بيها دي أنا مش بحبها.. ممكن أعمل كريمات وصفات بحبها لكن عمليات التجميل لأ).

وتابعت الفنانة الملقبة بـ(نجمة الجماهير): (فيه بعض الفنانات بقولهم مين دي؟ بسبب عمليات التجميل اللي بيعملوها : فيقولي: دي فلانة .. مش بحب يجي يوم من الأيام الناس يسألوا مين دي؟، فحد يقولهم : دي نادية الجندي).

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