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مقاطعة المنتجات الهندية في العراق

حملة مقاطعة المنتجات الهندية تلقى تفاعلاً واسعاً في الشارع العراقي

في كتب محمد أبو يوسف

لاقت حملة مقاطعة المنتجات الهندية، رواجاً واسعاً، على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، على خلفية قمع المسلمين وقتلهم وتهجيرهم من منازلهم في الهند.

وكان فيديو قد تداول عبر منصات التواصل أظهر اعتداء مصور يرافق قوات الشرطة على جثمان أحد المسلمين في آسام بالهند، والذي تم قتله بالرصاص من أفراد الشرطة لرفضه تهجيره من بيته ثم ضربه بالهراوات، ما أثار غضبا كبيرا داخل الهند وخارجها.

مقاطعة المنتجات الهندية

ودشن ناشطون حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الهندية، لاقت رواجاً واسعاً، في الشارع العربي حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وانتقدت فايزة السعدي العلاقات السعودية الإماراتية مع الهند في الوقت الذي يقتل فيها المسلمين أمام مرآى ومسمع العالم أجمع.

وعلقت السعدي :” هــؤلاء هـم حكامنا لا نرى ابتسامتهم الا عـند سفك دماء المسلمين، ومنهم من يركع للأصنام تقربا لدول

الكفر تبا لكم من اعراب منافقين “.

بينما علق صقر قريش قائلاً :” قل لي من صديقك .. اقل لك من انت مودي علي علاقة قوية مع كل اعداء المسلمين في العالم “.

فيما علق الناشط الفلسطيني جهاد حلس قائلاً :” لو لم يكن هناك فائدة من #مقاطعه_المنتجات_الهنديه سوى مواساة إخواني، والشعور بمعاناتهم، لكفى بها من سبب سامي، يجعلني أحرص كل الحرص على تبنيه والإيمان به! “.

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وأضاف :” فكيف وقد أثبتت حملات المقاطعة نجاحها في الضغط والتأثير! لا تدري لعل هذه النية تكون سبب دخولك الجنة، فانصر إخوانك بما تستطيع !! “.

 

حملة هندية شرسة ضد المسلمين

وتشن السلطات الهندية حملة لتهجير المئات من العائلات المسلمة من دولبور في سيباجار بمقاطعة آسام شمال شرق الهند، أغلبهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية الذين نزحوا من مناطق مجاورة على مر الأعوام.

وتزامنًا مع التظاهرات الغاضبة التي خرجت في كالكوتا للتنديد بالعنف ضد المسلمين المدنيين في آسام، دشن النشطاء العرب وسوما غاضبة عدة للتنديد أيضًا بتلك الاعتداءات مع تدشين حملة لمقاطعة المنتجات الهندية.

الهند تقتل المسلمين
الهند تقتل المسلمين وسم يتصدر بعد مشاهد القتل والتعذيب والتهجير بحق المسلمين خاصة بولاية آسام

وأكد النشطاء ضرورة مقاطعة المنتجات الهندية، منتقدين عدم تحرك الحكومات في الدول العربية والإسلامية.

ودعوا إلى دعم منتجات باكستان وأفغانستان وبنغلاديش وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، بديلا عن المنتجات الهندية والإسرائيلية والفرنسية.

وشددوا على أن ما تمارسه الهند ضد المسلمين انتهاكات تصل حد جرائم حرب، وأن ما يحدث من إعدامات ميدانية وحرق للمساجد والمنازل وهدم للحقول الزراعية مروع.

سلطنة عمان

وطالب حساب “الشاهين” العماني البارز بتويتر مواطنيه بتفعيل حملة مقاطعة المنتجات الهندية، نصرة للمسلمين الذين تضطهدهم السلطات هناك خاصة في ولاية آسام.

الحساب العماني الشهير وفي تغريدة له نشر الباركود الخاص بالمنتجات الهندية في سلطنة عمان، لتشجيع المواطنين على مقاطعتها وتعريفهم بها بسهولة.

وقال وفق ما رصدته (وطن):”تبدأ كافة المنتجات الهندية بباركود 890، إلى أن يتوقف نزيف دماء المسلمين، المقاطعة مستمرة لكافة المنتجات وبالأخص، اللوبي الذي يحتكرها.”

وتابع:”وهي فرصة لأن يعلم البائع العماني بأنه غير محاط بحيتان الهند، بل بشعب يعي قيمة كلمته وقوة تأثيره.”

وتفاعل العديد من العمانيين مع حملة “مقاطعة المنتجات الهندية” نصرة لمسلمي الهند، منددين بالعنصرية والتعامل الوحشي من قبل السلطات هناك مع مسلمي ولاية آسام.

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