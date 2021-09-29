تفاصيل عقد مروان محسن مع نادي فيوتشر المصري

كشف الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، عن تفاصيل عقد نادي فيوتشر الصاعد الجديد إلى دوري الدرجة الممتازة مروان محسن الذي رحل عن صفوف فريق الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم.

مروان محسن وشوبير

وأفاد الإعلامي شوبير العامل في شبكة “أون تايم سبورت” المصرية، بأن صفقة تعاقد نادي فيوتشر مع مهاجم فريق الأهلي مروان محسن في صفقة انتقال حر لمدة موسمين خلال موسم الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم هجوم فريقه خلال منافسات الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

صفقة انتقال مروان محسن لنادي فيوتشر تمت بعقد يمتد لمدة عامين ويتبقى الإعلان الرسمي ✅ pic.twitter.com/WlRT5asYoP — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) September 28, 2021

وأردف شوبير، “رحيل مروان محسن عن فريق الأهلي بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع القلعة الحمراء، جاء بعد قرار مدير الجهاز الفني الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بعدم الحاجة له والسماح له بالرحيل عن القلعة الحمراء”.

فيوتشر وصفقة جديدة

وأضاف، “فيوتشر اتفق مع ناصر ماهر سيوقع كذلك مع فريق فيوتشر بعد خروجه الأخر من حسابات المدرب موسيماني في الآونة الأخيرة وعدم إشراكه بشكل نهائي في منافسات فريق الأهلي والتي كان أخرها مباراة إنبي في دور ال16 من منافسات كأس مصر”.

عمر ربيع ياسين عبر فيسبوك📱

💬رسميا مروان محسن ينتقل الي صفوف فريق فيوتشر اف سي في صفقة انتقال حر، التوقيع تم و اللاعب ينتظم في التدريبات pic.twitter.com/4GfqbjHq0p — kora11.com (@kora11) September 22, 2021

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مروان محسن ومسيرته مع الأهلي

وخاض اللاعب مروان محسن منذ قدومه إلى نادي الأهلي عام 2016م، 112 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 23 هدفًا، وتمكن من صناعة 10 أهداف، بينما تلقى 10 إنذارات في كافة المسابقات المختلفة.

وتوج مع فريق الأهلي المصري في تسع بطولات محلية وقارية، من أبرزها بطولة الدوري المصري أربع مرات، ومرتين في بطولة أبطال أفريقيا، وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، وكذلك كأس السوبر المحلي والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

انتخابات الأهلي

وفي سياق أخر، استقر رئيس مجلس إدارة فريق الأهلي محمود الخطيب على تحديد موعد فتح الترشح للانتخابات المقبلة، لتشكيل مجلس جديد لإدارة فريق الأهلي بعد انتهاء المدة القانونية لفترة المجلس الحالي، كما ويحق للخطيب الترشح مرة أخرى لإدارة القلعة الحمراء.

🔴 رسميًا – فيوتشر يتعاقد مع مروان محسن في صفقة انتقال حر، ويتوصل لاتفاق مع الاهلي لضم ناصر ماهر بعقد يمتد لـ4 مواسم مُقبلة#أوضة_اللبس pic.twitter.com/RjZ2B7OcPR — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) September 28, 2021

وبين شوبير، أن فريق الأهلي قد استقر على فترة الترشح، ومن المنتظر أن يكون ذلك في منتصف شهر أكتوبر القادم، وحتى ال21 من الشهر ذاته، جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الحالي محمود الخطيب مع أعضائه يوم الثلاثاء الماضي.

ويعيش فريق الأهلي المصري انتكاسة بعد فقده بطولتين على التوالي في الفترة الأخيرة، وهي بطولة الدوري المصري للدرجة الممتازة وكذلك لقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب الخسارة التي تعرض لها أمام المتوج للمرة الأولى في تاريخه طلائع الجيش بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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