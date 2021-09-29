الأرصاد العمانية: احتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب خلال 36 ساعة

أعلنت الأرصاد العمانية، صباح اليوم الاربعاء، عن احتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب خلال الـ36 ساعة المقبلة بعد رصد نشاط خلايا ركامية شمال شرق البحر.

الأرصاد العمانية: حالة مدارية في بحر العرب

وقالت الأرصاد العمانية، ان سواحل بحر عمان ستشهد اليوم هبوب رياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة، تتحول الى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة.

*مستجدات الحالة المدارية المتوقعة على بحر العرب:

-رصد نشاط خلايا ركامية شمال شرق بحر العرب بالقرب من المنطقة المتوقع نشوء الحالة المدارية فيها

-من المتوقع تشكل ونشوء الحالة المدارية في بحر العرب خلال 36 ساعة قادمة …والله أعلم https://t.co/yIStLThYyz pic.twitter.com/BdqFX2fgGw — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 29, 2021

حالة البحر وتوقعات الرياح اليوم Today's sea state and wind forecast pic.twitter.com/hznyFWKHBU — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) September 29, 2021

ولم يصدر حتّى الآن أي ارشادات أو تحذيرات من هيئة الأرصاد العمانية وهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان.

بحر العرب

ومنذ أيامن يتصدر وسم “بحرب العرب”، قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان، مع التوقعات باحتمال تشكل حالة مدارية في بحر العرب.

وتفاعل العُمانيون عبر الهاشتاغ، بدعوات نزول المطر، وأن يكون خيراً لما ينزل عليه، وقد رصدت “وطن” جانباً من التغريدات:

¶#اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق الّلهم على الظّراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار. #بحر_العرب pic.twitter.com/KRisFr0qC3 — سنكوكي 2000 (@bahla1973) September 28, 2021

اللهم امطر على قبور من رحلوا عنا من سحائب رحمتك واجعل لهم في كل قطره مطر راحه ورحمه ومغفره

#بحر_العرب pic.twitter.com/l76PL7Yij9 — مسلم مقدم🇴🇲 (@m_muqadam1) September 28, 2021

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قريبا بنشوف هالمنظر في سواحل الباطنه

⛈⛈⛈🌪 #بحر_العرب pic.twitter.com/9975XoIr9W — عاصم المعمري 🎥 🇴🇲 (@Asoom_1990) September 28, 2021

#بحر_العرب اللهمّ اجعلها نفعٌ للأرض للعباد 🌸 — ابـن الـدولـه (@soou010) September 29, 2021

وكان موقع “طقس العرب”، قال أمس الثلاثاء، إن صور الأقمار الاصطناعية تُشير إلى نشاط التكوينات المحلية على أجزاء من الحجرين الأوسط والغربي، تترافق السحب بأمطار مُتفاوتة الشدة، مع تواجد بؤر غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية خاصةً تلك الموجودة على الحدود بين شمال الباطنة والظاهرة الأمر الذي قد يعمل على تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق.

وتأتي هذه الأجواء اثر اندفاع رطوبة مدارية قادمة من بحر العرب، بحيث يُتوقع تزايد نشاط السحب الركامية على جبال الحجر يوم الأربعاء.

عاصفة جلاب تضرب الهند ووجهتها القادمة بحر العرب

وبحسب “طقس العرب”، فإن الاضطرابات المدارية في خليج البنغال تتوالى، إذ ما يلبث الاضطراب ان يندفع إلى الهند، متشكلاً في الخليج اضطراب اخر، وكان أخرها العاصفة المدارية جلاب التي ضربت السواحل الشرقية للهند صباح يوم الاثنين، ويُتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تواصل تحركها غرباً باتجاه بحر العرب.

وفي التفاصيل، تحركت العاصفة المدارية جلاب نحو الساحل الشرقي للهند، قبل أن تتعمق إلى منخفض مداري قُبيل دخولها إلى عمق القارة الهندية صباح الاثنين، مترافقة بهبات قوية من الرياح تجاوزت حاجز 80كم/الساعة وأمطار غزيرة في عدد من الولايات الهندية قاربت 200 ملم في احدى المناطق الساحلية الشرقية.

وقال الموقع إن كادر التنبؤات الجوية لديه يتابع اندفاع الحالة المدارية غرباً باتجاه خليج كجرات على شكل منخفض مداري، قبل أن يستمد طاقته مجدداً فوق مياه بحر العرب.

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