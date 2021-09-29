أسطورة الملاكمة في الفلبين يعتزل الرياضة من أجل السياسة

قرر أسطورة الملاكمة في دولة الفلبين ماني باكياو 42 عامًا اليوم الأربعاء، اعتزال رياضة الملاكمة بعد سنوات طويلة قضاها داخل الحلبات، ليقرر بعدها التفرغ للحياة السياسية عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية داخل بلاده.

الملاكمة والحياة السياسية

وقال الفلبيني ماني باكياو في تغريده نشرتها عبر حسابه على منصة “تويتر”، ” من الصعب بالنسبة لي تقبل فكرة أن مسيرتي كملاكم قد انتهت، مردفًا اليوم أعلن اعتزالي رياضة الملاكمة”.

أسطورة الملاكمة ماني #باكياو يقرر الاعتزال رسمياً..

بطل العالم في ثماني فئات مختلفة والسناتور الفلبينى يعتزل بعد مسيرة استمرت 26 عاماً

وجاء الاعتزال بعد هزيمة محبطة أمام يوردينيس أوغاس في باراديس نيفادا في 21 أغسطس الملاكم الكوبي الذي انشق إلى الولايات المتحدة في عام 2010 pic.twitter.com/LDBWHEzGTW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2021

وجاء قرار الملاكم الفلبيني باكياو الرحيل عن حلبات الملاكمة بعد مضي 10 أيام، عن إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في ال22 من شهر مايو/ آب عام 2022 المقبل.

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ونال باكياو الشهرة الواسعة في بلاده وكذلك تحول إلى نجم عالمي في رياضة الملاكمة من خلال خوض النزلات الاستعراضية، كان أخرها في مدينة لاس فيغاس أمام الكوبي يوردينيس أوغاس في ال22 من شهر أغسطس الماضي، حيث تعرض للخسارة في هذا النزال.

الملاكم الوحيد

وحقق الملاكم الفلبيني المعتزل باكياو والملقب “باك مان” لقب بطولة العالم في رياضة الملاكمة ثماني مرات في أوزان مختلفة، كما أنه يعد من أساطير الملاكمة في دولة الفلبين.

وبدأ مسيرته في رياضة الملاكمة في عام 1995 مقابل منحة قدرت قيمتها ألف بيسوس أي ما يعادل 22 دولارا أمريكي، قبل أن يجمع ثروة تجاوزت أكثر من 500 مليون دولار.

ماني باكياو يعتزل الملاكمة للمنافسة على رئاسة الفلبين pic.twitter.com/7FLUS7vaGv — Reuters | عربي (@araReuters) September 29, 2021

ودخل باكياو عالم السياسة في عام 2010، حينما انتخب نائبًا قبل أن يصبح سيناتور في عام 2016، وأثار العديد من التصريحات الجدلية المؤيدة لعقوبة الإعدام وكذلك معادية المثلية الجنسية.

وحظي المرشح باكياو الشعبية الكبيرة في مدينة الأرخبيل الفلبينية الذي بلغ تعداد سكانها 110 مليون نسبة، كما ويتلقى الشعبية والاعجاب الكبير في بلاده.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق للجولة الواحدة.

الأسطورة ماني باكياو يعلن ترشحة في انتخابات عام 2022. أقبل بجرأة التحدي المتمثل في الترشح لمنصب رئيس الفلبين.نحن بحاجة إلى التقدم.نحن بحاجة للفوز على الفقر. نحن بحاجة إلى حكومة لخدمة شعبنا بنزاهة ورحمة وشفافية. -أنا على استعداد للإرتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في القيادة.🇵🇭 pic.twitter.com/y1Y34sS6BD — Boxing |🎖🥊| ملاكمة (@BoxingMENA) September 20, 2021

وقد تتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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