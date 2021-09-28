موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فياريال والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام نظيره فياريال مساء يوم الأربعاء، ضمن دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” أولد ترافورد”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

وستنطلق الأمسية الكروية بين مانشستر يونايتد وفياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، البحرين، سوريا، لبنان.

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، وكذلك عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة القوية بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN Sports HD3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين مانشستر يونايتد وفياريال عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

وسيلعب المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف فياريال، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق فياريال

وسيدخل المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

¡Última sesión de trabajo antes de la segunda jornada de la @LigadeCampeones 🏆!#UCL pic.twitter.com/1Q8QS88lRQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 28, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل فريق فياريال في المركز الثالث من الترتيب برصيد نقطة واحدة، بينما جاء منافسه مانشستر يونايتد في أدنى ترتيب المجموعة دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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