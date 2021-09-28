ملمحاً للإمارات.. جابر الحرمي يهاجم الجهة التي سربت ” منشور ” لجنة الإرث المزور

هاجم الكاتب القطري، جابر الحرمي، الجهات التي وقفت وراء نشر وثيقة مزورة حول معايير مبادرة “كن أنت المستضيف”، التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر.

وكانت معرفات سعودية وإماراتية وهمية روجت عبر موقع تويتر لوثيقة مزورة بشأن معايير مبادرة “كن أنت المستضيف”، التي أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، السبت، لاستقبال المشجعين خلال الاستحقاقات المقرر أن تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة.

جابر الحرمي يرد

وقال الحرمي في تعليقه على هذه الفضيحة الجديدة التي تحسب على دول خليجية وفق ما رصدت وطن من تغريدة نشرها الكاتب القطري الشهير (من قام بفبركة ” منشور ” منسوب إلى لجنة الإرث ، للإساءة إلى قطر وأهلها ، هو متخصص في ” الفبركات ” وسجله ” أسود ” مثل ” تاريخه ” ).

من قام بفبركة " منشور " منسوب إلى لجنة الإرث ، للإساءة إلى #قطر وأهلها ، هو متخصص في " الفبركات " وسجله " أسود " مثل " تاريخه " .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 27, 2021

وبهدف الإساءة لقطر نشرت هذه الحسابات اشتراطات مزورة بشأن المبادرة، ومنها أن جمهور المشجعين سيوزع على المنازل بناء على لون البشرة واللغة.

وثيقة كن أنت المستضيف

كما جاء ضمن هذه المعايير المزعومة التي روج لها الذباب الإلكتروني “عدم اعتراض المضيف على اللباس وضرورة احترام الثقافات.”

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الوثيقة المزورة عن اشتراطات المبادرة زعمت أيضا أنه يمنع الزواج من الأشخاص الذين ستتم استضافتهم بدون موافقة السلطات المختصة.

هذا وحذر ناشطون قطريون من هذه المعلومات المغلوطة والوثائق المزورة التي ينشرها الذباب الإلكتروني بهدف الإساءة لقطر.

وعلق أحد النشطاء بقوله:”حثالة الشعوب لازالوا يفبركون ويشوهون سمعة قطر ولكن هيهات ياحثالة احد يصدقكم يامستعبدين وليخسئ الخاسؤون.”

حثالة الشعوب لازالوا يفبركون ويشوهون سمعة #قطر ولكن هيهات ياحثالة احد يصدقكم يامستعبدين وليخسئ الخاسؤون . — الخليجي MMM (@alarbii665) September 27, 2021

هذا وبشأن المبادرة الجديدة من نوعها قال الكاتب القطري فهد العمادي:”كن انت المستضيف في 2022 فكرة قد لايتقبلها البعض لكن هي وفق ضوابط صارمة على المضيف والمستضيف وليست مفتوحة على مصراعيها كما يتخيل البعض وهي اختيارية.”

" كن انت المستضيف " في 2022 فكرة قد لايتقبلها البعض لكن هي وفق ضوابط صارمة على المضيف والمستضيف وليست مفتوحة على مصراعيها كما يتخيل البعض وهي اختيارية .. — فهد العمادي (@fahedalemadi) September 27, 2021

ما هي مبادرة “كن أنت المستضيف”؟

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أعلنت، السبت، عن إطلاق مبادرة “كن أنت المستضيف” لاستقبال المشجعين خلال الاستحقاقات المقرر أن تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة.

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وتهدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في العالم أثناء استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، إلى تعريف المشجعين بكرم الضيافة العربي الأصيل الذي تشتهر به دولة قطر وعاداتها العريقة، وفق بيان للجنة

وذكرت اللجنة أن “ذلك المشروع المبتكر سيتيح للمواطنين والمقيمين استضافة المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم في محل الاستضافة الذي يختارونه لمدد متفاوتة”.

وأضافت أن ذلك سيكون حسب رغبة المستضيف عبر عدد من الخيارات المتنوعة في المكان الذي يرغب في استضافة المشجع فيه حيث سيصحبه خلال فترة إقامته ليعرفه عن كثب على أبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد.

وقال مدير “كن أنت المستضيف” خالد الجميلي، وفق البيان، “إنه يأتي ضمن خطط اللجنة العليا لتقديم خيارات متنوعة للجماهير المتوقع قدومها لدولة قطر خلال الاستحقاقات الرياضية القادمة”.

وأضاف أن المبادرة من شأنها “توفير أجواء وتجربة استثنائية وفريدة للتعرف عن كثب على ثقافة المجتمع القطري وعاداته الأصيلة، والاستمتاع بحضور المنافسات، وزيارة الوجهات والمعالم السياحية المنتشرة في ربوع قطر”.

وأردف “هذا علاوة على خوض التجربة المتقاربة المسافات للاستحقاقات الرياضية القادمة، والإقامة في مكان واحد طوال فترة المنافسات دون الحاجة لتغييره”.

وشدد الجميلي، على أن “المشاركة في المبادرة سيقتصر على المستضيفين والمشجعين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا”، مشيرا إلى أنها “مجانية بدون مقابل مادي للمشاركين فيها”.

ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين الراغبين في المشاركة بمبادرة “كن أنت المستضيف” إلى تسجيل اهتمامهم، والاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل عبر موقع: (www.hostafan.qa) وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

كأس العرب 2021

وتستضيف قطر بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين بطولة “كأس العرب 2021” أو “كأس الفيفا للعرب 2021” وهي النسخة العاشرة منها بمشاركة 23 منتخبا عربيا بتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كأس العالم 2022

وستقام مباريات “كأس العرب” على ملاعب بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في نسختها 22 من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

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