بلومبيرغ تكشف: محمد بن زايد و4 مسؤولين إماراتيين أشرفوا على حملة تأثير غير قانونية على إدارة ترامب

قالت وكالة “بلومبيرغ” إنّ ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ومستشار الامن القومي طحنون بن زايد ومدير المخابرات علي الشامسي ومسؤول المساعدات الانسانية الاماراتية في باكستان عبد الله خليفة الغافلي وسفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبة اشرفوا على حملة تأثير غير قانونية داخل واشنطن على ادارة ترمب.

محمد بن زايد والأربعة الآخرين استخدموا توم باراك للتأثير على إدارة ترامب

وأضافت الوكالة أنّ المسؤولين الاماراتيين الخمسة استخدموا توم باراك، الذي يحاكم حاليا في نيويورك وهو احد المقربين من ترمب، في حملة التأثير هذه خلال تحويلات مالية واجتماعات مسائية عقدت في ابوظبي.

وقالت “بلومبيرغ” إنّ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تقى ترمب في واشنطن قبل ايام من توجهه الى السعودية وعمل على اعداد الرئيس الاميركي قبل زيارته للمملكة.

وذكرت أنّ الممول الجمهوري توم باراك نقل تفاصيل تفكير الادارة الاميركية تجاه الازمة في قطر وحاول بتأثير من الامارات الغاء قمة خليجية اميركية في كامب ديفيد للمصالحة.

وبحسب تقرير الوكالة فإنه بعد أسابيع قليلة من انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نوفمبر 2016، استقبل الملياردير الأمريكي توم باراك بترحيب ملكي في الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت أنه في ذلك اليوم من شهر ديسمبر، التقى توم باراك، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وشقيقه طحنون، فيما ، يُظهر اجتماعه مع الرجال رفيعي المستوى مدى تقديره (أي باراك) كضيف، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأحداث.

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وشجع باراك مضيفيه على تصور ما يمكن أن تحمله السنوات الأربع المقبلة في عهد ترامب لهم.

وتابعت الوكالة الأمريكية في تقريرها وفق ترجمة (وطن): “يقول المدعون الأمريكيون إن الاجتماع كان جزءًا من جهد قناة خلفية سرية للتأثير على مواقف السياسة الخارجية لحملة ترامب والإدارة القادمة، ولزيادة النفوذ السياسي للدولة الخليجية.”

واتُهم باراك في يوليو بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اعترف انه غير مذنب، ولم يُتهم أي من المسؤولين الإماراتيين الذين عملوا مع باراك بارتكاب أي مخالفات في القضية.

محمد بن زايد وهؤلاء القادة الاربعة ـ وفق بلومبيرغ ـ “كلفوا” باراك واثنين من المتهمين في عام 2016 بإدارة حملة تأثير غير قانونية داخل واشنطن على إدارة ترمب.

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هذا ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية والمكتب الإعلامي الحكومي على طلبات البريد الإلكتروني من قبل الوكالة للتعليق.

كما لم يرد متحدث باسم سفارة الإمارات في واشنطن على مكالمة هاتفية ورسالة نصية للحصول على تعليق. وامتنع ممثلو باراك والمدعين عن التعليق أيضا.

وتابعت الوكالة الأمريكية أنه في الإمارات العربية المتحدة، غالبًا ما تتم مناقشة القرارات السياسية الهامة والمعاملات التجارية في اجتماعات مسائية منتظمة يستضيفها كبار المسؤولين. حيث برزت الإمارات كواحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ، لا سيما وسط توتر في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية بعد مقتل جمال خاشقجي.

باراك وترامب

وكان “باراك” الذي كان له تاريخ طويل في ممارسة الأعمال التجارية في الشرق الأوسط، قد دعم ترامب في وقت مبكر من حملته الانتخابية، وغالبًا ما كان يناضل من أجله من خلال المقابلات التلفزيونية المتشككة.

ووضع الإماراتيون رهانًا مبكرًا على باراك، الذي امتدت صداقته مع ترامب لعقود – وفقًا للمدعين العامين، بدأوا يطلبون من باراك العمل نيابة عنهم خلال الحملة الرئاسية. والآن بدأ الرهان يؤتي ثماره، حيث أشرف باراك على اللجنة الرئاسية الافتتاحية وساعد في قيادة بحث الفريق الانتقالي عن موظفين حكوميين رئيسيين.

وشجع باراك مضيفيه على التفكير بشكل كبير، ليس فقط فيما يمكن إنجازه في الأيام المائة الأولى من رئاسة ترامب، ولكن خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، وفقًا للائحة الاتهام.

وبحسب للائحة الاتهام، فقد أرسل رجل الأعمال الإماراتي راشد المالك رسالة نصية إلى مساعد باراك ماثيو غرايمز: “إنهم سعداء جدًا هنا بتعليقات رائعة”.

وقال المدعون إن المالك ، الذي اتهم إلى جانب باراك وأحد مساعدي باراك، هرب من الولايات المتحدة في أبريل 2018 ، بعد ثلاثة أيام من مقابلة مسؤولي إنفاذ القانون معه بشأن عمله في الإمارات العربية المتحدة. ودفع غرايمز ، الذي أدين هو الآخر ، بأنه غير مذنب.

وبحسب لائحة الاتهام، ساعد باراك الإماراتيين في عدة جبهات. وساعد في ترتيب لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس، ودفع المرشحين المفضلين للإمارات لشغل مناصب في الإدارة الجديدة، بحسب لائحة الاتهام.

وفي 15 مايو 2017، التقى ترامب بولي عهد أبوظي محمد بن زايد، ناقش فيهما مصلحتهما المشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني في العالم العربي ومحاربة الإرهاب.

وساعد محمد بن زايد في تحضير ترامب لزيارته بعد أربعة أيام إلى المملكة العربية السعودية.

بعد الانتخابات مباشرة، طلب المسؤول الإماراتي (يوسف العتيبة) من باراك إطلاعه على التعيينات المحتملة لترامب في مناصب رئيسية مثل وزيري الخارجية والدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية ومستشار الأمن القومي حسبما قال ممثلو الادعاء. أجاب باراك: “لدي اهتمام إقليمي بمكانة رفيعة”.

وبحلول ربيع عام 2017 ، ضغطت الإمارات من أجل تعيين عضو الكونغرس الأمريكي مجهول الهوية سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفشلت تلك الجهود. ثم ظهر باراك نفسه كمرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات أو مبعوثًا خاصًا للشرق الأوسط ، وفقًا للائحة الاتهام.

وقال باراك إن مثل هذا التعيين “سيعطي أبو ظبي المزيد من الصلاحيات!” ، بحسب لائحة الاتهام. لم يحصل على أي من الوظيفتين.

حصار قطر

وقال ممثلو الادعاء في أوراق المحكمة إن باراك قدم أيضًا معلومات داخلية حول كيفية نظر مسؤولي إدارة ترامب إلى الحصار الذي تقوده الإمارات لقطر المجاورة.

وفي سبتمبر 2017 ، قال باراك للمالك إن الإدارة قد تستضيف لقاء كامب ديفيد مع قطر بشأن المقاطعة، وفقًا للائحة الاتهام. لم يكن هذا الاجتماع الذي أرادت الإمارات عقده.

وقال باراك إنه بعث برسالة إلى ترامب مفادها أن لديه “شيئًا مهمًا جدًا يشاركه” بشأن الشرق الأوسط ، وفقًا للائحة الاتهام. لم يعقد أي اجتماع. أرسل المالك لاحقًا رسالة نصية إلى باراك “شكر وتقدير خاصين جدًا من الرجل الكبير. كل الاحترام لجهودكم “.

ويزعم المدعون عدم وجود أي إجراءات أخرى من قبل باراك نيابة عن الإمارات العربية المتحدة بعد سبتمبر 2017.

لكن جرائمه لم تتوقف عند هذا الحد ، بحسب الادعاء. في يونيو 2019 ، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع باراك حول عمله نيابة عن الإمارات العربية المتحدة.

ويزعم المدعون أنه كذب مرارا. وقال باراك بعد إدانته في بيان: “بالطبع أنا بريء من كل هذه التهم وسنثبت ذلك في المحكمة”.

وفق التقرير: ستكون سنوات ترامب مزعجة لباراك بطرق أخرى. انهارت أسهم شركته Colony Capital على الرغم من السوق الصاعدة في الأسهم. كما انخرط في عدة تحقيقات.

كان أداء الإماراتيين أفضل، دعم ترامب معاهدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تشبه الخطط التي طرحها باراك قبل سنوات.

بعد اعتقال باراك، صوره المدعون على أنه يشكل خطرا جسيما بالفرار من الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنه يحمل جنسية مزدوجة مع لبنان وعلاقات وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. لا توجد معاهدات تسليم المجرمين بين الدولتين مع الولايات المتحدة. أفرج قاض عن باراك بكفالة قدرها 250 مليون دولار بينما ينتظر المحاكمة.

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