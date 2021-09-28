ليفربول ينتفض في وجه بورتو في ليلة صلاح وفيرمينو بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

هزم فريق ليفريول الإنجليزي نظيره المستضيف بورتو بخمسة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب “التنين”.

ليفربول والخماسية في شباك بورتو

وأحرز النجم المصري محمد صلاح هدفين في شباك بورتو في الدقيقتين ال18 وال60، كما وسجل السنغالي ساديو ماني هدف بعد خطأ دفاعي للفريق المنافس في التمركز في الدقيقة ال45، وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين في شباك الخصم في الدقيقتين ال77 وال81.

بورتو والهدف الوحيد

وسدد فريق بورتو هدف الوحيد للفريق في شباك الضيف ليفربول جاء في الدقيقة ال74 عن طريق الإيراني مهدي طارمي، لينتهي اللقاء بين كلا المنافسين بفوز فريق ليفربول ” الريدز” بخمسة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق ليفربول

ولعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية في مواجهة نظيره المستضيف بورتو، حيث تواجد في حراسة المرمى أليسون بيكر.

اقرأ المزيد: شريف يلقب الطاولة على ريال مدريد في عقر داره بهزيمة مفاجئة (شاهد)

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون.

صلاح ⚽️⚽️

ساديو ⚽️

بوبي ⚽️⚽️ ثلاثي الهجوم أجمل ما يكون 🔴🙌 pic.twitter.com/cyNqeGjm5s — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 28, 2021

وفي هجوم الفريق لعب كلاً من: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح، فيما غاب عن المباراة كلاً من اللاعبين، هارفي إليوت، إينياكي ويليامز.

تشكيلة فريق بورتو

ودخل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تشكيلة أساسية أمام الفريق الضيف ليفربول، فقد تواجد في حراسة المرمى أغوستين ماركيسن.

3 نقاط رائعة تُضاف لجعبتنا في صدارة المجموعة الثانية 🔝#بورتو_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 28, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ويندل، زيدو سانوسي، فابيو كاردوسو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، أوتافيو مونتيرو، سيرجيو أوليفيرا، ماتيوس أوريبي، ماركو غروييتش.

لكن في هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: لويس فرناندو دياز، خيسوس كورونا، مهدي طارمي، فيما غاب عن المباراة المدافع البرتغالي بيبي بسبب الإصابة.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتربع فريق ليفربول على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما جاء منافسه في المركز الثالث من الترتيب برصيد نقطة واحدة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح رجل المباراة في مباراة بورتو وليفربول pic.twitter.com/WzOWDm9T2h — E P L W O R L D (@EPLworld) September 28, 2021

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news