مجموعة “سوفت بنك” المرتبطة بالسعودية تستثمر بكثافة في إسرائيل .. ما علاقة الموساد!

قال موقع "المونيتور" في تقريرٍ له إنّ مجموعة سوفت بنك SoftBank اليابانية، لديها ارتباطات كبيرة مع العائلة المالكة السعودية وصندوق الاستثمار السعودي، لكنها بدأت باستثمارات مكثفة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية. وبحسب تقرير الموقع، فقد كان دخول شركة سوفت بنك اليابانية، التي تُعتبر إحدى أكبر شركات رأس المال الاستثماري في العالم، إلى النشاط المباشر في إسرائيل مسألة وقت فقط. واستثمرت سوفت بنك في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، بما في ذلك AnyVision و eToro و Redis Labs و Trax، وفقًا لقاعدة بيانات الاستثمار PitchBook. الاستثمار الآخر ، الذي يبدو أقل نجاحًا، كان في WeWork ، الذي شارك في تأسيسه الإسرائيلي آدم نيومان. استثمارات سوفت بنك في الخليج لدى سوفت بنك استثمارات كبيرة بالتعاون مع شركات الاستثمار من دول الخليج، بما في ذلك الصناديق السعودية، والتقدير هو أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين عجلت العملية وجلبت SoftBank مباشرة إلى تل أبيب. تزايدت العلاقة التجارية والاقتصادية بين إسرائيل واليابان في السنوات الأخيرة، لا سيما بسبب العلاقات القوية التي تم تعزيزها بين رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي. وصل نتنياهو إلى اليابان في عام 2014 واستجاب آبي بزيارتين، في عامي 2015 و 2018. وبذلك أوصلت حكومة اليابان رسالة واضحة إلى قطاع الأعمال لتشجيع الأعمال التجارية مع إسرائيل. وعليه، ارتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في إسرائيل من 24 إلى 92 في السنوات الست الماضية، ونطاق الاستثمار الياباني في إسرائيل آخذ في الارتفاع رغم جائحة فيروس كورونا ، والزخم الإيجابي مستمر. لكن رئيس البعثة الاقتصادية والتجارية في السفارة الإسرائيلية في اليابان، دانيال كولبار، قال، مع ذلك، إن إمكانات التجارة بين إسرائيل وثالث أكبر اقتصاد في العالم لم تتحقق بعد، خاصة في ضوء المصالح اليابانية في الشرق الأوسط وآثار المقاطعة العربية التي ما زالت موجودة في أماكن معينة. وبالتالي، فإن تأثير التقارب المتزايد بين إسرائيل وأبو ظبي يمكن أيضًا أن يقرب إسرائيل من اليابان. وفقًا لكولبار، تعد دبي مركزًا للشركات اليابانية، مع وجود حوالي 350 شركة. ويمكن للشركات اليابانية التي تسوق التقنيات الإسرائيلية، مثل تلك التي تم تطويرها في مراكز البحث والتطوير في إسرائيل، تطويرها بسهولة أكبر في أسواق الخليج. كما يمكن أن تؤدي الاستثمارات المشتركة في مبادرات الطاقة المتجددة إلى تعاون ثلاثي ، فضلاً عن التعاون في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا الزراعية والصحة الرقمية. اليوم ، تعتبر مجموعة سوفت بانك SoftBank اليابانية واحدة من أبرز شركات الاستثمار في مجال التكنولوجيا الفائقة، مع استثمارات ضخمة في شركات مثل Uber و Alibaba و Tiktok و DiDi و Klarna. وهذه هي ثاني عملاق استثماري يفتح مكتبا في إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر ، بعد أن عينت بلاكستون يفعات أورون مديرة استثمار محلية لها في أبريل. رئيس الموساد السابق احد مهندسي التطبيع إحدى النقاط المهمة هي الشخصية التي سترأس نشاط الصندوق في إسرائيل – يوسي كوهين ، الرئيس السابق للموساد الإسرائيلي ، والذي يعتبر مقربًا جدًا من نتنياهو. حتى أن بعض المحللين يقولون إنه قد يحل يومًا ما محل نتنياهو كزعيم لحزب الليكود ، أكبر حزب سياسي في إسرائيل. كان كوهين أحد مهندسي اتفاقيات التطبيع، وأدى سفره المتكرر إلى دول الخليج، حتى تلك التي لا تربطها علاقات بإسرائيل ، إلى تكوين علاقات سرية وطيدة بين إسرائيل وهذه الدول. قرر ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة سوفت بانك SoftBank اليابانية، تعيين كوهين ، على ما يبدو بسبب قدراته العديدة المثبتة في العملية التي أدت إلى الاتفاقات وبسبب علاقاته القوية مع رؤساء الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وكذلك العديد من القادة في أوروبا والولايات المتحدة. سيوجه كوهين نشاط سوفت بنك في إسرائيل ، ويحدد الشركات للاستثمار ويساعدها في العثور على الأسواق العالمية ، مع التركيز على آسيا. ومن المتوقع أن يعمل مع فريق الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط بشركة سوفت بنك. كجزء من دوره ، سيكون عضوًا في صندوق الاستثمار Vision 2 التابع لشركة سوفت بنك، والذي جمع 30 مليار دولار أمريكي. لكنه لن يشارك ، على الأقل ليس بشكل علني ، في استثمارات Vision 1 ، التي يستثمر فيها كل من صندوق الثروة السعودي وصندوق الثروة الإماراتي ، مبادلة. سيكون أحد اتجاهات الاستثمار الرئيسية لشركة SoftBank في إسرائيل هو تطوير الشركات للذكاء الاصطناعي. الحد الأدنى للاستثمار ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المالية ، سيكون 50 مليون دولار لتنمية شركات لا تقل قيمتها عن 250 مليون دولار ، مما يثبت أن لديهم تقنية ذكاء اصطناعي على مستوى عالٍ ، سواء كانت تقنية مستخدمة لإيجاد السعر المناسب لها. العميل المناسب ، أو برنامج تنظيمي يخدم مؤسسات أخرى. قال كوهين نفسه للصحافة الإسرائيلية ، "لقد كانت SoftBank رائدة في نهج جديد للاستثمار التكنولوجي وأنشأت أكبر نظام بيئي في العالم لأبطال التكنولوجيا الناشئة. إن التكنولوجيا المتقدمة وثقافة ريادة الأعمال في إسرائيل تجعلها مناسبة بشكل طبيعي لرؤية SoftBank الاستثمارية وأنا أتطلع إلى مساعدة الشركات سريعة الحركة على التوسع في المنطقة والعالم ". مجموعة سوفت بانك SoftBank وارتباطات كبيرة مع العائلة المالكة السعودية العلاقة بين اليابان وإسرائيل ودول الخليج لها محور رابع: أعضاء كبار سابقون في الإدارة الأمريكية شاركوا في الاتصالات التي أدت إلى اتفاق إبراهيم. أعلنت سوفت بنك هذا الأسبوع أنها ستستثمر في شركة الاستثمار الخاصة Liberty Capital ، التي كان أحد قادتها ستيف منوتشين ، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس دونالد ترامب ، ويديره ديفيد فريدمان ، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ، وهو أيضًا من الولايات المتحدة. إدارة ترامب. تشتهر سوفت بنك بعلاقاتها الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية، ويمكن للمرء أن يرى في عملاق الاستثمار الياباني نوعًا من الذراع الملتوية للاستثمار السعودي في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. يمكننا أن نفترض أن تعيين كوهين ، الذي التقى ، وفقًا للعديد من التقارير ، مع كبار السعوديين ، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان ، ساعد في تخفيف المخاوف ، على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر بين السعودية وإسرائيل. ربما تكون هذه هي الطريقة السعودية للالتفاف على الحاجز الدبلوماسي ، للتواصل مع التكنولوجيا الإسرائيلية العالية وجني بعض ثمارها.

