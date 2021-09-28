حملة شعبية لإطلاق سراح سلمان العودة بعد 4 سنوات من التنكيل فقد فيها نصف بصره وسمعه

دشن ناشطون بتويتر حملة واسعة تطالب بالإفراج عن الداعية السعودي المعتقل الشيخ الدكتور سلمان العودة، القابع في سجون المملكة منذ 4 سنوات بسبب تغريدة دعا فيها الله للتأليف بين قلوب حكام العرب أبان الأزمة الخليجية في العام 2017.

حملة لإطلاق سراح الشيخ سلمان العودة

هو المفكر والشيخ اللذي لم يعرف التعصب طريقاً في حديثه وفكره فال #الحرية_لسلمان https://t.co/qg6WNGTWBS — نور الملا (@nannon119) September 28, 2021

وعبر وسم “الحرية لسلمان” تفاعل آلاف النشطاء مع قضية الداعية الشهير، مسلطين الضوء على التنكيل والإذلال الذي تعرض له بشكل متعمد في سجن ذهبان منذ اعتقاله بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

مهما كان يضل رجل دين وله قيمته وحبه في المجتمع .

نرجوا من الملك و ولى العهد الاعفاء عنه #الحرية_لسلمان_العودة #الحرية_لسلمان pic.twitter.com/u1b9gY6QRj — متعب القحطاني (@sss_awert) September 28, 2021

اعرف سلمان آخر كان يستقبل أموال ويرسلها الى افغانستان ولا انسجن ولا شي بالعكس سار ملك#الحرية_لسلمان#سلمان_العودة https://t.co/mJ9a2N5nbY pic.twitter.com/zdrax1yLby — MohamedEzzaddin|محمد عزالدين (@MohamedEzzadin) September 28, 2021

وطالب النشطاء بضرورة الإفراج عن الشيخ سلمان العودة وإطلاق سراحه، بعدما تدهور وضعه الصحي وفقد نصف بصره وسمعه وفق تقارير سابقة.

يواجه الإعدام !! اربع سنوات من التنكيل والتعذيب فقد فيها نصف بصره ونصف سمعه!

بأااي ذنب ؟!

اللهم فك آسره وأنتقم له أشد الانتقام يارب #الحرية_لسلمان #الحرية_لسلمان_العودة pic.twitter.com/3jgSrD5Ul4 — فاتن♕ (@Fatin_S0) September 28, 2021

وشاركت منظمة العفو لدولية في الوسم عبر حسابها الرسمي بتويتر وغردت بما نصه:”الشيخ سلمان العودة رجل دينٍ إصلاحي معتقل انفراديا منذ 2017 وصحته تتدهور! تحاكمه محكمة الإرهاب التي تستعملها السلطات السعودية لقمع الأصوات المعارِضة.”

الشيخ @salman_alodah رجل دينٍ إصلاحي معتقل انفراديا منذ 2017 وصحته تتدهور! تحاكمه محكمة الإرهاب التي تستعملها السلطات #السعودية لقمع الأصوات المعارِضة. يواجه الشيخ سلمان خطر الإعدام، بينما تستمرّ المحكمة في تأجيل جلسة الحكم. طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحه الآن!#الحرية_لسلمان pic.twitter.com/oYGnbOWf9W — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 27, 2021

وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية:”يواجه الشيخ سلمان خطر الإعدام، بينما تستمرّ المحكمة في تأجيل جلسة الحكم. طالبوا الملك سلمان بإطلاق سراحه الآن!”.

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حفيد سلمان العودة

من جانبه شارك عبدالله نجل الداعية السعودي سلمان العودة، عبر الوسم بعدة تغريدات منها تغريدة حوت فيديو لابنه حديث الولادة وحفيد سلمان العودة.

من أبان بن عبدالله بن سلمان العودة.. إلى جده #سلمان_العودة -فرّج الله عنه- ،،

رسالة لمّا تصل بعدُ.. شاركوها ..

من تصميم: منظمة العفو الدولية @AmnestyAR @amnestygulf pic.twitter.com/QW8fSPjv6Y — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 27, 2021

وعلق عليه بالقول:”من أبان بن عبدالله بن سلمان العودة.. إلى جده سلمان_العودة -فرّج الله عنه- ، رسالة لمّا تصل بعدُ.”

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فيما قال فتيحة حدمون:”عندما يكون الحاكم ديكتاتوري يسجن العلماء و المثقفون وأصحاب الفكر. بينما يكتر الفساد ويسود الظلم وينعدم الضمير و تفسد الاخلاق ويصبح الشعب عبيد لا حقوق لهم و لا اراء”

عندما يكون الحاكم ديكتاتوري يسجن العلماء و المتقفون و اصحاب الفكر. بينما يكتر الفساد ويسود الظلم و ينعدم الضمير و تفسد الاخلاق ويصبح الشعب عبيد لا حقوق لهم و لا اراء#الحرية_لسلمان — فتيحة حدمون (@XhLgbLmKMSxZwEN) September 27, 2021

ويشار إلى أن الشيخ سلمان العودة هو رجل دينٍ إصلاحي معتقل في زنزانة انفرادية منذ عام 2017.

#الحرية_لسلمان

واحشنا الدكتور يعلم الله ربي يفرج عنه — أحمد العبدلي (@almutairi222rr) September 27, 2021

ويخضع للمحاكمة في محكمة الإرهاب التي تستعملها السلطات السعودية لقمع الأصوات المعارِضة.

يواجه الشيخ سلمان خطر الحكم بالإعدام، بينما تستمرّ المحكمة في تأجيل جلسة الحكم.

الحرية لسلمان العودة وكل العلماء القابعين في السجون السعودية بدون محاكمة وبدون اي أدلة تثبت أدانتهم في اي قضية كانت صغيرة او كبيرة #الحرية_لسلمان — (ابومحمداليمني ) نموت ونحيا لأجل اليمن (@bumohmmed7744) September 27, 2021

القتل البطيء بحق سلمان العودة

وفي تغريدة سابقة له كشف عبدالله العودة نجل الداعية السعودي أيضا أن النظام السعودي لا يزال يمارس القتل البطيء ضد والده في العزل الانفرادي والأذى حيث فقد نصف سمعه ونصف بصره بسبب الإهمال الطبّي المتعمّد.

ولا يزالون يمارسون القتل البطيء ضد الوالد في العزل الإنفرادي والأذى حيث فقد نصف سمعه ونصف بصره بسبب الإهمال الطبّي المتعمّد

فهذا الفريق الدموي الذي قتل خاشقجي ويطالب بالقتل تعزيراً للوالد في المحكمة.. يمارس الاغتيال البطيء ضده!

إضافة لعمليات التشويه المعنوي والحملات الإعلامية https://t.co/z2Ma7IYNsI — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 14, 2021

وأضاف العودة:”فهذا الفريق الدموي الذي قتل خاشقجي. ويطالب بالقتل تعزيراً للوالد في المحكمة، يمارس الاغتيال البطيء ضده، إضافة لعمليات التشويه المعنوي والحملات الإعلامية”.

من هو سلمان العودة؟

وسلمان العودة واحد من عشرات الشخصيات العامة التي اعتقلها محمد بن سلمان منتصف سبتمبر 2017. في سياق حملة استهدفت معارضين في المملكة.

ووجهت السلطات لـ “العودة” في أغسطس 2018، 37 تهمة. من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى إجراء إصلاحات في الحكومة و”تغيير النظام” في المنطقة العربية.

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وطالب النائب العام السعودي بـ”إعدامه”.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كانت ذكرت في تقرير سابقٍ لها أن العودة وأثناء جلسة محاكمته في نوفمبر الماضي بدا غير متماسك ويواجه صعوبة في السماع ورؤية أولاده.

وأكدت أن أبناء العودة شعروا بأن والدهم بدا خاضعاً ويخشون أنه بحالة غير مستقرة ويمكن إجباره على التوقيع على أي نوع من الاعتراف.

المصالحة الخليجية

وطالب مغرّدون بموقع “تويتر” السعودية بالإفراج عن الداعية البارز الدكتور سلمان العودة من سجونها بعد إعلان المصالحة الخليجية .

وكان “العودة” اعتقل بعد تغريدة نشرها سبتمبر 2017 رحب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للازمة مع قطر.

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