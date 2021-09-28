باريس سان جيرمان يتفوق على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في مباراة مثيرة (شاهد)

تفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره الضيف مانشستر سيتي بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

هدفي باريس سان جيرمان في شباك مانشستر سيتي

وأحرز فريق باريس سان جيرمان الهدف الأول في الدقيقة ال8 عن طريق إدريسا في تسديدة قوية سجلها اللاعب ببراعة في شباك مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة ال74 سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى أهدافه مع فريق باريس سان جيرمان سجلها بقوة في شباك الضيف مانشستر سيتي “السماوي”، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين دون رد.

وشهد اللقاء السيطرة والقوة لفريق أصحاب الأرض الفرنسي باريس سان جيرمان، مع الفرص القليلة المهدرة من فريق الضيف مانشستر سيتي.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث جاء في حراسة دوناروما.

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وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك الأمسية الكروية باريس سان جيرمان، حيث تواجد في حراسة المرمى إيديرسون دي مورايس.

وفي خط الدفاع كان كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: كيفن دي بروين، فيرناندينو، جاك غريليش، أما في هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق كلوب بروج الذي احتل في وصافة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط، بينما في أدنى ترتيب المجموعة جاء فريق أر بي لايبزيج دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

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