دنيا سمير غانم تنهار في أول ظهور بعد وفاة والديها.. وإلهام شاهين تواسيها (شاهد)

تصدرت دموع الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، في أول ظهور علني لها منذ وفاة والديها، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

دنيا سمير غانم .. فستان أسود ودموع

جاء ذلك خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، ووصلت إليه دنيا سمير غانم، من الباب الخلفي للمسرح الكبير، مرتديةً فستاناً أسود.

وحرصت دنيا سمير غانم على الابتعاد عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية، ولم تمر على السجادة الحمراء.

ولم تتمالك الفنانة المصرية نفسها، وظهرت تبكي لحظة تكريم والديها الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

تأثر إلهام شاهين ووزيرة الثقافة

كما ظهرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، تبكي متأثرة ببكاء دنيا سمير غانم بعد سماع أسماء والديها على المسرح، وكذلك الفنانة إلهام شاهين التي حاولت مواساة دنيا.

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ونشرت إلهام صورة تجمعها بابنة سمير غانم ووزيرة الثقافة عبر حسابها على (تويتر)، وعلقت بالقول: (حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم اسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين أنت وإيمى امتداد لهم فى فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبى).

حبيبتى دنيا .. مبروك تكريم إسم سمير غانم و دلال عبد العزيز من المهرجان القومى للمسرح المصرى .. ستكونين إنتى و إيمى إمتداد لهم فى فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبى pic.twitter.com/C2CBWmmrbT — Elham Shahin (@ElhamShahein) September 27, 2021

وكشف المهرجان القومي للمسرح المصري أمس الاثنين الستار عن باقة من أبرز وأهم ما عُرض على مسارح الدولة والقطاع الخاص، ومسرح الجامعة والمسرح العمالي هذا العام.

وخصص المهرجان تكريما استثنائيا للزوجين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم تسلمته ابنتهما دنيا.

وبهدف دعم كتاب المسرح وتشجيعهم بوصفهم أبرز أركان العملية المسرحية، أطلقت اللجنة العليا للمهرجان على هذه الدورة عنوان (دورة الكاتب المسرحي المصري).

(حبكم هو اللي مصبرنا)

ونشر زوجها الإعلامي المصري رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك) لحظة توجيه زوجته دنيا كلمة بمناسبة تكريم والديها الراحلين.

وسبقت دموع دنيا كلامها، حين شكرت الجمهور على محبتهم ودعواتهم الصادقة ومواساتها هي وشقيقتها إيمي، قائلة: (حبكم هو اللي مصبرنا على فراقهم).

واستأنفت دنيا سمير غانم نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين، ونعت والدتها في أول تعليق بعد أيام من وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وكتبت: (ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة “الحمد لله”، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله).

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وأضافت دنيا سمير غانم: (أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني..ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس).

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بينما نشرت شقيقتها إيمي، صورة والدها الراحل سمير غانم، مع والدتها، وذلك عبر حسابها على (انستجرام) أيضاً، وعلقت: (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).

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انهيار دنيا سمير غانم وإيمي

هذا ولم تتمالك الفنانتان المصريتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي نفسيهما لحظة خروج جثمان والدتهما من مستشفى الشيخ زايد التخصصي في طريقه إلى مراسم الجنازة ومدافن الأسرة.

ودخلت دنيا وإيمي في حالة انهيار وسط مساندة من زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والممثل حسن الرداد اللذان تواجدا منذ الساعات الأولى صباح يوم وفاة دلال عبدالعزيز بالمستشفى للإشراف على اجراءت خروج الجثمان.

وفي إحدى الصور بدت إيمي داخل سيارة وهي تبكي بحرقة.

وصية دلال لابنتيها

هذا وقد كشفت الاعلامية نشوى مصطفى وصية الفنانة دلال عبد العزيز الأخيرة وهي على فراش الموت لكل من دنيا وإيمي سمير غانم، حيث كانت حريصة على التأكيد عليهما بالإهتمام بتنفيذ كافة المساعدات المالية التي كانت تقدمها هي وزوجها لكل محتاج قبل مرضها.

وقالت نشوى إن دلال عبد العزيز كانت في عز أزمتها ووجودها على جهاز التنفس الصناعي تكتب لابنتيها كافة المعلومات الخاصة بهذه المساعدات من أجل تنفيذها.

وشيعت الى مثواها الاخير في الثامن من أغسطس الماضي جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر الأسرة إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل 77 يوما.

وتمت صالة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير نطاوي بالتجمع الخامس، ورافق جثمانها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

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