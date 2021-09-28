أمل الشهراني تنشر فيديو صادم مع حبيبها .. ما يحدث بغرفة النوم بثّته لمتابعيها!

تجاوزت الناشطة السعودية أمل الشهراني، الخطوط الحمراء بفيديو جديد مع حبيبها وصفه الناشطون بـ(الخادش للحياء).

قبلات وأحضان حميمية

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو الذي نشرته في حسابها عبر (سناب شات)، وهي ترتدي هوت شورت أسود، مع توب أسود مكشوف الصدر والأكمام.

ووقفت الشهراني ترقص أمام الكاميرا بينما يرقص حبيبها خلفها، ويقوم بتقبيلها بجرأة وحميمية، واحتضانها، وعقبت الناشطة السعودية: (سعيدة جدا، يارب زيدني وأسعد الله اللي يقول آمين).

خادش للحياء

وجاء في التعليقات على فيديو أمل: (الاربعينيه إذا انحرفت مشكله الله لايبلانا بس، وصلت لخدش الحياء).

وعلق آخر: (لاحول ولاقوة الا بالله وتجي بعد يومين تنظر بالسناب لمتابعينها وتنصح وتتكلم عن المبادئ والقيم).

ورجحت أخرى أن كل ما تفعله الشهراني مجرد تمثيل وكتبت: (باين عليهم ما احد طايق الثاني .. فيه ثمن مدفوع من أجل التصوير .. الله يصلح حالها ويغفر لنا ولها ويتوب علينا وعليها . المجاهرة بالمعاصي ظلم عظيم وعقابه بالدنيا قبل الآخرة).

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وعقب آخر: (حتى الاجانب غير المسلمين بعضهم مايعمل كذا مشاهد امام الناس ،، اللهم لاشماته هي تفكر انها في قمه التحضر ،، مسكينه).

وتخيل آخر سيناريو النهاية لأمل الشهراني وكتب: (بتنتهي العلاقة بخيانة و بتطلع تبكي و تكتئب وبعدها بتلقى واحد ثاني . وتعيد المسرحية كل سنه لين تعجّز وترجع السعودية. وتقول حبوني انا تبت لله).

وبالأمس أيضا، ظهرت أمل بفيديو فاضح على أحد المراكب وسط البحر، بالبكيني، مع حبيبها.

ونشرت أمل الشهراني مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، وهي ترتدي بيكيني باللون الأحمر من قطعتين، وتظهر وهي ترقص وتغني مع حبيبها على مركب وسط البحر.

وتسببت أمل الشهراني بموجة هجوم ضدها من ناشطين سعوديين اتهموها بتشويه صورة نساءهم.

وسبق أن ظهرت أمل في فيديو “مثير” قبل أشهر وهي تسبح بملابس البحر المعروفة “بكيني”، داخل إحدى برك السباحة، الأمر الذي تسبب بضجة وهجوم واسع عليها من المعلّقين .

وظهرت الشهراني في مقطع آخر مع حبيبها الجديد على متن قارب صغير.

اليوم الوطني

وكانت أمل قد احتفلت أول أمس مع حبيبها بالعيد الوطني السعودي الـ91، وظهرت بفيديو قالت فيه: (الوطن ما هو كلمات نقولها أو أغاني نسمعها أو ملابس نلبسها.. الوطن هو شعور عميق بالانتماء).

ثم ظهرت الناشطة السعودية وهي ترقص وتغني مع حبيبها على أنغام أغاني وطنية سعودية، وخلفها علم بلدها، مرتدية قميصاً باللون الأخضر.

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وعلقت: (“Happy Saudi National Day 🇸🇦💚 الوطن ماهو كلمات نقولها ولا اغنية نسمعها ولا ملابس نلبسها 🇸🇦 عاشت بلادي#المملكة_العربية_السعودية بخير وسلام وامان وكل اوطان العالمين).

هوية حبيب أمل الشهراني

وسبق أن كشفت أمل الشهراني هوية حبيبها الذي تعيش معه بدون زواج، وذلك بعدما نشرت صوراً تجمعهما ووجهت له رسالة بكلمات رومانسية، واتضح أن اسمه جوني لوكاستو.

ونشرت الشهراني صور صديقها الأجنبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية: (قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي وأنت الشخص الذي يجعلني أضحك بشدة لدرجة أنني أبصق قهوتي وكدت أن أصاب بنوبة ربو).

وتابعت أمل الشهراني وصلة الغزل في صديقها: (أنا أحبك لأنك أفضل أصدقائي الذين يمكنني مشاركة كل شيء معهم! لأنك هناك عندما تكون الأوقات صعبة وتجعل الأوقات السعيدة أفضل).

شاب يهدد أمل!

وفي سياق آخر، ردّت أمل الشهراني على شاب هددّها في سناب شات بقوله إنه لو كان له سلطة عليها لدخل بسببها السجن، في إشارة منه الى ارتكاب جناية بحقها.

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وقالت أمل الشهراني في مقطع بحسابها في سناب شات: “اختك وهي اختك ما عاد لك سلطة عليها، حتى زوجتك مالك سلطة عليها، انت في عصر محمد بن سلمان، تمشي وانت ساكت .. تسمع وأنت ساكت”.

تغييرات في السعودية

وشهدت السعودية منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد تغييرات عدة، بعضها تسبب في أزمات كبرى، في إطار التوجه نحو علمنة البلاد .

ولعبت المملكة خلال العقد الأخير على وتر المرأة ضمن تحولات لافتة على المستوى الاجتماعي، فضلا عن فتح دور للسينما في البلاد (بعد حظر استمر أكثر من 35 عاما)، وكان أبرز التحولات المتعلقة بالمرأة، السماح لها بأن تصبح مرشحة وناخبة، وأن تقود السيارة، وتعمل في وظائف كانت محظورة.

كما شهد الأمر على المستوى الديني، تقييدا لعمل “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” التاريخية، قابله انفتاح ولي العهد محمد بن سلمان على الأقباط، بزيارته المقر البابوي للأرثوذكس في مصر، والسماح بإقامة قداس هو الأول من نوعه بالعاصمة الرياض، في خطوة اعتبرها مراقبون رغبة “ابن سلمان” في التقرب من الغرب.

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