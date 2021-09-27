موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان اللقاء النادي أمام الضيف الثقيل مانشستر سيتي مساء يوم الثلاثاء على ملعب حديقة ” الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وستنطلق صافرة بدء المباراة القوية بين كلا المنافسين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ” مكة المكرمة”، وفلسطين، العراق، البحرين، اليمن، قطر، سوريا، لبنان، الأردن.

😍 الأسـبـوع الـثـانـي مــن الأبـطـال ⚽🏆 📸 | إليكم مباريات يوم الثلاثاء والأربعاء من الجولة الثانية لدور المجموعات لـ #دوري_أبطال_أوروبا 2021/22.#UCL pic.twitter.com/vTncb065dV — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) September 24, 2021

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين باريس سان جيرمان والضيف مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

اقرأ المزيد: حقيقة إصابة عمر السومة قبيل مواجهة الديربي السعودي

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” Sports beIN” الرياضة، المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة كيلور نافاس.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا، وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك الأمسية الكروية باريس سان جيرمان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيديرسون دي مورايس.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كيفن دي بروين، فيرناندينو، جاك غريليش، أما في هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق مانشستر سيتي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما جاء نظيره باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news