مودل روز بوصلة رقص شرقي بملابس شبه عارية وزوجها: شوهت سمعة السعوديين!

أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، غضب زوجها رجل الأعمال السعودي أيضا، محمد الحمود، بعد أدائها وصلة رقص شرقي أمام الجميع.

مودل روز بوصلة رقص جريئة

وظهرت مودل روز في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في (سناب شات)، وهي ترتدي فستاناً أحمر شبه عاري، يكشف الكثير من أجزاء من جسدها.

ووضعت روز كوباً من الماء على رأسها، وبدأت بالرقص وتحريك خصرها على أنغام شرقية، في تحدي لتوازن جسدها أثناء الرقص وعدم إسقاط الكوب.

وهو ما جعل زوج روز يتهمها بشكل غير مباشر بتشويه سمعة السعوديين، وخرج الحمود بفيديو قال فيه: (زبدة الموضوع، أنا ما راح أضرب أحد بأحد، مو هذه طريقتي، إذا انتي متعودة على ناس معينين، هذا الموضوع، فمحمد غير ومقامه مرفوع فوق، ما حصلتي التينشن اللي تبغينه عندي، حاولتي تسوين زوبعة وما نفع معاكي).

ساكت بمزاجي

وتابع زوج مودل روز: (أنا ساكت بمزاجي مو عشان شي.. بس كل مرة يصير شيء تروحين ترسلين فلانة وعلانة من السوشال ميديا علشان تسوين شوشرة.. حبيبتي اليوم انتهى الموضوع عيشي حياتك وكفاية قرف.. والله عيب يعني صراحة شوهتي سمعة السعوديين بهذه الحركة).

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وفي سياق آخر، انتشرت أنباء حول علاقة زوج مودل روز بمشهورة السوشيال ميديا السعودية مودل ليالي.

أزمة مودل ليالي وزوج روز

لكن مودل ليالي خرجت لتنفي الأمر وقالت بفيديو نشرته عبر سناب شات: (منذ مدة تواصلت معي فتاة من سناب شات صديقة لمودل مشهورة وقالت لي إن هناك فرصة عمل لي في مدينة لوس أنجلوس، وبالفعل ذهبت إلى هناك واستأجرت شقة وسيارة).

وتابعت: (عندما ذهبت إلى الشركة اكتشفت أن المسؤول عنها هو مدير أعمال مودل سعودية الذي اتضح لاحقًا أنه زوجها، وخلال تواجدي هناك سألت من في الشركة في حال كان هذا الشخص زوج مودل روز لينكروا الأمر).

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وأشارت إلى أنهم بدأوا بالحديث بالسوء عن مودل روز وأخلاقها وأنها حاولت الدفاع عنها، مضيفة: (اكتشفت لاحقًا ان سبب الاتصال بي كان من أجل إغاظة روز فقط كون أكثر شخصيتين أكرهما هي والفاشنيستا نهى نبيل).

وأكدت ليالي أن الشركة ليس لها أساس من الوجود بالأصل وتم انشائها من أجلها، مضيفة: (محمد الحمود لا يملك أي نقود أساسا واستدان مني 15 ألف دولار).

محمد الحمود يرد

لكن زوج روز أنكر كلام ليالي وأكد أنه عار عن الصحة، وقال بفيديو: (هي من توجهت لي في لوس انجلوس لأساعدها، لانها ارادت ان تسكن في المنطقة التي أسكن بها، وهي منطقة راقية لا يمكن لأي شخص تحملها، واضطررا لطلب وساطة بعض الأصدقاء لتتمكن من العيش بها).

وأشار الحمود إلى أن الشركة التي قصدتها ليالي حاولت التواصل معه ورفضت دعمها كونها لا تقدم أي محتوى مهم.

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وحول الـ15 الف دولار، قال الحمود: (كانت هي من استأجرت بهم سيارة ولا علاقة لي بالأمر).

زوج مودل روز

وكانت روز قد استنجدت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليساعدها على التخلص من زوجها رجل الاعمال السعودي محمد الحمود.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر) قبل أسابيع، كتبت عارضة الأزياء السعودية: (بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم).

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وتابعت: (و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كأي امرأه سعودية ما تحمل اي جنسية اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي).

وختمت روز كلامها: (جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده. ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت).

وكشفت مصادر أن سبب طلب روز الخلع من زوجها في محاكم السعودية، هو صدور حكم قضائي ضدها أمام محكمة أمريكية بإلزامها بدفع مبلغ مالي لزوجها شهريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة كاليفورنيا ألزمت روز بأن تدفع لزوجها محمد الحمود 23 ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 88 ألف ريال ، على أن يستمر القرار هذا القرار للأبد.

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