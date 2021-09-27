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قضية الشيخ أحمد السعدون تثير ضجة في سلطنة عمان

ما قصة الشيخ أحمد السعدون التي أثارت ضجة واسعة في سلطنة عمان

في كتب محمد أبو يوسف

أطلق ناشطون عمانيون، حملة لإنصاف الشيخ أحمد السعدون أبرز رجال الأعمال في سلطنة عمان، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية في العامرات حكماً ببيع املاكه كاملة في مزاد علني.

وطالب الناشطون السلطان هيثم بن طارق، بالتدخل في قضيته وانصافه والوقوف معه في محنته هذه.

وأثنى النشطاء على مسيرة الشيخ أحمد السعدون، والذي يعد أبرز رجال الأعمال في سلطنة عمان منذ سنوات طويلة، كما أنه يعد من أوائل المواطنين الذين تبرعوا للسلطنة من أجل نهضة ورفعة البلاد.

واستذكر الناشطون محطات وسيرة الشيخ أحمد السعدون، وكيف انه استطاع بالشراكة مع رجال أعمال في دولة الكويت من بناء أول مول تجاري في السلطنة والذي عمل أسم ” أوكي سنتر”.

قضية الشيخ احمد السعدون

وتتمثل قضية الشيخ احمد السعدون في ان المحكمة الابتدائية بالعامرات أعلنت عن بيع قضائي ، وقالت إنه وبناء على طلب التنفيذ التجاري رقم : 26/9106/2020 المقدم من طالبة التنفيذ شركة الاستشارات المالية الدولية ضد المنفذ ضده احمد عبدالله عوض السعدون بسداد مبلغ وقدره تسعة ملايين وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالا عمانيا.

وأعلنت أمانة سر المحكمة عن بيع قضائي بالمزاد العلني لمقر المحكمة بالعامرات السادية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الموافق 19/9/2021 للعقارات التالية:-

العقار (س.ع) 25 مربع وادي عدي مطرح بمساحة 178 سكني بسعر أساسي وقدره 11700 ريال عماني

العقار 178 مربع 79 se مطرح الكبرى بمساحة 342متر سكني بسعر أساسي وقدره 40 ألف ريال عماني

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العقار (س.ع) 5639 مربع الولجة مطرح بمساحة 428 متر مربع سكني تجاري بسعر أساسي وقدره 162000 ريال عماني

العقار رقم (101) و( 102) مربع se 60 مطرح الكبرى بمساحة 1839 سكني تجاري بسعر أساسي وقدره 48000 ريال عماني

العقار رقم (س.ع) 26 مربع امتداد غرب وادي عدي مطرح بمساحة 171 سكني بسعر أساسي وقدره 13770 ريال عماني

العقار رقم 223 بالمربع المرحلة الأولى تجاري بمساحة 8034 بسعر أساسي وقدره 5000000 ريال عماني

ودعت أمانة سر المحكمة الابتدائية بالعامرات الراغبين في الشراء التواصل مع الاختيار الأول على ان يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو ثلثه على الأقل والا اعيدت المزايدات على ذمته في نفس الجلسة عملات بأحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وقال عمانيون ان قضية الشيخ السعدون كانت قبل 25 عاما بمباركة السلطان قابوس ودفع الشيخ احمد السعدون 7 مليون و700 ألف ريال عماني وانتهت.

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وأوضحوا ان قضية الشيخ احمد السعدون عادت من جديد حيث ان القاضي الذي فصل فيها ، حاليا يعمل محامي وأعاد القضية الى أروقة المحاكم.

 

وعبر النشطاء عن غضبهم من قرار محكمة الابتدائية بالعامرات فيما يتعلق بقضية الشيخ احمد السعدون ، حيث طالبوا السلطان هيثم بن طارق بضرورة التدخل وإنهاء هذه المهزلة الغير مسبوقة في تاريخ القضاء بسلطنة عمان.

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