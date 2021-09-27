ما قصة الشيخ أحمد السعدون التي أثارت ضجة واسعة في سلطنة عمان

أطلق ناشطون عمانيون، حملة لإنصاف الشيخ أحمد السعدون أبرز رجال الأعمال في سلطنة عمان، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية في العامرات حكماً ببيع املاكه كاملة في مزاد علني.

وطالب الناشطون السلطان هيثم بن طارق، بالتدخل في قضيته وانصافه والوقوف معه في محنته هذه.

وأثنى النشطاء على مسيرة الشيخ أحمد السعدون، والذي يعد أبرز رجال الأعمال في سلطنة عمان منذ سنوات طويلة، كما أنه يعد من أوائل المواطنين الذين تبرعوا للسلطنة من أجل نهضة ورفعة البلاد.

الى اي سيذهب هاذا الرجل الفضيل الذي فضله على الشعب وعمره ماسكر بابه على الناس المعسرين في مساعدتهم وتعليمهم على حسابه الخاص نرجو اعادة فتح القضيه نطالب حكومتنا الرشيدة #قضية_الشيخ_أحمد_السعدون pic.twitter.com/cdxFymWNTn — Said hardan (@Saidhardan3) September 26, 2021

واستذكر الناشطون محطات وسيرة الشيخ أحمد السعدون، وكيف انه استطاع بالشراكة مع رجال أعمال في دولة الكويت من بناء أول مول تجاري في السلطنة والذي عمل أسم ” أوكي سنتر”.

#قضية_الشيخ_احمد_السعدون الشيخ أحمد السعدون رجال من رجالات الدولة الأوفياء و وهومن أسرة شيوخ أبا عن جد وبشهادة الدولة والمجتمع كما أنه خدم هو وأهله الكرام الدولة من أيام السلطان سعيد بن تيمور طيب الله الى تاريخه وهو كريم ونثق بالله ثم بحكومتنا الرشيدة بأن يكون له الخير والصلاح pic.twitter.com/P3jztR5Lqp — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) September 26, 2021

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بهاشتاج # قضيه-الشيخ -احمد السعدون #لتصل للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق بغذن الله تعالى و لكم مني الشكر الجزيل #قضية_الشيخ_احمد_السعدون — بنت السلطان، (@HrNajmah) September 26, 2021

الرجل ينحدر من عائلة عريقة ولها مواقف مشهودة ومشرفة في بداية عصر النهضة في أصعب وأحلك الظروف وكذلك أخيه الشيخ سعيد السعدوني له دور بارز في تثبيت أركان الدولة في المنطقة الغربية وأخيه الاعلامي المعروف عبدالعزيز السعدوني له دور كبير ومؤثر في الإعلام العماني#قضية_الشيخ_أحمد_السعدون pic.twitter.com/Q5oa5JH0XU — أحمد الشحري (@Ahmedmd421) September 26, 2021

قضية الشيخ احمد السعدون

وتتمثل قضية الشيخ احمد السعدون في ان المحكمة الابتدائية بالعامرات أعلنت عن بيع قضائي ، وقالت إنه وبناء على طلب التنفيذ التجاري رقم : 26/9106/2020 المقدم من طالبة التنفيذ شركة الاستشارات المالية الدولية ضد المنفذ ضده احمد عبدالله عوض السعدون بسداد مبلغ وقدره تسعة ملايين وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالا عمانيا.

وأعلنت أمانة سر المحكمة عن بيع قضائي بالمزاد العلني لمقر المحكمة بالعامرات السادية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا يوم الأربعاء الموافق 19/9/2021 للعقارات التالية:-

العقار (س.ع) 25 مربع وادي عدي مطرح بمساحة 178 سكني بسعر أساسي وقدره 11700 ريال عماني

العقار 178 مربع 79 se مطرح الكبرى بمساحة 342متر سكني بسعر أساسي وقدره 40 ألف ريال عماني

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العقار (س.ع) 5639 مربع الولجة مطرح بمساحة 428 متر مربع سكني تجاري بسعر أساسي وقدره 162000 ريال عماني

العقار رقم (101) و( 102) مربع se 60 مطرح الكبرى بمساحة 1839 سكني تجاري بسعر أساسي وقدره 48000 ريال عماني

العقار رقم (س.ع) 26 مربع امتداد غرب وادي عدي مطرح بمساحة 171 سكني بسعر أساسي وقدره 13770 ريال عماني

العقار رقم 223 بالمربع المرحلة الأولى تجاري بمساحة 8034 بسعر أساسي وقدره 5000000 ريال عماني

#قضية_الشيخ_احمد_السعدون من أقدم القضايا التجارية في عمان.

ففي الوقت الذي كان كبار تجار عمان يخشون الاستثمار محليا، أنشأ السعدوني مركز عمان التجاري الشهير في روي كاول مركز تجاري في البلد. وقد جلب له نجاح المركز وشهرته وموقعه ما يعانيه من أزمات.

ان الأوان لإنهاء معاناته! pic.twitter.com/RHpax7tDJL — احمد محاد المعشني (@almashani3) September 26, 2021

ودعت أمانة سر المحكمة الابتدائية بالعامرات الراغبين في الشراء التواصل مع الاختيار الأول على ان يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو ثلثه على الأقل والا اعيدت المزايدات على ذمته في نفس الجلسة عملات بأحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

لأجل عمان وحقها التاريخي الناصع نرفع جميعنا للمقام السامي حفظه الله #قضية_الشيخ_أحمد_السعدون ونرجوا أن ينظر و يستأنف الحكم فيها وكلنا قلوب مطمئينةوفق حكم هذه اللجنة . .. حفظ الله عماننا وسلطانها .. pic.twitter.com/WLbbEI6xQU — علي سالم عكعاك 𐩲𐩡𐩺𐩪𐩱𐩡𐩣𐩲𐩫𐩲𐩱𐩫 (@AliAkaak77) September 26, 2021

وقال عمانيون ان قضية الشيخ السعدون كانت قبل 25 عاما بمباركة السلطان قابوس ودفع الشيخ احمد السعدون 7 مليون و700 ألف ريال عماني وانتهت.

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وأوضحوا ان قضية الشيخ احمد السعدون عادت من جديد حيث ان القاضي الذي فصل فيها ، حاليا يعمل محامي وأعاد القضية الى أروقة المحاكم.

#السلطان_هيثم_بن_طارق#قضية_الشيخ_احمد_السعدون

صورة لشيخ/أحمد السعدون

معا الاميرالراحل المغفور له

الشيخ /صباح الاحمد الصباح

رحمه الله وغفر له

وطول في عمر الشيخ أحمد pic.twitter.com/TcyPzVpdHm — عبدالعزيز السعدوني / (أبوصباح ) (@AbuSabah99) September 26, 2021

وعبر النشطاء عن غضبهم من قرار محكمة الابتدائية بالعامرات فيما يتعلق بقضية الشيخ احمد السعدون ، حيث طالبوا السلطان هيثم بن طارق بضرورة التدخل وإنهاء هذه المهزلة الغير مسبوقة في تاريخ القضاء بسلطنة عمان.

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