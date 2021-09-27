نفذ مجهولون تنكروا بالنقاب الذي ترتديه النساء، عملية سطو مسلح على احدى محلات المجوهرات في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

سطو مسلح بالنقاب!

واظهرت لقطات مصوّرة لحظة دخول عدد من الأشخاص متنكرين بالنقاب، إلى داخل احد المجمعات التجارية في مدينة طولكرم، وتنفيذ عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات.

ووثقت الكاميرات لحظة انسحاب اللصوص من الموقع، واشهارهم أسلحة اوتوماتيكية كانوا يخفونها تحت ملابسهم وفي حقيبة سفر أحضروها معهم للتمويه.

وقال صاحب محل المجوهرات الذي تعرض لعملية السطو المسلح إنّ كمية الذهب الذي سرقوه تقدر بـ7 كغم.

وأشار إلى أن اللصوص اطلقوا النار فور دخولهم المحل وأصابوا شخصين بجروح طفيفة.

شاهد على السطو يروي ما رآى

وقال أحد شهود العيان، إنّه إن كان يقف باب محله التجاري، حيث حضرت منقبة “قصيرة القامة” ومرّت من أمامه دون ان يشكّ فيها؛ لأن جسمها كان يوحي أنها فتاة . حسب قوله

وأضاف أنه بعد ثوانٍ معدودة حضر اثنان “طوال القامة”، يلبسون النقاب أيضاً، لكنه شكّ فيهم بسبب الحذاء الذي كانا يرتديانه، فلحق بهم لاعتقاده انهما عناصر وحدات خاصة اسرائيلية.

وقال إن المنقب قصير القامة أشهر مسدسه ودخل محل المجوهرات، فيما أخرج الاخران من حقيبة السفر قطعتي سلاح، وأطلقوا النار عليه لإبعاد عنهم.

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وأشار إلى أن عملية السطو استمرت من 5-7 دقائق، وبعدها خرجوا من محل المجوهرات بعد السطو عليه.

ولفت إلى انه جمع حوالي 50 خاتم ذهب من المجوهرات التي سرقها اللصوص من داخل المحل قبل أن يلوذوا بالفرار بسيارة كانت تنتظرهم في الخارج، وهم يطلقون النار في الهواء.

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