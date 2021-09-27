(شاهد) الفيديو الذي تسبب بصدور حكم بالسجن ضد بدر صالح.. ما علاقة علي مشعل؟

أعلن الإعلامي السعودي ومقدم البرامج الكوميدية بدر صالح، أنه تم صدور حكم بحسبه 5 أشهر بسبب مقطع بثه قبل 6 سنوات واعتبرته المحكمة مسيئا لأحد الأشخاص الذين تناولهم بالنقد اللاذع في برنامج “ايش اللي” الذي كان يقدمه وقتها.

#بدر_صالح الشهير بدر صالح يعلن صدور حكم عليه بالسجن لمدة 5 أشهر بسبب مقطع انتقد فيه أحد الاشخاص في برنامجه قبل 6 سنوات. pic.twitter.com/72IEPBPIbg — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 27, 2021

وعلق صالح عبر مقطع فيديو وهو بحالة صدمة وحزن شديد:” صدر ضدي حكم بسبب انتقادي لشخص في الموسم الرابع من برنامج “ايش اللي”.”

وتابع:”وقدمت استئناف ولجأت لمحام، لكن وصلت رسالة عبر الهاتف بأنه تم تأييد الحكم لمدة 5 شهور”.

بدر الصالح وعلي مشعل

ووفق ما تداوله المتابعون فإن الإعلامي السعودي علي مشعل، هو الشخص الذي انتقده في الفيديو المذكور وتسبب بصدور حكم الحبس بحقه.

من جانبه علق المشعل عبر حسابه على تويتر قائلاً: عدد كبير من التغريدات جالس يوصلني إني أسامح “بدر صالح” ومن هذا المنبر أحب أقول إني ماعمري أشتكيت عليه قانونياً.”

عدد كبير من التغريدات جالس يوصلني إني أسامح "بدر صالح" ومن هذا المنبر أحب أقول إني ماعمري أشتكيت عليه قانونياً ولا حتى فكرت بالموضوع رغم أنه أساء لي بطريقة غير مقبولة، لكن ربي يسامحه ويعينه على الفترة الجاية! — علي المشعل (@AliAlmeshaal) September 26, 2021

وتابع وفق ما رصدت (وطن):”ولا حتى فكرت بالموضوع رغم أنه أساء لي بطريقة غير مقبولة، لكن ربي يسامحه ويعينه على الفترة الجاية!”.

وقيل إن بدر صالح انتقد المشعل بشكل ساخر فرفع عليه دعوى قضائية، فيما لم تضح تفاصيل القضية بعد.

برنامج “ايش اللي”

ويشار إلى أن برنامج “ايش اللي” كوميدي كان يقدمه بدر صالح عبر قناته في اليوتيوب، وكان يبث في الفترة 7 مارس 2011 حتى توقف البرنامج في 16 فبراير 2017.

وقال بدر صالح في تصريحات سابقة: “اسم البرنامج يأتي من رد فعل لشيء غريب أو مضحك، وجاءت فكرة البرنامج من شركة يو تيرن للإنتاج التي عرضت علي الفكرة بالتعليق الساخر على فيديوهات مختلفة على اليوتيوب، وكان لي حرية الاختيار في المحتوى”.

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وتناول البرنامج بعض ظواهر المجتمع السعودي بشكل فكاهي وساخر، ويعلق على بعض الفيديوهات المعروضة على اليوتيوب من مختلف المستخدمين.

ورغم أن الأعمال التي قدمها بدر ما زالت قليلة إلا أن صداها واسع ومنتشر من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة أو حتى عبر المدونات والمنتديات.

وسبق أن صرح بدر بأنه يهدف إلى الانتقاد بطريقة ممتعة وكوميدية وليس بطريقة مملة وتقليدية لكي تترسخ التعليقات في أذهان المشاهدين حسب قوله.

وأوضح أيضاً أن كتابته لمحتوى الحلقة يأخذ جهداً أكبر من التصوير، وأنه يحرص على عدم إيذاء مشاعر الجميع في تعليقه وألا يكون منافياً للدين الإسلامي والعادات والتقاليد، بل يلجأ إلى التعليق بطريقة طريفة برسالة.

هذا وأبدى بعض النشطاء شماتتهم ببدر صالح، الذي قالوا إنه أصوله يمنية وأنه أساء لرموز وشخصيات بارزة بطرق منافية للأخلاق والذوق.

#بدر_صالح اليمني

انتقد الدوله وسخر من الشعب باسم النقد !!!!! ولازال في السعوديه !!!! شكرا لحساب @saudix7m على هذا المقطع pic.twitter.com/fL6qZbVEOP https://t.co/OghTbmoOaV — نَــايـف بــن خَـــالـد 🇸🇦 (@naaif2828) September 27, 2021

الله لا يجعلنا من الشامتين ..

ولكن #بدر_صالح يمني مقيم عامل مغسلة وعامل شيشة ويمارس العمل الاعلامي وقد تكررت اساءاته وتعددت ولم يحاسب ، صاحب نشاط مشبوه واجنده مشبوهه .. فلماذا يبقى في البلد ؟؟

لماذا لا يرحل مثله مثل اي مقيم يسيء للبلد التي يقيم بها !!

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نموذج بسيط من اساءاته👇🏼 https://t.co/HeUClhAFdD pic.twitter.com/sQdseZD7I6 — بن صنيتــآن (@hanidesert) September 27, 2021

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