(شاهد) حلا شيحة تخلع الحجاب للمرة الـ3!

في تصريحات أثارت جدلا واسعا قال أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته خلعت الحجاب للمرة الثالثة، بعد أن ظهرت به مؤخرًا في العديد من الصور التي جمعتها مع عائلتها وزوجها الداعية والمنتج معز مسعود.

“شيحا” وخلال استضافته في برنامج “حروف الجر”، على إذاعة “نجوم إف إم” أكد أنه تحدث مع ابنته الفنانة حلا شيحة، عقب إرتدائها الحجاب في المرة الأخيرة، موضحا لها ان الحجاب لا دخل له بالعلاقة بالله، مشيرا إلى إنها عادت وقامت برفعه بدون تأثير من أحد.

وقال :”عندما ارتدت إبنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلىء إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع”، مضيفا: “هي الآن غير محجبة”.

حلا شيحة والحجاب

الفنانة حلا شيحة كانت بدأت بالظهور مرتدية الحجاب في فبراير الماضي بعد زواجها من الداعية معز مسعود.

وأثارت الفنانة حلا شيحة في يوليو الماضي جدل واسع بعد إعتراضهاعلى عرض كليب أغنية “بحبك”، من فيلم “مش أنا”، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامر حسني.

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وبدأت الأزمة مع نشر الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها في موقع “إنستجرام”، تعليق مطول وكتبت: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه”.

وتابعت: “اتفاجئت أكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه ح يحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكد لي أنه ح يحترم رغبتي”.

وأضافت حلا: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح”.

واستكملت: “بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبه اننا بنغفل وبننسى”.

وتابعت: “أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومتبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن”.

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حلا وجهت أيضا رسالة للفنان تامر حسني قائلة: “إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا”.

رد تامر حسني

وخرج الفنان تامر حسني للرد على حلا شيحة وهجومها عليه قائلًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو”.

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وتابع: “أولاً أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد أذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجوده، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس”.

واستكمل: “أنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!.”

واضاف:”وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا”.

واختتم تامر حسني كلماته قائلًا: “أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا إحتراماً لحجاات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين”.

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