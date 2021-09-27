تعرف على موعد ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لخوض المواجهة القوية أمام مضيفه بورتو مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” التنين”.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

وستقام مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة النارية بين فريق ليفربول وبورتو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

⌚️ We'll be bringing you our #UCL training session LIVE from 12.15pm BST today 🔴 pic.twitter.com/8FmZM42jCq — Liverpool FC (@LFC) September 27, 2021

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN Sports HD 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

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تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، في تشكيلة أساسية في مواجهة المستضيف بورتو، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أندرو روبرتسون، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكساندر آرنولد، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: تياجو ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

تشكيلة فريق بورتو

وسيدخل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في تشكيلة أساسية أمام فريق الضيف ليفربول، حيث سيكون في حراسة المرمى أغوستين ماركيسن.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: بيبي، زيدو سانوسي، فابيو كاردوسو، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، أوتافيو مونتيرو، سيرجيو أوليفيرا، ماتيوس أوريبي، ماركو غروييتش.

لكن في هجوم الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: لويس فرناندو دياز، خيسوس كورونا، مهدي طارمي.

ترتيب الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منافسه بورتو في ثالث ترتيب المجموعة بنقطة واحدة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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