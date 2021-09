تعرف على موعد ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لخوض المواجهة القوية أمام مضيفه بورتو مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” التنين”.

وستقام مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

وستنقل المباراة النارية بين فريق ليفربول وبورتو عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

⌚️ We'll be bringing you our #UCL training session LIVE from 12.15pm BST today 🔴 pic.twitter.com/8FmZM42jCq

— Liverpool FC (@LFC) September 27, 2021