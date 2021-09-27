برايتون يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس ويفقد صدارة البريميرليج (فيديو)

تعثر فريق برايتون أمام منافسه كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي هدف لكليهما، في إطار منافسات الجول السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” لدرجة الممتازة.

كريستال بالاس وهدف التقدم في شباك برايتون

ونجح فريق كريستال بالاس من إحراز هدف التقدم في شباك منافسه برايتون في الدقيقة الثانية من الوقت البديل من أحداث الشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها ويلفريد زاها بقوة داخل شباك مرمى برايتون، ليتقدم الفريق بهدف نظيف دون مقابل مع نهاية منتصف اللقاء بين الفريقين.

برايتون وهدف تقليص الفارق

وتمكن فريق برايتون من تسجيل هدف تقليص الفارق والخروج بنقطة وحيدة من المباراة، بعد تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل من أحداث الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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تشكيلة فريق برايتون

ولعب المدرب جراهام بوتير في تشكيلة أساسية أمام منافسه كريستال بالاس، فقد تواجد في حراسة المرمى روبرت سانشيز.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: تاريك لامبتي، شين دافي، مارك كوكوريلا​، أما في وسط الفريق جاء الثلاثي، إيف بيسوما، جاكوب مودر، إينوك مويبو، بينما في هجوم الفريق آتى كلاً من اللاعبين، داني ويلبيك، لياندرو تروسار، أرون كونولي.

تشكيلة فريق كريستال بالاس

ودخل المدرب باتريك فييرا في تشكيلة أساسية أمام نظيره براتيون، حيث كان في حراسة المرمى جاك بوتلاند.

أما في دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: مارك جيهي، يواكيم أندرسن، جويل وارد، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: كونور غالاغير، مايكل أوليز، إيبيريشي إيز.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، ويلفريد زاها، أودسون إدوارد، كريستيان بنتيكي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا التعادل احتل فريق برايتون المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق ليفربول برصيد 14 نقطة، بينما جاء فريق كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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