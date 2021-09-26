طليقة طارق العريان تكشف كواليس الاعتداء على نجلها: رفض مصافحة فتاة فافتعلت الشجار!

كشفت طليقة المخرج الفلسطيني طارق العريان، الأولى السيدة هالة العتال، تفاصيل الاعتداء على نجلها عمر العريان في لبنان بسبب فتاة قبل أيام.

(ابني محترم ومتربي)

وبمنشور عبر صفحتها الشخصية على (فيسبوك)، كتبت هالة العتال: (الحمد لله رب العالمين على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر، وأحب أشكر مصر للطيران على تعاونها معنا وحرصها على سلامة ابني).

وتابعت: ( ده أولا، أما بالنسبة لرفضي الرد على صحفيين، هو اهتمامي بعمر أولا، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها).

ونفت طليقة طارق العريان أن يكون نجلها قد اعتدى على فتاة، معقبة: (ابني محترم من عيلة بتفهم في الأصول ومتربي على معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرأة، يعني ابني مضربش حد على وشه).

رفض مصافحة فتاة!

وكشفت هالة الرواية التي وصلتها من ابنها قائلة: (ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مرضيش يسلم على واحدة ف ادايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس، وفجأة خناقة مع عشرة).

واستطردت: (للأسف أني بقول رجالة، وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته، والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخانقوا معاه، وكان حيتقتل لولا ستر ربنا).

وتابعت طليقة طارق العريان: (حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقة في القضاء اللبناني).

نرفض الصلح

وأشارت هالة العتال إلى أن المعتدين على نجلها، حاولوا اللجوء إلى الصلح، وقالت: ( معلومة بيحاولوا يعتذروا وكلمو عمر وطارق كتير وعندي المكالمات، وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن، وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات، وده حرام).

وتابعت: (بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله وأصحابه، وإن شاء الله يتمم شفاءه على خير، وده أول كلام عن لساني، بعد الهري اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل ف أي حد اتسبب في أذى لابني).

وتعرّض عمر طارق العريان الإبن الأكبر للمخرج المشهور، الأسبوع الماضي لإصابات بالغة بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشبان اللبنانيين، إثر شجار وقع في ملهى ليلي.

ووقع الشجار بين حبيبة عمر طارق العريان والممثلة ​شيرين أبو العز​، حيث قام نجل طارق العريان بصفع الممثلة على وجهها، بسبب تطاولها على حبيبته، الأمر الذي دفع الشبان المتواجدين لضربه.

وفي تفاصيل الشجار، فقد هاجم أكثر من عشرة شبان عمر طارق العريان، وأبرحوه ضرباً، ما تسبب بتعرضه لكسور في قدمه ويده ورضوض في الرأس، فيما تم وضع قضيب طبي في رجله.

نجل طارق العريان يجري 3 عمليات جراحية نتيجة الكسور التي تعرض لها إثر مشاجرة بملهى ليلي في لبنان بدأت بين الفنانة المصرية شيرين أبو العز مع شابة كانت برفقة عمر العريان وتعرض الأخير للضرب من قبل مجموعة شباب بعدما صفع الفتاة على وجهها ليدافع عن حبيبته pic.twitter.com/reQk6wP4PJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 20, 2021

وذكر موقع “الفن” الذي اورد الخبر حينها، أّن نجل طارق العريان ما زال حتى الآن في غرفة العمليات، مشيراً إلى أنه يحمل الجنسية البريطانية.

وقال إنّ عمر طارق العريان أجرى نتيحة الاعتداء عليه بالضرب، ثلاث عمليات جراحية في قدمه ويده.

وأضاف الموقع أن المخرج ​طارق العريان​ سوف يتوجه إلى لبنان من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لنجله عمر، بعدما أصيب بكسور بالغة، أدت الى خضوعه لعمليات جراحية في أحد مستشفيات بيروت.

شيرين أبو العز تكشف تفاصيل الشجار

من جهتها، كشفت الممثلة شيرين أبو العز، تفاصيل ما حدث في الشجار مع نجل المخرج طارق العريان.

وقالت شيرين أبو العز إن كل ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا خطأ، نافيةً أن يكون عمر قد ضربها بالقلم.

وأوضحت أنها كانت في سهرة مع أصدقائها في مكان، وقابلت عمر بالصدفة، واقتربت منه لكي تسلم عليه؛ كونها تعرفه وتربطهما صداقة عمل.

وأكملت أنّ الفتاة التي كانت تجلس مع عمر طارق العريان أمسكت به، وانتبه كل الموجودين في المكان على تصرفها.

وقالت إنها عادت لتجلس على الطاولة، فيما كان عمر والبنت التي معه يجلسان على الطاولة بجانبها.

وتابعت شيرين: “البنت اللي مع عمر فضلت تعمل حركات استفزازية وكلام ما يتقالش، فقام أحد الأشخاص من أصدقائي للبنت، وقالها كفاية الناس كلها بتبص علينا، شيرين معملتش حاجة لكل ده قعدت تزعق له”.

وأكملت: “حضر عمر من الخارج وأخذ يصرخ في الشاب بدل أن يعرف سبب المشكلة، ما أدى للشجار، وقد ضربني عمر “بجردل الثلج” على جسمي .

وقالت إنها طيلة فترة الشجار بقيت جالسة على الكرسي، فيما دافع أصدقاؤها عنها .

وذكرت أنّ عمر حينما قرر المغادرة، قفز فوق الطاولة وكسرت رجله، نافية أنّ يكون أحد من اصدقائها قد لمسه.بحسب “اليوم السابع”

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