بعد رقصها مع محمد رمضان .. شوق الهادي ترقص بفستان أشبه بقميص نوم وتثير جدلا! (شاهد)

بعد فيديو رقصها مع الفنان المصري محمد رمضان، عادت الفنانة الكويتية شوق الهادي، لتثير الجدل بإطلالة جديدة وفيديو رقص جديد ايضاً.

رقص شوق الهادي بفستان ستان

ونشرت شوق الهادي صوراً ظهرت فيها بفستان “ستان” مكشوف الظهر، شبهه متابعوها بـ”قميص نوم”، فيما ظهرت في فيديو آخر وهي ترقص خلال فعالية فنيّة بمصر .

وعبّر الجمهور عن استغرابهم من تعمّد شوق الهادي ارتداء فساتين مشابهة الى حدّ قريب لقمصان النوم.

View this post on Instagram A post shared by أخبار الفن وسوشل ميديا🕵️‍♀️ (@blogger_fooz)

شوق الهادي ومحمد رمضان

وكانت الفنانة الكويتية شوق الهادي، أثارت غضب جمهورها بعد ظهورها بفيديو وهي ترقص مع الفنان المصري محمد رمضان.

وظهرت شوق الهادي بفيديو متداول رصدته (وطن)، وهي ترتدي فستاناً أسود عاري الصدر والأكمام، وترقص مع محمد رمضان الذي احتضنها ولمسها بطريقة أثارت الغضب.

الكويتية شوق الهادي مع محمد رمضان عبر السناب . pic.twitter.com/YSMkaIB93T — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 20, 2021

وجاء في التعليقات: (اشفيهم الخليجيات يتدلعوا على محمد رمضان ! اول بلقيس والان شوق الهادي !! ايش مميز محمد رمضان).

وعلقت أخرى: (لا حول ولا قوة الا بالله!!تقشعر جسمي من اللي شفته، الله يسترنا ويحمين).

اقرأ ايضاً: دنيا بطمة تواصل جراتها وتنشر صوراً بـ”شورت” وهي تجلس بطريقة جريئة!

كما نوهت أخرى لطريقة لمس محمد رمضان وكتبت: (عطاها لمسة خاطئة في البداية ثم صرف الموضوع بطريقة محترفين).

فيما عبرت مغردة عن شعورها بالاشمئزار وكتبت: (يع كيف قبلت انه يحط يده عليها مقرفة طبعا هن اذا شافن محمد رمضان مادري شيصير فيهن).

ووافقها آخر الرأي قائلا: (ليه كلهم يصيرون صايعات اذا قابلوا محمد رمضان؟ ياحبيبي شوف يده وين و الغريب هي اللي منزله السنابه!).

تعنيف شوق الهادي

ومؤخراً، كشفت شوق الھادي عن أمر صادم كان يقوم به والدها بحقها .

وقالت شوق الھادي إنها تعرضت للعنف الجسدي من والدها، الأمر الذي أصاب متابعيها بالصدمة.

وقالت شوق في أول ظھور لھا بعد وفاة طلیقھا بدر الماص: “كنت بس محتاجة حنان الأبوة تعرضت لعنف جسدي وللحین متعقدة من أشیاء بسبب أبوي والشخص اللي یفقد شيء یحس بقیمته”.

جاء ذلك في البرومو الترویجي الذي كشف عنه الإعلامي الكویتي صالح الراشد، والذي سیستضیف فرح الھادي عبر برنامج “سندریلا”، عبر شاشة atv الكویت.

كما نفت شوق الھادي الأنباء التي ترددت منذ أیام بشأن خطوبتھا للمدون الكویتي محسن النصار.

يشار إلى أن شوق الهادي هي أخت الممثلة فرح الهادي، كما أن المذيعات عبير وحنان جابر هم أبناء خالتها.

والعام الماضي، توفي طليق شوق الهادي، الشاب الكويتي بدر خالد الماص وذلك إثر حادث سير مروع.

وكتبت تغريدة رثت بها طليقها قالت فيها: “انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

إنتقل الى رحمة الله تعالى/ طليقي بدر خالد الماص

إنا لله إنا إليه راجعون #بدر_الماص — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 5, 2020

وقالت الهادي، في سلسلة تغريدات: “لماذا تركتني وحيده بهالعالم السيئ؟! لماذا أوجعت قلبي بغيابك؟! و كم ” لماذا ” اود ان اسألك بها أسئلة تحيرني للغايه، وكعادتك منذ رحيلك .. لم أجدك و لم أجد إجابات لأسئلتي لك و لن يهدأ قلبي بعد، وحاجتي لضمتك، أوجعت قلبي كثير، لكني ما زلت أشعر بأني احبك حتى بعد رحيلك”.

وأضافت: “كسرت فيني شعور كان مليان فيك الله عليك يوم اوجعت قلبي وجرحتني، رحل ولم يعرف موعد رحيله الا الله ولكن برحيله اوجع قلبي بعد رحيلك من ادعو حبيب القلب بعد رحيلك من احب بعد رحيلك قلبي في فرااااغ مخيف ولم أجد أي معنى لأي شئ في هذا العالم بدونك .. هل لي بسؤالك ؟! لماذا رحلت عني؟!”.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news »