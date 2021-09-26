برشلونة ينتفض في وجه ليفانتي بحضور خليفة ميسي (فيديو)

تمكن فريق برشلونة من تحقيق أول انتصار له بعد سلسلة من التعثرات في الدوري الإسباني، بالفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، خلال منافسات الجولة السادسة من منافسات الموسم الجاري.

برشلونة والثلاثية النظيفة

وأحرز فريق برشلونة أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال7 سجلها ممفيس ديباي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة واضحة تعرض لها أحد لاعبي الفريق الكتالوني.

بينما جاء في الدقيقة ال14 عن طريق لوك دي يونغ بتسديدة قوية سددها على يمين شباك مرمى الفريق المنافس ليفانتي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل سجل الإسباني أنسو فاتي في أول مشاركة له بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

ويعد الانتصار الثاني لفريق برشلونة في الدوري ” الليغا” الإسبانية، بعد سلسلة من التعثرات والسقوط في فخ التعادل دون الخسارة منذ بداية الموسم الجديد.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة أساسية أمام نظيره ليفانتي، حيث تواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: سيرجينيو ديست، إيريك غارسيا، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجيزا، لكن في وسط الفريق كان كلاً من: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

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وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، لوك دي يونج، فيليبي كوتينيو، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق ليفانتي

ودخل المدرب فرنسيسكو لوبيز بتشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة، حيث كان في حراسة المرمى أيتور فيرنانديز أباريسكتا.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: شكودران مصطفي، روبن فيزو، كوكي، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: خوسيه نوغاليس، خوسيه كامبانيا، غونزالو ميليرو، واعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، روجر مارتي، روبيرتو سولدادو، خورخي دي فروتوس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة الإسباني رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في المركز السادس متساويًا مع ريال بتيس، بينما تجمد رصيد نقاط الفريق المنافس ليفانتي في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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