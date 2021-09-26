الهند تقتل المسلمين وسط صمت عربي مريب .. مشاهد مروّعة تأتينا خاصةً من ولاية آسام!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والإسلامي بموجة غضب واسعة ضد السلطات الهندية، عقب انتشار تقارير تفيد بممارسة القتل والتعذيب والتهجير بحق المسلمين في شمال شرقي الهند، خاصة بولاية آسام.

الهند تقتل المسلمين

وتصدر وسم “الهند تقتل المسلمين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وندد فيه النشطاء بسياسة العنصرية والاضطهاد بحق المسلمين هناك، مستنكرين صمت المنظمات الحقوقية وهيئات حقوق الإنسان عن هذه الفظائع التي ترتكب بحق المسلمين.

وتداول نشطاء صور ومقاطع تظهر اعتداء قوات الأمن الهندية على المسلمين، مما أدى لوفاة بعضهم، خلال حملة لإزالة منازلهم بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

الذي يتكلّم عن التسامح بين الأديان والمسلمون يُقتّلون ، ثم يهرع الى الإستنكار عندما يخطئ أحد المسلمين ويسكت عندما يتعرضون للقتل والاضطهاد .. فهذا منافق عليه غضب الله وسخطه ومقته . #الهند_تقتل_المسلمين — سعد التركماني – Saad Türkmen 🇹🇷 (@Saad_turkmeni) September 26, 2021

وكان لافتا انتشار مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل وضرب الرجل بالعصي والأقدام بمشاركة أحد المصورين الذي داس على جسده الجريح وهو راقد على الأرض.

A harrowing video from the Indian state of Assam. pic.twitter.com/0s0tNy8dND — Ahmer Khan (@ahmermkhan) September 23, 2021

وكان هذا الفيديو الفظيع سببا في اتجاه الأنظار نحو الهند ومأساة المسلمين هناك.

كيف يستطيع المسلم نصرة أخوانه المسلمين في الهند؟! #الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/K8u2qNKVlp — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) September 26, 2021

وأعرب مدونون عرب ومسلمين من عدة دول عن استنكارهم الشديد للحادث ودشنوا الوسم للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.

الداعية حامد العلي، نشر فيديو لتعذيب شاب مسلم وعلق عليه بالقول: “في الهند يقتلون المسلم بكل وحشيّة جهارا نهارا ويهتفون باسم الصنم وليسوا إرهابيين ، الإرهابي هو المسلم فقط إذا دافع عن دينه ، أو قاتل من يحتل بلاده”.

في الهند يقتلون المسلم بكل وحشيّة جهارا نهارا ويهتفون باسم الصنم وليسوا إرهابيين ، الإرهابي هو المسلم فقط إذا دافع عن دينه ، أو قاتل من يحتل بلاده #الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/T5GHUS9Cam — حامد العلي (@Hamed_Alali) September 26, 2021

وقال الكاتب السعودي تركي الشلهوب عبر الوسم:”أين هيئة كبار العلماء مما يحصل لإخواننا المسلمين في الهند؟أين رابطة العالم الإسلامي؟ أم أن محمد العيسى لا يعرف سوى الصلاة بالهولوكوست؟”.

وتابع الشلهوب تساؤلاته مستنكرا: “أين عبداللطيف آل الشيخ؟ لماذا لا يوجه الخطباء بتخصيص خطبهم لنصرة المسلمين في الهند؟”علماء السلطان.. منافقون”.

أين هيئة كبار العلماء مما يحصل لإخواننا المسلمين في الهند؟ أين رابطة العالم الإسلامي؟ أم أن محمد العيسى لا يعرف سوى الصلاة بـ الهولـ ـوكوسـ ـت؟ أين عبداللطيف آل الشيخ؟ لماذا لا يوجه الخطباء بتخصيص خطبهم لنصرة المسلمين في الهند؟ علماء السلطان.. منافقون#الهند_تقتل_المسلمين — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 26, 2021

فيما دعا الباحث محمد ظاهر العريفي الى سؤال وزير التسامح الإماراتي عن سبب قتل المسلمين في الهند.

ونشر المغرد تركي العتيبي، فيديو مؤلم يظهر اعتداء وحشي من الهنود على أحد المسلمين، وقال معلقاً: “مشهدمؤلم للنفوس المؤمنة الابية ومظهر موجع للضمائر الحية لما يتعرض له اخواننا المسلمين في الهـند على أيدي الهندوس اللهم إنا نستودعك مسلمين يُظلمون وانت العادل يارب أنصرهم على عدوك وعدوهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك ..”.

#الهند_تقتل_المسلمين مشهدمؤلم للنفوس المؤمنة الابية ومظهر موجع للضمائر الحية لما يتعرض له اخواننا المسلمين

في الهند على أيدي الهندوس اللهم إنا نستودعك مسلمين يُظلمون وانت العادل يارب أنصرهم على عدوك وعدوهم

وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك ..pic.twitter.com/GAXCvQ6z2N — تركي العتيبي (@turkialotaibbi) September 26, 2021

من جهته قال حساب “الزناد العماني” إن دول الخليج تأوي أعداد هائلة من الجالية الهندية، وهناك ايضاً مصالح إقتصادية مشتركة فيما بينهما لذالك، مناشدا حكومات الخليج بالضغط على النظام الهندي (الفاشي) بوقف سياسة التهجير والاضطهاد والقتل والتنكيل ضد المسلمين في الهـند.

تأوي دول #الخليج أعداد هائلة من

الجالية الهندية، وهناك ايضاً مصالح

إقتصادية مشتركة فيما بينهما لذالك

نناشد حكومات الخليج بالضغط على النظام الهندي(الفاشي) بوقف سياسة التهجير والاضطهاد والقتل والتنكيل

ضد المسلمين في الهند #الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/YmQjEF1dS3 — الزِّنَاد العُماني (@omani_kin6A) September 26, 2021

بينما غرّد أحمد السيد قائلاً ان ما يجري في الهـند من انتهاك لكرامة كثير من المسلمين ليس جديدا بل هو تاريخ مليء بالظلم.

واضاف: “ومن حق إخواننا علينا أن نعرف قضيتهم، وندعو لهم، ونكتب عنهم، ونبذل الوسع. وقد صح عن المصطفى ﷺ: (المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله)”.

ما يجري في الهند من انتهاك لكرامة كثير من المسلمين = ليس جديدا بل هو تاريخ مليء بالظلم.

ومن حق إخواننا علينا أن نعرف قضيتهم، وندعو لهم، ونكتب عنهم، ونبذل الوسع.

وقد صح عن المصطفى ﷺ:

(المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله)#الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/UiuHl1YPl0 — أحمد السيد (@AhmadyuAlsayed) September 26, 2021

بينما غرد الدكتور محمد الصغير، المستشار السابق لوزير الأوقاف المصري، عبر الوسم:”على بعد أميال من حدود أفعانستان الهنـد تقتل المسلمين دون نكير من أحد، أو الحديث عن حقوق الإنسان التي ينبغي أن تلتزم بها #طالبان فقط!.. انكشف اللثام عن نفاق من يرفع هذه اللفتات، وظهر للعيان أنها من حيل الاحتلال.”

على بعد أميال من حدود أفعانستان #الهند_تقتل_المسلمين دون نكير من أحد، أو الحديث عن حقوق الإنسان التي ينبغي أن تلتزم بها #طالبان فقط!

انكشف اللثام عن نفاق من يرفع هذه اللفتات، وظهر للعيان أنها من حيل الاحتلال . — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 26, 2021

هذا واعتبر أحمد السيد، أن ما يجري في الهـند من انتهاك لكرامة كثير من المسلمين ليس جديدا بل هو تاريخ مليء بالظلم.

ما يجري في الهند من انتهاك لكرامة كثير من المسلمين = ليس جديدا بل هو تاريخ مليء بالظلم.

ومن حق إخواننا علينا أن نعرف قضيتهم، وندعو لهم، ونكتب عنهم، ونبذل الوسع.

وقد صح عن المصطفى ﷺ:

(المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله)#الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/UiuHl1YPl0 — أحمد السيد (@AhmadyuAlsayed) September 26, 2021

وتابع:”ومن حق إخواننا علينا أن نعرف قضيتهم، وندعو لهم، ونكتب عنهم، ونبذل الوسع. وقد صح عن المصطفى ﷺ:(المسلمون كرجل واحد؛ إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله).

وبحسب مواقع إخبارية هندية فإن الصحفي الذي ظهر في الفيديو- الذي صُور الخميس الماضي- يُدعى (بيجوي بانيا) وهو مصور استأجرته إدارة المنطقة لتوثيق حملة الإخلاء الحكومية.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس قالت الشرطة إنه تم القبض على المصور، بينما لم تؤكد هوية الضحية أو حالته الصحية.

Currently in Sipajhar, taking stock of the ground situation.

The cameraman who was seen attacking an injured man in a viral video has been arrested. As per wish of Hon. CM @himantabiswa I have asked CID to investigate the matter.

Cameraman Bijoy Bonia is in @AssamCid 's custody. — DGP Assam (@DGPAssamPolice) September 23, 2021

اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند

وتواجه حكومة ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهـند وممارسة التمييز بحقهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.

وكان الاحتجاج العام اندلع في الولاية للمطالبة بإعادة تأهيل ما يقرب من 800 أسرة طردوا من الأرض التي كانوا يعيشون عليها منذ عقود.

وادعت مديرة الشرطة في دارانغ “سوشانتا بيسوا سارما” أن المتظاهرين مسلحين بأسلحة حادة، رشقوا أفراد الشرطة وغيرهم بالحجارة.

وأطلقت الشرطة في البداية النار في الهواء لتفريق المتظاهرين لكنها فشلت، وأجبرت الرجال الذين يرتدون الزي العسكري على إطلاق النار على الناس، مما أسفر عن وفاة اثنين من الفلاحين وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين.

عمران خان يتهم الهند بالقضاء على المسلمين

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الجمعة، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي بأنه يريد “القضاء على مسلمي الهند”.

وأضاف خان في خطابه الذي ألقاه عبر الفيديو أن “أسوأ أشكال الإسلاموفوبيا وأكثرها انتشارا تسود حاليا في الهـند”، وقال إنها تؤثر على قرابة 200 مليون مسلم يعيشون هناك.

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في المقابل، ردت السكرتيرة الأولى في البعثة الهندية لدى الأمم المتحدة سنيها دوبي على خان باتهامها باكستان بإيواء أسامة بن لادن الذي قتلته قوات خاصة أميركية عام 2011 بغارة على مدينة أبوت آباد. واتهمت باكستان أيضا بممارسة العنف بحق الأقليات.

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