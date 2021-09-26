بالبكيني .. أمل الشهراني بفيديو فاضح مع حبيبها بعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي! (شاهد)

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني، استفزاز شعبها مرة أخرى بظهورها بفيديو فاضح على أحد المراكب وسط البحر، بالبكيني، مع حبيبها.

أمل الشهراني مع حبيبها

ونشرت أمل الشهراني مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على (سناب شات)، وهي ترتدي بيكيني باللون الأحمر من قطعتين، وتظهر وهي ترقص وتغني مع حبيبها على مركب وسط البحر.

وتسببت أمل الشهراني بموجة هجوم ضدها من ناشطين سعوديين اتهموها بتشويه صورة نساءهم، فجاء في التعليقات: (انقلي صوره حسنه عن السعودية بالخارج، مو تنقلين صورة سيئه ترسخ بقلوب وعقول ابنائك لا يوجد فخر بالمجاهرة بالمعصية وتوثيقها بحسابك).

وأقرنت أخرى اسم أمل الشهراني بمواطنتها هند القحطاني، وكتبت: (ماشفت اقذر من اللي اسمها امل الشهراني وهند القحطاني اتق شر بعض الجنوبيات اذا انفلتوا مفشلينا الله يفشلهم عايشين في مستنقع باالذات المنحطه امل هي والابرص اللي معها تفشل الكلبات ذولي ليش يطلعون لنا اكسبلور روحي ڤاحبي بعيد عنا).

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وعلق آخر: (الله يهديها الشي الي تسويه عكس ماهي كاتبه بالبايو بالسناب (الاسلام – الوطن – العائلة) شوهتي الاسلام واسم عائلتك ووطنك كم من مسلمه حقيقيه تصلي وتقرأ كتاب الله في بيتها وترجوا عفوه وتطلب جنته والنجاة من النار).

وسبق أن ظهرت أمل في فيديو “مثير” قبل أشهر وهي تسبح بملابس البحر المعروفة “بكيني”، داخل إحدى برك السباحة، الأمر الذي تسبب بضجة وهجوم واسع عليها من المعلّقين .

وظهرت الشهراني في مقطع آخر مع حبيباها الجديد على متن قارب صغير.

وقال أحد المعلّقين على فيديو سباحة أمل الشهراني بالبكيني، إن المشاهدات تراجعت لديها خلال الفترة الأخيرة، في إشارة منه الى أنها تتعمد نشر هكذا فيديوها لتزيد من مشاهداتها وتُسلط الأضواء عليها .

أمل الشهراني تحتفل باليوم الوطني

وكانت أمل قد احتفلت أمس مع حبيبها بالعيد الوطني السعودي الـ91، وظهرت بفيديو قالت فيه: (الوطن ما هو كلمات نقولها أو أغاني نسمعها أو ملابس نلبسها.. الوطن هو شعور عميق بالانتماء).

ثم ظهرت الناشطة السعودية وهي ترقص وتغني مع حبيبها على أنغام أغاني وطنية سعودية، وخلفها علم بلدها، مرتدية قميصاً باللون الأخضر.

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وعلقت: (“Happy Saudi National Day 🇸🇦💚 الوطن ماهو كلمات نقولها ولا اغنية نسمعها ولا ملابس نلبسها 🇸🇦 عاشت بلادي#المملكة_العربية_السعودية بخير وسلام وامان وكل اوطان العالمين).

هذا وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

أمل الشهراني وطليقها السعودي

في سياقٍ آخر، خرجت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن صمتها، وردت على الاتهامات التي طالتها حول اختطاف أبناءها من السعودية إلى خارج البلاد.

وقالت أمل الشهراني بفيديو نشرته عبر (تيك توك)، وتابعته (وطن): (نأتي لفقرة إن أولادي كانوا لحالهم وأنا سافرت وخليتهم لحالهم، وأني أنا أم شريرة.. هل أنتي وياها حملتوا 9 شهور ودخلتوا المستشفى وخلفتوهم، هل أنتم من تكبدتم العناء 17 سنة خلفة وتربية وعناء؟).

وكشفت أمل الشهراني في معرض حديثها، معلومات لأول مرة عن والد أبناءها.

وقالت: (لازم نقول لأبوهم المسكين أني خطفت الأولاد منه، أبوهم شرطي.. أبوهم شرطة.. هل سأخطف أبناء شرطي يا مريض).

وتعتبر المرة الأولى التي تتحدث فيها الشهراني عن والد أطفالها، مشددةً على أنها تحب أبناءها وبالتالي تحب والدهم وتتمنى له الخير من أجل أبنائها.

هوية حبيب أمل الشهراني

كما كشفت أمل الشهراني هوية حبيبها مؤخراً والذي تعيش معه بدون زواج، وذلك بعدما نشرت صوراً تجمعهما ووجهت له رسالة بكلمات رومانسية، واتضح أن اسمه جوني لوكاستو.

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ونشرت الشهراني صور صديقها الأجنبي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية: (قصة حبنا هي المفضلة، أنا أحبك، لأنك تحلم معي وأنت الشخص الذي يجعلني أضحك بشدة لدرجة أنني أبصق قهوتي وكدت أن أصاب بنوبة ربو).

وتابعت أمل الشهراني وصلة الغزل في صديقها: (أنا أحبك لأنك أفضل أصدقائي الذين يمكنني مشاركة كل شيء معهم! لأنك هناك عندما تكون الأوقات صعبة وتجعل الأوقات السعيدة أفضل).

واستطردت: (أنت صخرتي ومحب الحياة وكل الناس وكل المخلوقات أنا فخورة جدًا بنفسي لكوني مع رجل ذكي ومضحك ولطيف وصبور وكريم أريد أن يتعلم أطفالي منه. أنا فخور جدًا بما أنجزناه معًا).

وأكدت متابعون حينها أن أمل الشهراني لم ترتبط بصديقها بأي عقد، وكتبت ناشطة: (للعلم تراهم ليسوا مرتبطين رسمي، لا زواج مدني ولاشي يعني بوي فريند).

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