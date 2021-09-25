هند القحطاني تستعرض جسد ابنتها المراهقة بـ”هوت شورت”! (شاهد)

فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني متابعيها، باستعراض جسد ابنتها الأكبر رؤى بطريقة غير مسبوقة.

هند القحطاني لابنتها: (تجنني وريهم لبسك)

وظهرت هند القحطاني بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي في السيارة لتوصل ابنتيها إلى مدرستهما، لكنها استوقفت الأكبر وطلبت منها الدوران لاستعراض ملابسها.

وكانت رؤى ترتدي هوت شورت جينز، مع قميص أبيض (أوف وايت)، وتقول والدتها لها: (اوقفي شوي أوريهم الاطلالة حقتك، إيوة لفي من الجنب، ومن ورا، مرة تنسيقك يجنن، والبلوزة تجنن).

وردت رؤى التي بدت مُحرجة: (بس ما سويت شعري، وكنت أبغى أجيب حقيبة الغوتشي بس ما لقيتها)، لترد والدتها: (مو مشكلة، عادي كيرلي تجنني).

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اقطعوا الإعلانات!

وطالب ناشطون بقطع الإعلانات عند هند القحطاني بعد اتهامها باستغلال أطفالها في التجارة، مستائلين عن دور والدهم في حياتهم.

وجاء في التعليقات: (اقطعوا عنها الإعلانات لازم تنقضون الأطفال إلى عنده بانكم تقاطعون أي منتج او سلعه تسوي لها إعلان).

وكتب آخر: (السوال وين ابوهم هل هو عايش وساكت؟).

وخمنت متابعة أن تكون هند تُجبر بناتها على ارتداء الملابس الجريئة، وكتبت: (حسبي الله ونعم الوكيل فيك من أم، البنت دايم هاديه ومستحيه احس امهم تجبرهم يلبسون هاللبس).

ووافقتها أخرى الرأي قائلة: (البنت قطعتلي قلبي واضح عليه. انها تحت سيطرة امها).

وسخر آخر في تعليقه: (يمكن ناويه تزوجها وترتاح من مصاريفها فتقوم تعرضها).

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وشبه آخر هند القحطاني بالحيوانات وكتب: (حتى القطط تخاف علي عياله بعض البشر حتي الحيونات افضل منهم).

وتوقعت أخرى أن تتعرض رؤى للتحرش بسبب تصرفات والدتها وقالت: (حرام احرجت بنتها وذالتهم علشان المتابعين حسبي الله ونعم الوكيل فيك والله يحزنون).

وتابعت: (يعني معقوله ابوهم واقاربهم ما يشوفون السوشل ميديا و يشوفون عيالهم كيف مضطهدين والله قلبي محروق عليهم هذا لبس مدرسه بالله الحريه مو تعري فاهمه غلط ما تخاف على بناتها من تحرش المدرسين، امس تقول بنتها اذا ما فهمت شي اجلس مع المدرس بعد الحصص يشرح لي طيب ما تخاف يتحرشون فيها).

وسبق أن فعلت هند الأمر نفسه قبل أسابيع فقط مع ابنتها الأصغر، والتي قامت بتصويرها وهي ترتدي تيشرت طويل دون بنطال.

وظهرت ابنة هند القحطاني بالفيديو الذي صورته والدتها، ونشرته على (سناب شات)، وهي تلعب بهاتفها المحمول، قبل أن تفاجئها والدتها بطلب عرض ملابسها للمتابعين.

وتقول هند بالفيديو: (يلا يا قلبي، والله تعرف تنسق، لبسك يجنن، قومي ورينا)، ثم تُركز الكاميرا على ساقي ابنتها، وتقول: (شايفين الشوز؟).

هند القحطاني : والله تعرف تنسق pic.twitter.com/cR5a82krvJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 10, 2021

إطلالة جريئة لرؤى

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثير بها الناشطة السعودية ضجة بسبب بناتها، فسبق أن نشرت فيديو ظهرت فيه ابنتها رؤى بإطلالة جريئة برفقة صديقاتها خارج المنزل.

وأثار المقطع في حينها غضب واستياء الجمهور واعتبروا أنه من غير اللائق أن تنشر صور ابنتها بهذا الشكل دون أي اعتراض أو قلق عليها.

وظهرت ابنة هند القحطاني خلال الفيديو وهي ترتدي “توب” باللونين الأبيض والأسود مكشوف الكتف ومعه جاكيت من الجلد لكن ظهرت بعض تفاصيل التوب الجريء.

هند القحطاني تصور ابنتها من الخلف

كما ظهرت هند القحطاني بفيديو آخر، وهي في أحد المحالات برفقة ابنتها رؤى التي بدت متفاجئة حين قامت والدتها بتصويرها من الخلف، لاستعراض مؤخرتها، ما أثار استياء الفتاة التي لم تكمل عامها الـ16 بعد.

مُغردون يتداولون مقطع لـ"رؤى" أبنة #هند_القحطاني ويبدو أنها متضايقة من تصوير والدتها لها من الخلف pic.twitter.com/Ri87xCtyD2 — Mjod Mix (@MjodMix) January 10, 2021

بقايا صحوة!

وأثار قيام هند القحطاني بتصوير مؤخرة ابنتها بتلك الطريقة غضب الناشطين الذين استنكروا ما تفعله مع ابنتها المراهقة من تدمير لهويتها وإقحامها في عالم الإغراء والابتذال والمتاجرة بجسد ابنتها وخدش براءتها من أجل الشهرة فقط.

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واتهمت الناشطة السعودية حينها منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها.

وهاجمت هند القحطاني منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

وتابعت هند القحطاني في حينها: “تبغون نقصص لحومنا وشحومنا عشان تصير أجسامنا مثل المساطر عشان نرضيكم”.

وختمت: “يعني لو كانت أجسامنا مثل المسطرة وقتها أجسادنا ليست بعورة، لكن إذا كانت أجسادنا أنثوية لا وقتها أي حركة نسويها تُحسب علينا وحنا نقصد إثارة الفتنة والغرائز”.

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