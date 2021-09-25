نسرين طافش تخطف الانظار بفيديو وهي تمارس التمارين الصباحية برشاقة (شاهد)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو، على حسابها الرسمي في انستغرام، وهي تمارس التمارين الرياضية الصباحية برشاقة.

وكتبت نسرين طافش مُعلّقةً: “جرب اليوم سواء وانت بالرياضة او بالشغل ، بالمجلس مع اصحبك ، بالسيارة ، اول ما تفيق ، قبل النوم .. خذ نفس عميق و ردد بقلبك و بيقين حقيقي و حس بصدق بهالجملة و التوكيد العظيم:”نور الله أقوى من كل شيء”.

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وتفاعل الجمهور مع فيديو أداء الفنانة نسرين تمارينها الرياضية، وأشادوا بدوامها على ممارسة الرياضة، وتمارين اليوغا، التي سبق ونشرت في اكثر من مناسبة فيديوهات توثق ذلك .

نسرين طافش في جزر المالديف

ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً من إطلالة جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في المالديف.

وأرفقت طافش اطلالتها بعبارة: “يعتمد كل ما يخبئه لك المستقبل على حالة وعيك و إدراكك الآن”.

فستان تراثي

وتألقت الفنانة السورية نسرين طـافش في حفل توزيع جوائز دير جست، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

وظهرت نسرين طـافش بفستان أبيض، طويل، بأكمام شفافة وتطريز فلاحي من الأعلى، بما يشبه الثوب الفلسطيني التقليدي.

رقص نسرين طافش وابنة أختها

وقبل أيام، نشرت نسرين، مقطع فيديو، جمعها بابنة اختها، وهما ترقصان، على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت نسرين مرتدية بنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق هي الأخرى، مع تي شيرت قصير كشف بطنها.

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وقالت نسرين إن ابنة اختها مدربة رقص “هيب هوب “محترفة و موجهة اجتماعية.

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وعلّقت نسرين بالقول: “شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين” .فيما حظي الفيديو بإعجاب جمهور الفنانة السورية على انستغرام .

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