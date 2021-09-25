منافس قوي يزاحم ريال مدريد من أجل التعاقد مع مبابي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن دخول منافس قوي مفاجئ أمام ريال مدريد من أجل التوقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي.

مانشستر سيتي والحصول على مبابي

رغم المحاولات المتكررة من إدارة باريس سان جيرمان منذ فترة طويلة من أجل تجديد عقد اللاعب مع النادي الباريسي وسط العروض المغرية المقدمة من الأندية الأوروبية، وتأمين مستقبله داخل ملعب ” حديقة الأمراء” إلى ما بعد 2022، لكن اللاعب ما زال يتجاهل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

🚨🚨 دانكن كاسلز – التايمز | • الشيخ منصور [مالك مانشستر سيتي] يريد التعاقد مع كيليان مبابي في يناير. 🔵🔥 pic.twitter.com/vQxftmTNUT — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) September 24, 2021

وأفاد موقع “Goal” العالمي نقلاً عن مصادر بريطانية، أن مالك نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور آل نهيان، قد أعطى الضوء الأخضر للمدير الرياضي ببريغستيان من أجل التعاقد مع الجوهرة الفرنسية إلى ملعب ” الاتحاد” خلال الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يقدم كل الإمكانيات المالية وسبق التوقيع معه وسط عروض المنافسين من أبرزهم ريال مدريد.

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وبين الموقع، أن انضمام نادي مانشستر سيتي إلى قائمة الراغبين من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، يمثل خطرًا كبيرًا بالنسبة لفريق ريال مدريد نتيجة ما يمتلكه ملاك النادي من عروض مالية مغرية من أجل التعاقد مع مبابي، إلى جانب الضغوط الذي يتعرض له والده ويلفريد مبابي في الوقت الراهن لإقناع ولده في البقاء مع الفريق الفرنسي مقابل راتب سنوي بقيمة 36 مليون يورو.

ريال مدريد والتعامل بحذر مع ملف مبابي

وأوضح، أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز سيتعين عليه التعامل بحذر مع ملف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، رغم كل المحاولات السابقة التي بائت بالفشل، وسط تلك العروض الضخمة من ناديه ومانشستر سيتي وكذلك ليفربول الأقل درجة منهم للاستفادة من خدمات اللاعب.

مانشستر سيتي سيتقدم في شهر يناير بعرض لضم الفرنسي #مبابي لاعب باريس سان جرمان.#الديربي@DailyMailUK pic.twitter.com/SqqLxuoi4l — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) September 25, 2021

وأردف، ” إدارة فريق ريال مدريد قامت بأكثر من محاولة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل التعاقد مع كليان مبابي، حيث أن قيمة عرض ريال مدريد بلغ وصل إلى 200 مليون يورو، لكن نادي باريس سان جيرمان تجاهل ذلك العرض، في ظل إصرار إدارة النادي الباريسي على بقاء اللاعب والتمسك به”.

وينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي في شهر يونيو/ حزيران 2022 نهاية الموسم الجاري، رغم المفاوضات التي ما زالت بينه وبين إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده وقطع الطريق أمام العروض المغرية للتعاقد معه.

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