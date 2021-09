هذا مصير الشاب المتحرش بفتاة شقراء خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي (شاهد) شارك: أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على الشاب السعودي المتحرش بفتاة شقراء خلال احتفالات اليوم الوطني في الطائف، وكانت وترتدي عباءة برتقالية اللون. القبض على المتحرش بفتاة شقراء وفي هذا السياق أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك بعد ارتكابه جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة. وأشار الى أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة. قبل قليل :

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر

التحرش بفتاة شقراء

وكان فيديو أثار ضجة واسعة وثق التحرش بفتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون. ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين.

مقيم مصري يتحرش بالسعوديات في جدة

وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها بأنها ألقت القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة.

وأوضح حساب "سناب الداخلية" التابع لوزارة الداخلية السعودية:"أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها من القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر. لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة في محافظة جدة، وتوثيق ذلك".

. . شرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة.

التحرش في جدة

وتابع:" جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

وأحدث هذا التصرف المشين جدلا واسعا بين النشطاء، وكتب أحدهم:"بخصوص حادثة التحرش في مكة_المكرمة تم_القبض عليه وطلع مقيم مصري. وبغض النظر عن جنسيته لكن والله اني انبسط اذا شفت مثل هالقاذورات تتعاقب على مثل هالافعال .. اي شخص يغلط يتحمل غلطه ونتائجه."

مشاهد تحرش صادمة في شوارع السعودية باليوم الوطني

هذا وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها .

وكشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين .

عقوبة التحرش في السعودية

بحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على "تويتر" أن "جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية".

كما وأكدت النيابة أن "عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها".

وبداية العام الجاري 2021، أفادت وكالة "واس" الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

