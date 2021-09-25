ذات الخصر الغريب .. هكذا احتفلت مروة راتب باليوم الوطني السعودي مع صديقاتها من إيران والإمارات!

احتفلت الممثلة السورية، المقيمة في الإمارات، مروة راتب، باليوم الوطني السعودي الـ91، بطريقة خارجة عن المألوف.

(نموت عليكم)

وظهرت مروة راتب مع مجموعة من صديقاتها عبر فيديو على حسابها في (سناب شات)، وظهرت ترتدي دشداشة مطرزة باللون الأخضر، وصديقاتها ارتدين ملابس باللون الأخضر أيضا.

وعلى أنغام أغنية (ياسلامي عليكم يا السعودية)، للمطرب السعودي راشد الماجد، تظهر مروة راتب تؤدي التحية العسكرية للسعودية، وتتبعها صديقتها تعبر بلغة الإشارة عن حبها، وتظهر صديقتهما الثالثة وهي ترسل قُبلة للسعوديين.

ثم توجه مروة رسالة للسعوديين قائلة: (أهل السعودية حبايب قلبي ونور عيوني أنتو بألف خير يارب، الله يديم نعمة الأمن والأمان، ومرة مرة نحبكم ونموت عليكم).

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نحبكم من إيران!

وتتبعها صديقتها الإماراتية مضيفة: (إيه والله نحبكم ونموت عليكم، سلامي لكم من الإمارات للسعودية، الله يحفظكم).

ويتبين أن صديقتها الثالثة من إيران، والتي استكملت المقطع قائلة: (كل عام وإنتوا بألف خير حبايبي في السعودية، نحبكم من إيران للسعودية).

وسبق أن عبرت مروة راتب عن حبها للشعب السعودي والكويتي، على إثر أزمتها الشهيرة مع الفاشينستا الكويتية فينسيا.

وقالت مروة راتب في رسالتها بفيديو مصور: (أنا حابة أوجه رسالة للشعب السعودي والشعب الكويتي أنا أحبكم وايد وايد، وبشكركم من كل قلبي على دفاعكم عني، بدي أفوت عليكم واحد واحد وأبوسكم بين عيونكم والله).

اندلعت أزمة بين مروة راتب، والفاشينستا الكويتية فينسيا، بعدما سخرت الأخيرة من شكل جسد الممثلة السورية.

ونشرت فينسيا مجموعة صور وفيديوهات، ظهرت خلالها وهي تضع حشوات ضخمة على جانبي حوضها لمنحها منحنيات تشبه جسد مروة راتب.

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كما وضعت فينسيا شعراً مستعاراً باللون البلاتيني يشبه لون شعر الممثلة السورية، كما ارتدت فستاناً ضيِّق كالذي تختاره راتب لابراز منحنيات جسدها وخصرها النحيل.

(صديقتي العبدة)

وخرجت مروة راتب عن صمتها، وقررت الرد على سخرية فينسيا منها، وقالت بفيديو عبر (سناب شات): (أنا ما راح أتنمر على شكلك الخارجي مع إنك أكتر إنسانة تعرفين إني لو هتكلم على الشكل الخارجي راح أكتب كتب.. شليتي الدنيا وقومتيها بعد ما واحدة قالتلك صديقتي العبدة، تعصبتي وقلتي اسمها سمراء مو عبدة).

و ذكرت راتب فينسيا من تعرضها للتنمر وبكاءها واختفاءها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذلك، مضيفة: (أكتر إنسانة تتشكين وتتحسسين وتضايقين لما حد يقولك سمرا ومو سمرا، أو يقولولك صدرك مترهل أو كوعك أو صلعاء وما تقدري تعيشين بدون بواريك.. يعني أنتي أكتر حد بيعاني من التنمر والحين أنتي طالعة بتتنمري!).

واتهمت راتب أن تنمر فينيسا عليها جاء من أجل الشهرة بعد انخفاض عدد مشاهدي حساباتها، معقبة: (صدق يلي قالوا ما يعيب غير المعيوب، صدقتوني الحين لما قلتلكم اي حد ذكر أو انثى تبغون تشتهرون تطلعون ترند قلدوا مروة راتب تكلموا على مروة راتب).

وتابعت: (صدقتوني الحين لما قلتكم يتكلمون علي بس عشان يشتهرون، يعني عندكم الفاشنيستا مريضة الشهرة وتاريخها يشهد مرضها.. الأخت شافت سوقها طايح تبقى ترجع تشتهر تطلع ترند، قالت ما يحتاج تتكلم على مروة راتب صورة وحدة كفيلة انها تعيد إحياء الأجواء والدنيا).

للحديث بقية

وعلى الرغم من ذلك، استمرت فينسيا من السخرية من مروة، ونشرت صورة جديدة لها بنفس الحشوات، وهي تجلس على السرير.

وعلقت: (بنام الحين، وللحديث بقية).

ثم نشرت فينسيا مقطع فيديو أرفقته بتعليق: (مراتب انتظريني)، في إشارة إلى مروة راتب.

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واستمرت فينسيا بالتنمر والسخرية من شكل جسد مروة راتب، حيث نشرت صورة لباب يشبه شكل الأخيرة، وعلقت: (باب غرفة مروة راتب).

مروة لن تقاضي فينسيا

وفي لقاء مع الإعلامية مي العيدان، أوضحت مروة راتب، سبب سكوتها لفترات طويلة عن الرد على التنمر الذي تتعرض له من كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت راتب أنها تعرضت لتنمر واسع ولم تكن ترد عليه لكنها اضطرت الى الرد على الفاشينيستا فينيسيا إثر سخريتها من شكلها.

وتابعت: (لما يزيد الموضوع عن حدّه لازم تحطين حدود خاصة لما يكون هذا التصرف من شخص هو كان اكثر من ينادي بشعارات ضد العنصرية والتمييز والتنمّر).

وأشارت راتب إلى أن شعورها بالشفقة على فينسيا، جعلها لم ترفع قضية ضدها، موضحة: (أعرف ان ظرفها المادي لا يسمح لها بالدخول في قضايا فتسامحاً وتعاطفاً مني ما رفعت عليها قضية وطلعت بأدب واحترام ورديت عليها صحيح انه كان قاسي ولكنه كان في نطاق الأدب والأخلاق).

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