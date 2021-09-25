محاكمة رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية واجبة!

لم أكن أحب أن أكتب عن د. ماجد عطا أبو الحلو القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية.. ولكن بما أن الرجل استمر بتجاهل المخالفات الجسيمة التي ارتكبها في فترة رئاسته المستمرة “والحمد لله ونبارك له”، بل ومرر ووافق وساهم بالسماح بإحالة ” ١٧٧٠٠ ” موظف عسكري لم يبلغوا سن التقاعد القانوني وليس هناك في صندوق التقاعد أمكانية لتغطيتهم أصلاً لأنه ببساطه فارغ (فاضي) من كل استقطاعات الرواتب التي كانت من المفروض توضع فيه وهذا أمر أيضاً يحتاج إلى فهم وتفسير مفصل.

بل زاد وقام بدور العلاقات العامة والدعاية للحكومة وللقرار وهذا طبعاً شيء غريب ويشكل ازدواجية خطيرة، بالله عليك يا سيد ماجد كيف توافق على إحالة هذا العدد الكبير لمن لم يبلغوا سن التقاعد؟!!

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رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية

وبهذه التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة!! يا سيدي، أنت شاركت في أكبر عملية خداع للموظفين الذين استأمنوك على سنوات العمر المتبقية، ثم هل من وظيفتك أنت، أن تشرح القوانين وتعتمدها وتعطيها الشرعية؟!!!. لم نكن نعلم أنك أصبحت بديلاً للشعب ومجلسه التشريعي، أنت موظف مؤتمن من فئة المتقاعدين وعلاقتك بالحكومة ليست قائمة على منفعة متبادلة لأنه المفروض أنت لك مواردك اللي للأسف بنعرف أنها “بح” بالنسبة للعسكريين، أما المدنيين الله بيحبهم لا تستطيعون التلاعب معهم. يا سيدي، أنت قلبت المعادلة فوظيفتك ووجودك مربوط بالمتقاعدين والدفاع عن حقوقهم، كيف تقبل بهذا الخلل الخطير في التلاعب بفيش رواتب المتقاعدين؟، فهناك لوغاريتمات تحتاج متخصص بالرياضيات ليفهم ما في فيشة الراتب، وعندما تسأل الموظف يجيبك فوراً ليس لنا علاقة، هيك بتجينا من وزارة المالية، وأنت شو لازمة وجودك يا رئيس التأمين والمعاشات؟، لقد اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أنك من المشاركين في تفصيل هذا القرار الظالم بل من أشد الداعمين له ويكفي أنك مارست علينا القمع والتهديد عبر موظفينك، بأنه من لم يوقع على اوراق التقاعد سيتوقف راتبه وهذا مثبت للعلم، ولا نريد أن نتعدى حدود اللياقة بأنك بأحد اللقاءات ذكرت أنه لم يتظلم أحد..!!

سنحاسبكم بالقانون

الخلاصة والرسالة سنحاسبكم بالقانون وبجعبتنا الكثير من المخالفات الجسيمة في انتهاك حقوقنا الإنسانية والوظيفية، ونصيحتي لك شخصياً لتتوقف عن الترقيع والتبرير والتمرير فوراً، أنت لا تمثلنا وستكون من ضمن أهدافنا المستقبلية بأن نجعلك ترحل عن هيئة التأمين والمعاشات، لأنك (يا سيدي) قبلت بخرق فاضح للقانون في مجزرة التقاعد القسري وللجميع.

اياكم أن تفكروا أن مستقبل أولادنا اللي ضاع واحنا مش قادرين نعلمهم بده يروح هدر، القهر والذل واهانة الكرامة والتنكر لمن بناها لكم مش هيمر، بدنا نحوشلكم السنين الباقية من حياتنا لا مش أنتم بس أنتم وكل حبايبكم ماتقلقوا انتم ورثتوهم فاتورة ظلم بتكفيهم 100 سنة.

فريد السباخي

كاتب وباحث في الشؤون الامنية

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