مانشستر يونايتد يسقط على ميدانه أمام أستون فيلا في الدقائق الأخيرة (شاهد)

تلقى فريق مانشستر يونايتد الهزيمة على ميدانه ووسط جماهيره بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة من نظيره الضيف فريق أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا في شباك مانشستر يونايتد

ونجح فريق أستون فيلا من خطف النقاط الثلاثة الثمينة من فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” في الدقيقة ال88 عن طريق كورتني هوس عبر رأسية جميلة سددها في شباك منافسه من ضربة ركنية ثابتة.

وقد أهدر فريق مانشستر يونايتد ركلة الجزاء التي تحصل عليها في الدقيقة ال90 من المباراة، حيث فشل البرتغالي برونو فيرنانديز من أجل تقليص الفارق مع الفريق الضيف أستون فيلا، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

وتعد الخسارة الأولى التي يتلقاها فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري على ملعبه ” أولد ترافورد “.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ولعب المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف أستون فيلا، حيث تواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، أما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

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لا يوجد شعور أجمل من وجودكم معنا في المدرجات ❤️ #يونايتد | #يونايتد_فيلا pic.twitter.com/G0ryrqbXkI — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 25, 2021

تشكيلة أستون فيلا

ودخل المدرب دينيسي سميث في تشكيلة أساسية أمام المستضيف مانشستر يونايتد، حيث كان في حراسة المرمى داميان مارتينيز.

أول فوز لأستون فيلا على ملعب أولد ترافورد منذ عام 𝟮𝟬𝟬𝟵. 🤩#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/LqA9Xyw6Kq — أستون فيلا (@AVFCArabia) September 25, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: أشلي يونغ، تايرون مينغز، أكسيل توانزيبي، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: ماتى كاش، دوجلاس لويز، جون ماكجين، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، ليون بايلي، داني إنغز، أولي واتكينز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عقب تلك الخسارة برصيد 13 نقطة، بينما جاء منافسه أستون فيلا في المركز السابع برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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