مانشستر سيتي يكشر عن أنيابه ويحقق الفوز المثير على تشيلسي (فيديو)

حقق فريق الضيف مانشستر سيتي الفوز على منافسه تشيلسي بهدف نظيف دون رد، في قمة جولة الإثارة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

وسجل فريق مانشستر سيتي هدف الفوز في اللقاء وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة خارج ميدانه في الدقيقة ال53 عن طريق غابرييل خيسوس بتسديدة قوية سكنت داخل شباك المستضيف فريق تشيلسي.

وحاول أصحاب الأرض العودة تشيلسي ” البلوز” إلى المباراة من خلال ممارسة الضغط على لاعبي فريق الخصم في المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، إلا أن الفريق مانشستر سيتي ” السماوي” استبسل بقوة في تحصين دفاع فريقه، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

ويعد الفوز الأول لفريق مانشستر سيتي بعد ثلاثة خسائر متتالية تتعرض لها أمام فريق تشيلسي خلال منافسات الموسم المنصرم على الصعيد المحلي والقاري.

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

