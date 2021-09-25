مانشستر سيتي يكشر عن أنيابه ويحقق الفوز المثير على تشيلسي (فيديو)

حقق فريق الضيف مانشستر سيتي الفوز على منافسه تشيلسي بهدف نظيف دون رد، في قمة جولة الإثارة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

مانشستر سيتي والهدف النظيف

وسجل فريق مانشستر سيتي هدف الفوز في اللقاء وتحقيق النقاط الثلاثة الثمينة خارج ميدانه في الدقيقة ال53 عن طريق غابرييل خيسوس بتسديدة قوية سكنت داخل شباك المستضيف فريق تشيلسي.

وحاول أصحاب الأرض العودة تشيلسي ” البلوز” إلى المباراة من خلال ممارسة الضغط على لاعبي فريق الخصم في المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، إلا أن الفريق مانشستر سيتي ” السماوي” استبسل بقوة في تحصين دفاع فريقه، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

ويعد الفوز الأول لفريق مانشستر سيتي بعد ثلاثة خسائر متتالية تتعرض لها أمام فريق تشيلسي خلال منافسات الموسم المنصرم على الصعيد المحلي والقاري.

تشكيلة فريق تشيلسي

ودخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر سيتي، حيث تواجد في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

Our take on a first defeat of the season. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 25, 2021

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

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بينما في وسط الفريق لعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث كان في حراسة المرمى ستيفين.

A narrow defeat this afternoon. pic.twitter.com/RO9nSdIQmc — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 25, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، جاك غريليش، وفي هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، بيرناردو سيلفا، فيران توريس، رياض محرز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ونجح فريق مانشستر سيتي “السماوي” في رفع رصيده إلى 13 نقطة والتربع وتقاسم الصدارة مع فريق ليفربول “الريدز”، بينما جاء منافسه فريق تشيلسي في ثالث الترتيب متساويًا بنفس النقاط خلال الموسم الجاري.

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