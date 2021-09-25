بفيديو نادر لصدام حسين.. (شاهد) رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل تهنئ السعودية باليوم الوطني

هنأت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل السعوديين باليوم الوطني السعودي الـ91 على طريقتها الخاصة.

وعبر صفحتها الرسمية بتويتر نشرت رغد صدام حسين، فيديو نادر لوالدها مع الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود.

كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه.#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/DuJ2nqsj9h — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 24, 2021

رغد صدام حسين تهنئ السعودية

وكتبت رغد صدام حسين في تغريدة بحسابها على تويتر “كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه”.

وأرفقت التغريدة بفيديو يظهر صدام في جولة بالسيارة داخل بغداد وإلى جانبه الملك فهد.

كما يظهر الفيديو صدام حسين خلال تسليمه رشاش كلاشينكوف مطلي بالذهب هدية إلى الملك السعودي آنذاك.

صدام حسين والملك فهد

ويشار إلى أن هذه الزيارة يعود تاريخها إلى عام 1989، عندما توجه الملك فهد إلى بغداد مهنئا العراق بـ “انتصاره” في الحرب مع إيران (22 سبتمبر/أيلول 1980 – 20 أغسطس/آب 1988)، بحسب تقارير إعلامية سعودية.

ويحتفل السعوديون في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني للسعودية والذي يؤرخ لذكرى تأسيس المملكة، في إشارة للمرسوم الملكي التاريخي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في مثل ذلك اليوم من عام 1932 ويقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

مشاهد تحرش صادمة في شوارع السعودية باليوم الوطني

هذا وشهدت احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، حوادث تحرش صادمة لفتيات من الشبان في شوارع المملكة، اثارت استهجان واستنكار الكثيرين.

ووثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

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ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها.

مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وكشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين .

مقطع فيديو آخر من احتفالات اليوم الوطني السعودي، أظهر فتاة تخرج من نافذة سيارتها وتلوح بالعلم السعودي، ليقترب منها شب محاولا تصويرها، وحينما منعته تحرش بها .

عقوبة التحرش في السعودية

بحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

أخي المواطن.أخي المقيم.

جريمة التحرش تقترف بكل قول أوفعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ إلى سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال العود.#النيابة_العامة pic.twitter.com/6Bean2gvYj — النيابة العامة (@bip_ksa) May 11, 2019

كما وأكدت النيابة أن “عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها”.

وبداية العام الجاري 2021، أفادت وكالة “واس” الرسمية، بأن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

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