تعرف على الأسباب الأكثر شيوعًا لـ”العقم” عند الرجال

أهم أعراض العقم هو عدم القدرة على الحمل، وفي الحقيقة، قد لا تكون هناك أي أعراض أخرى واضحة، أحيانا قد تعاني المرأة المصابة بالعقم من عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها.

وفي بعض الحالات، تظهر على الرجل المصاب بالعقم بعض علامات المشاكل الهرمونية، مثل التغيرات في نمو الشعر أو الوظيفة الجنسية.

نشرت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مشكلة العقم، الذي يعتبر السبب الأول لعدم القدرة على الإنجاب، ووفقًا للدراسات، تُعزى 30 بالمئة من الأسباب إلى النساء، و 30 بالمئة للرجال، و 20 بالمئة تعود بالأساس إلى أسباب مختلطة أو متراكمة، و 20 بالمئة ليس لها سببا علميا واضحا.

وقالت المجلة في تقريرها الي ترجمته صحيفة “وطن” إن هذه المشكلة شائعة جدًا بين الأزواج وغالبًا ما يؤدي عدم معرفة كيفية علاجها، إلى انفصال مؤلم للغاية.

عند النساء

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب، على غرار انسداد قناة فالوب أو متلازمة تكيس المبايض أو أمراض الغدة الدرقية الأخرى، أو مرض السكري أو الإصابة بأحد أنواع مرض السرطان. ومن بين بعض الأعراض الأخرى، التي يمكن أن تكون لها صلة في العقم، عدم انتظام الدورة الشهرية، زيادة شعر الجسم وحب الشباب.

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أما عند الرجل، يمكن أن تكون الأسباب غير ذلك

انسداد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية

مشاكل البروستاتا

السرطان

مشاكل الانتصاب

ضعف حركة الحيوانات المنوية (لا تسبح الحيوانات المنوية جيدًا بما يكفي لتصل إلى البويضة)

ما الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعقم؟

هناك بعض العوامل الصحية ونمط الحياة، التي يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بمُشكلَات الخصوبة، على سبيل المثال:

أن يتجاوز عمرك 35 عامًا (عند النساء).

زيادة الوزن أو النحافة المفرطة

العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي

كثرة التعرض للسموم البيئية مثل الرصاص أو مبيدات الآفات

الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات

التدخين

عدم إجراء الاختبارات الموصى بها لمَرض الكلاميديا ​​والسيلان

مرض التهاب الحوض

إصابة كيس الصفن والخصيتين

التعرض لحرارة شديدة في الخصيتين (من ارتداء ملابس ضيقة جدًا أو من السباحة أو الاستحمام في الماء الساخن بشكل متكرر)

وجود خصية محتبسة

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متى يجب أن أرى الطبيب لإجراء فحص العقم؟

من الطبيعي أن يستغرق الحمل ما يصل إلى عام، و إذا كنت تحاول منذ أكثر من عام، إنجاب طفل ولم يحالفك الحظ، فمن الجيد استشارة الطبيب بشأن إجراء اختبار للعقم.

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